Dziś akcja „Bezpieczny Pieszy” w Warszawie

Warszawska policja drogowa podjęła dziś, 20 listopada, wzmożone działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego,



Policyjna akcja została podjęta w odpowiedzi na utrzymującą się wysoką liczbę wypadków, rannych i zabitych pieszych na drogach garnizonu stołecznego.

Alarmujące statystyki wypadków z udziałem pieszych

Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach w obszarze m.st. Warszawy wskazuje na potrzebę pilnych działań. W okresie od stycznia do października 2025 roku wypadki z udziałem pieszych stanowiły niemal 25 proc. wszystkich zdarzeń drogowych. Z ogólnej liczby 158 wypadków z udziałem pieszych, aż 93 miało miejsce bezpośrednio na przejściach, co stanowi niemal 59 proc. wszystkich wypadków z ich udziałem. Te dane potwierdzają, że pomimo istniejących regulacji prawnych, bezpieczeństwo pieszych pozostaje priorytetowym wyzwaniem dla stołecznej policji.

Działania ukierunkowane na eliminację nieprawidłowości

W ramach akcji „Bezpieczny Pieszy” policjanci koncentrują się na eliminowaniu najczęściej występujących naruszeń przepisów, które bezpośrednio zagrażają pieszym. Dotyczy to w szczególności: