Pierwsze w Polsce zimowe kino plenerowe zaprasza

Kinu pod chmurką wyrośnie zimowa konkurencja - kino pod choinką
Dobrze znane mieszkańcom Warszawy seanse pod PKiN, dotychczas dostępne były jedynie latem. Tegoroczna propozycja jest zaskakująca, ponieważ wydarzenia plenerowe w sezonie zimowym są rzadkością w Polsce.
Kinoteka, razem z Jarmarkiem Warszawskim, na przekór stereotypom, że zima ogranicza, łączą magie Świąt i wielki ekran. Nie będzie to debiut jedynie „Kina pod Choinką”, lecz także Jarmarku Warszawskiego, największego jak dotąd, świątecznego wydarzenia na Placu Defilad.
Początki kiermaszów świątecznych sięgają jeszcze średniowiecza i wywodzą się z krajów niemieckojęzycznych. Wówczas trwały one jeden dzień, a sprzedawcy mieli na celu zaopatrzyć mieszkańców w produkty na zimę i święta. Z czasem, handlowe i społeczne funkcje jarmarków ewoluowały, a te stały się okazją, aby wspólnie poczuć świąteczną atmosferę. Tradycja rozprzestrzeniła się w Europie, przyjmując charakter głównie rozrywkowy. Podobnie w tym roku, jest to wyjątkowa okazja, aby razem zainaugurować nadchodzące Boże Narodzenie.
Plenerowe zimowe seanse są wyjątkowym dopełnieniem atrakcji jarmarku. Poza charakterystycznym dla kina popcornem, goście znajdą tradycyjne, związane ze świętami, przysmaki z różnych stron świata. Wśród ciepłych świateł drewnianych domków, leżaki z miękkimi futrzakami i ciepłymi kocami, zagwarantują przytulną atmosferę nawet w najchłodniejsze wieczory.
W repertuarze znajduje się dziesięć różnorodnych pokazów filmowych, które idealnie wpisują się w atmosferę świąt. Część z wyselekcjonowanych filmów jest właśnie o tematyce świątecznej, lecz nie zabraknie też produkcji uniwersalnych, w tym nagrodzonych Oscarami „Flow” i „Green Book”. Kinoteka zaprasza na wtorkowe wieczory dla dorosłych i sobotnie popołudnia dla dzieci, zaznaczając że liczba miejsc jest ograniczona.
Seanse będą odbywać się od 29 listopada do 30 grudnia.
Wtorki dla dorosłych: godz. 18, oryginalna wersja z napisami
Soboty dla najmłodszych: godz. 12, z lektorem
Jarmark Warszawski pod PKiN odbywać się będzie na Placu Defilad od 28 listopada do 1 stycznia 2026 roku.