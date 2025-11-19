Pierwsze w Polsce zimowe kino plenerowe zaprasza

„Kino pod Choinką” to pierwsze takie wydarzenie w historii warszawskich kin. Kinoteka organizuje seanse pod gołym niebem w samym środku Świątecznego Jarmarku Warszawskiego pod PKiN.



Dobrze znane mieszkańcom Warszawy seanse pod PKiN, dotychczas dostępne były jedynie latem. Tegoroczna propozycja jest zaskakująca, ponieważ wydarzenia plenerowe w sezonie zimowym są rzadkością w Polsce.

Seanse pod choinką i pod chmurką

Kinoteka, razem z Jarmarkiem Warszawskim, na przekór stereotypom, że zima ogranicza, łączą magie Świąt i wielki ekran. Nie będzie to debiut jedynie „Kina pod Choinką”, lecz także Jarmarku Warszawskiego, największego jak dotąd, świątecznego wydarzenia na Placu Defilad.

Od tradycji do rozrywki

Początki kiermaszów świątecznych sięgają jeszcze średniowiecza i wywodzą się z krajów niemieckojęzycznych. Wówczas trwały one jeden dzień, a sprzedawcy mieli na celu zaopatrzyć mieszkańców w produkty na zimę i święta. Z czasem, handlowe i społeczne funkcje jarmarków ewoluowały, a te stały się okazją, aby wspólnie poczuć świąteczną atmosferę. Tradycja rozprzestrzeniła się w Europie, przyjmując charakter głównie rozrywkowy. Podobnie w tym roku, jest to wyjątkowa okazja, aby razem zainaugurować nadchodzące Boże Narodzenie.

Świąteczna klasyka i kino oscarowe pod ciepłym kocem

Plenerowe zimowe seanse są wyjątkowym dopełnieniem atrakcji jarmarku. Poza charakterystycznym dla kina popcornem, goście znajdą tradycyjne, związane ze świętami, przysmaki z różnych stron świata. Wśród ciepłych świateł drewnianych domków, leżaki z miękkimi futrzakami i ciepłymi kocami, zagwarantują przytulną atmosferę nawet w najchłodniejsze wieczory.