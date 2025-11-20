1.2°C
1018.3 hPa
Życie Warszawy

Dziś akcja „Bezpieczny Pieszy” w Warszawie

Publikacja: 20.11.2025 08:30

Dziś akcja „Bezpieczny Pieszy” w Warszawie

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawska policja drogowa podjęła dziś, 20 listopada, wzmożone działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego,

Policyjna akcja została podjęta w odpowiedzi na utrzymującą się wysoką liczbę wypadków, rannych i zabitych pieszych na drogach garnizonu stołecznego.

Alarmujące statystyki wypadków z udziałem pieszych

Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach w obszarze m.st. Warszawy wskazuje na potrzebę pilnych działań. W okresie od stycznia do października 2025 roku wypadki z udziałem pieszych stanowiły niemal 25 proc. wszystkich zdarzeń drogowych. Z ogólnej liczby 158 wypadków z udziałem pieszych, aż 93 miało miejsce bezpośrednio na przejściach, co stanowi niemal 59 proc. wszystkich wypadków z ich udziałem. Te dane potwierdzają, że pomimo istniejących regulacji prawnych, bezpieczeństwo pieszych pozostaje priorytetowym wyzwaniem dla stołecznej policji.

Polecane
Policja zatrzymała 44-latka. Grozi mu do 3 lat więzienia
bezpieczeństwo
44-latek zaczepiał dzieci w pobliżu szkół. Został zatrzymany przez policję

Działania ukierunkowane na eliminację nieprawidłowości

W ramach akcji „Bezpieczny Pieszy” policjanci koncentrują się na eliminowaniu najczęściej występujących naruszeń przepisów, które bezpośrednio zagrażają pieszym. Dotyczy to w szczególności:

  • Przekraczania dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych.
Reklama
Reklama
  • Nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
  • Wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
  • Omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
  • Nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu podczas skręcania w drogę poprzeczną.
Polecane
Kierowca audi poruszał się po drodze S7 z prędkością niemal 200 km/h
bezpieczeństwo
Jechał prawie 200 km/h po S7 bez uprawnień. Policja ma nagranie

Apel do pieszych o szczególną ostrożność

Choć działania policji skupiają się głównie na kierowcach, funkcjonariusze apelują również do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Analiza zdarzeń drogowych wskazuje, że wypadki nierzadko są wynikiem naruszeń popełnianych przez samych pieszych, takich jak:

Reklama
Reklama
  • Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.
  • Wejście na przejście dla pieszych pomimo czerwonego światła.
Polecane
38-letni obywatel Ukrainy miał 2 promile alkoholu w organizmie
bezpieczeństwo
Mandat na sumę 12100 zł, 80 karnych punktów i odebranie prawa jazdy

Czynniki ryzyka w okresie jesienno-zimowym

Okres jesienno-zimowy tradycyjnie niesie ze sobą zwiększone ryzyko zdarzeń drogowych, zwłaszcza z udziałem niechronionych uczestników ruchu. Wcześniej zapadający zmrok, ograniczona widoczność oraz zmienne warunki atmosferyczne wymagają wzmożonej uwagi zarówno od pieszych, jak i kierujących pojazdami.

Policja przypomina, że zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest kluczowe dla minimalizacji liczby wypadków i poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wstęp na Jarmark Świąteczny jest możliwy w ramach zakupu standardowego biletu wstępu na taras widoko
tradycja

Magia świąt 230 metrów nad ziemią. Jarmark Świąteczny w Varso Tower

W skład mieszkania wchodzą kuchnia, trzy pokoje, przedpokój oraz łazienka z toaletą
nieruchomości

NBP wyprzedaje majątek. Na aukcję trafiło luksusowe mieszkanie w centrum

Jak czytamy w projekcie budżetu, planowane na 2026 r. dochody w kwocie 28,539 mld zł są niższe od wy
finanse

Budżet Warszawy na 2026 r. Na co ratusz wyda najwięcej pieniędzy?

Radni przyjęli Warszawski Program Bezpiecznej Nocy, jednak żądają większej szczegółowości zapisów
Rada Warszawy

Warszawa w nocy będzie bezpieczna? Radni przyjęli program

Mężczyzna próbował zgwałcić kobietę na przystanku na warszawskiej Białołęce
bezpieczeństwo

Próbował zgwałcić kobietę na Białołęce. Grozi mu 15 lat więzienia

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie teraz zarabiał maksymalną kwotę przewidzianą przez prawo
rada warszawy

Radni podnieśli pensję Rafałowi Trzaskowskiemu. „To nagroda za brak pracy dla miasta”

Rada Warszawy w czwartek będzie rozpatrywała uchwały porządkujące nazewnictwo obiektów miejskich.
geografia Warszawy

Warszawskie ulice–widma. Radni robią porządek w nazewnictwie

Inwestycja ma mieć charakter mieszkalno-usługowy
inwestycje

Osiedle na ruinach fabryki przy Grzybowskiej. Co może powstać na historycznej parceli Woli?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama