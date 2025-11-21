1°C
Życie Warszawy

Budżet Warszawy na 2026 r. Na co ratusz wyda najwięcej pieniędzy?

Publikacja: 21.11.2025 07:40

Jak czytamy w projekcie budżetu, planowane na 2026 r. dochody w kwocie 28,539 mld zł są niższe od wy

Jak czytamy w projekcie budżetu, planowane na 2026 r. dochody w kwocie 28,539 mld zł są niższe od wydatków wynoszących 31,768 mld zł.

Foto: Adobe Stock

rbi
W 2026 r. urząd miasta planuje wydać o 3,18 mld zł więcej niż wyniosą wpływy – tak wynika z projektu budżetu miasta na przyszły rok.

Jak czytamy w projekcie budżetu, planowane na 2026 r. dochody w kwocie 28,539 mld zł są niższe od wydatków wynoszących 31,768 mld zł, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 3,229 mld zł.

Dochody i wydatki Warszawy w 2026 r.

Władze miasta planują więc zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 2,354 mld zł.

W porównaniu z budżetem na 2025 r. planowane na 2026 r. dochody są wyższe o 1,259 mld zł (+4,6 proc.), wydatki – o 1,367 mld zł (+4,5 proc.), co oznacza wyższy o 108 mln zł planowany na 2026 r. deficyt budżetowy (3,229 mld zł) niż deficyt planowany na 2025 r. (3,121 mld zł).

Główne dochody miasta mają pochodzić z podatków PIT i CIT. Miasto otrzymać ma też subwencję ogólną w kwocie 302 mln zł.

Przewidywane przez Ministerstwo Finansów dochody z PIT na 2026 r. wynoszą 15,008 mld zł, tj. o 18,5 proc., czyli o 2,345 mld zł więcej niż w 2025 r. Z kolei dochody z CIT w 2026 r. wyniosą 3,375 mld zł i będą niższe niż w 2025 r. o 22,3 proc., tj. o 969 mln zł. Jak podkreśla ratusz, spadek planu dochodów z CIT w 2026 r. w porównaniu z 2025 r. jest głównie spowodowany obniżeniem dochodów firm stanowiących bazę naliczenia dochodów samorządów z CIT.

Planowane na 2026 r. wydatki bieżące wynoszą 28,306 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2025 r. o 6,5 proc., tj. o 1,732 mld zł. Największą pozycją jest tu oświata i wychowanie, która w 2026 ma kosztować miasto 9 330 650 039. Na transport i łączność miasto planuje wydać 6 259 514 511 zł, a administracja ma kosztować 2 765 827 086 zł (o 13,9 proc. niż w 2025 r.).

Programy rządowe dla Warszawy

Ratusz zakłada, że w roku 2026 Warszawa, będzie uzyskiwać dochody z kolejnych edycji programów i projektów rządowych. Jednym z nich jest Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, stanowiący element realizacji strategicznego celu państwa zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Władze miasta planują też wykorzystać „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest pomoc finansowa dla gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich dla osób w wieku 60 lat i więcej.

Kolejny program to „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, który zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Urzędnicy sięgną też po rządowe programy dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej i rodzin zastępczych, zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z Rządowego Programu wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030 na 2026 rok do wykorzystania będzie kwota 112 mln zł, w tym już objęte dofinansowaniem: budowa domu kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejowskiego w Warszawie, budowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu wraz z infrastrukturą techniczną, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13 oraz modernizacja zabytkowego budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przynieś ma z kolei pieniądze na modernizację tory łyżwiarskiego Stegny.


© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

