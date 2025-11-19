1.2°C
1018.3 hPa
Życie Warszawy

Pierwsze w Polsce zimowe kino plenerowe zaprasza

Publikacja: 19.11.2025 16:30

Kinu pod chmurką wyrośnie zimowa konkurencja - kino pod choinką

Kinu pod chmurką wyrośnie zimowa konkurencja - kino pod choinką

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
„Kino pod Choinką” to pierwsze takie wydarzenie w historii warszawskich kin. Kinoteka organizuje seanse pod gołym niebem w samym środku Świątecznego Jarmarku Warszawskiego pod PKiN.

Dobrze znane mieszkańcom Warszawy seanse pod PKiN, dotychczas dostępne były jedynie latem. Tegoroczna propozycja jest zaskakująca, ponieważ wydarzenia plenerowe w sezonie zimowym są rzadkością w Polsce.

Seanse pod choinką i pod chmurką

Kinoteka, razem z Jarmarkiem Warszawskim, na przekór stereotypom, że zima ogranicza, łączą magie Świąt i wielki ekran. Nie będzie to debiut jedynie „Kina pod Choinką”, lecz także Jarmarku Warszawskiego, największego jak dotąd, świątecznego wydarzenia na Placu Defilad.

Polecane
Jarmark świąteczny na międzymurzu każdego roku przyciąga swoją atmosferą
tradycja
Targi, kiermasze, jarmarki. Długa lista bożonarodzeniowych wydarzeń w Warszawie

Od tradycji do rozrywki

Początki kiermaszów świątecznych sięgają jeszcze średniowiecza i wywodzą się z krajów niemieckojęzycznych. Wówczas trwały one jeden dzień, a sprzedawcy mieli na celu zaopatrzyć mieszkańców w produkty na zimę i święta. Z czasem, handlowe i społeczne funkcje jarmarków ewoluowały, a te stały się okazją, aby wspólnie poczuć świąteczną atmosferę. Tradycja rozprzestrzeniła się w Europie, przyjmując charakter głównie rozrywkowy. Podobnie w tym roku, jest to wyjątkowa okazja, aby razem zainaugurować nadchodzące Boże Narodzenie.

Świąteczna klasyka i kino oscarowe pod ciepłym kocem

Plenerowe zimowe seanse są wyjątkowym dopełnieniem atrakcji jarmarku. Poza charakterystycznym dla kina popcornem, goście znajdą tradycyjne, związane ze świętami, przysmaki z różnych stron świata. Wśród ciepłych świateł drewnianych domków, leżaki z miękkimi futrzakami i ciepłymi kocami, zagwarantują przytulną atmosferę nawet w najchłodniejsze wieczory.

Reklama
Reklama
Polecane
Jarmark Bożonarodzeniowy to dla wielu warszawiaków pretekst do corocznego spotkania z przyjaciółmi i
tradycja
Magia Świąt na Starówce. Kiedy startuje Jarmark Bożonarodzeniowy?

W repertuarze znajduje się dziesięć różnorodnych pokazów filmowych, które idealnie wpisują się w atmosferę świąt. Część z wyselekcjonowanych filmów jest właśnie o tematyce świątecznej, lecz nie zabraknie też produkcji uniwersalnych, w tym nagrodzonych Oscarami „Flow” i „Green Book”. Kinoteka zaprasza na wtorkowe wieczory dla dorosłych i sobotnie popołudnia dla dzieci, zaznaczając że liczba miejsc jest ograniczona.

Kiedy możemy uczestniczyć w wydarzeniu?

Seanse będą odbywać się od 29 listopada do 30 grudnia.

Wtorki dla dorosłych: godz. 18, oryginalna wersja z napisami

  • 2 grudnia – „Amelia” (2001, reż. JP. Jeunet)
  • 9 grudnia – „Złe Mamuśki 2: Jak przetrwać Święta?” (2017, reż. J. Lucas, S. Moore)
Reklama
Reklama
  • 16 grudnia – „Kochajmy się od święta” (2015, reż. J. Nelson)
  • 23 grudnia – “Green Book” (2018, reż. P. Farrelly)
  • 30 grudnia – „Za rok o tej porze” (2019, reż. S. Herek)

Soboty dla najmłodszych: godz. 12, z lektorem

  • 29 listopada – „Magiczne Święta Kacpra i Emmy” 4+
  • 6 grudnia – „Paddington” 6+
Reklama
Reklama
  • 13 grudnia – „Zima Mamy Muu” 4+
  • 20 grudnia – „Gwiazdka Klary Muu” 4+
  • 27 grudnia – „Flow” 7+

Jarmark Warszawski pod PKiN odbywać się będzie na Placu Defilad od 28 listopada do 1 stycznia 2026 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wstęp na Jarmark Świąteczny jest możliwy w ramach zakupu standardowego biletu wstępu na taras widoko
tradycja

Magia świąt 230 metrów nad ziemią. Jarmark Świąteczny w Varso Tower

W skład mieszkania wchodzą kuchnia, trzy pokoje, przedpokój oraz łazienka z toaletą
nieruchomości

NBP wyprzedaje majątek. Na aukcję trafiło luksusowe mieszkanie w centrum

Jak czytamy w projekcie budżetu, planowane na 2026 r. dochody w kwocie 28,539 mld zł są niższe od wy
finanse

Budżet Warszawy na 2026 r. Na co ratusz wyda najwięcej pieniędzy?

Radni przyjęli Warszawski Program Bezpiecznej Nocy, jednak żądają większej szczegółowości zapisów
Rada Warszawy

Warszawa w nocy będzie bezpieczna? Radni przyjęli program

Mężczyzna próbował zgwałcić kobietę na przystanku na warszawskiej Białołęce
bezpieczeństwo

Próbował zgwałcić kobietę na Białołęce. Grozi mu 15 lat więzienia

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie teraz zarabiał maksymalną kwotę przewidzianą przez prawo
rada warszawy

Radni podnieśli pensję Rafałowi Trzaskowskiemu. „To nagroda za brak pracy dla miasta”

Rada Warszawy w czwartek będzie rozpatrywała uchwały porządkujące nazewnictwo obiektów miejskich.
geografia Warszawy

Warszawskie ulice–widma. Radni robią porządek w nazewnictwie

Dziś akcja „Bezpieczny Pieszy” w Warszawie
bezpieczeństwo

Dziś akcja „Bezpieczny Pieszy” w Warszawie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama