Dziś akcja „Bezpieczny Pieszy” w Warszawie

Policyjna akcja została podjęta w odpowiedzi na utrzymującą się wysoką liczbę wypadków, rannych i zabitych pieszych na drogach garnizonu stołecznego.
Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach w obszarze m.st. Warszawy wskazuje na potrzebę pilnych działań. W okresie od stycznia do października 2025 roku wypadki z udziałem pieszych stanowiły niemal 25 proc. wszystkich zdarzeń drogowych. Z ogólnej liczby 158 wypadków z udziałem pieszych, aż 93 miało miejsce bezpośrednio na przejściach, co stanowi niemal 59 proc. wszystkich wypadków z ich udziałem. Te dane potwierdzają, że pomimo istniejących regulacji prawnych, bezpieczeństwo pieszych pozostaje priorytetowym wyzwaniem dla stołecznej policji.
W ramach akcji „Bezpieczny Pieszy” policjanci koncentrują się na eliminowaniu najczęściej występujących naruszeń przepisów, które bezpośrednio zagrażają pieszym. Dotyczy to w szczególności:
Choć działania policji skupiają się głównie na kierowcach, funkcjonariusze apelują również do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Analiza zdarzeń drogowych wskazuje, że wypadki nierzadko są wynikiem naruszeń popełnianych przez samych pieszych, takich jak:
Okres jesienno-zimowy tradycyjnie niesie ze sobą zwiększone ryzyko zdarzeń drogowych, zwłaszcza z udziałem niechronionych uczestników ruchu. Wcześniej zapadający zmrok, ograniczona widoczność oraz zmienne warunki atmosferyczne wymagają wzmożonej uwagi zarówno od pieszych, jak i kierujących pojazdami.
Policja przypomina, że zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest kluczowe dla minimalizacji liczby wypadków i poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.