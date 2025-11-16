Świąteczna magia na Starym Mieście. Kiedy startuje Jarmark Bożonarodzeniowy przy Kolumnie Zygmunta?

Na Międzymurzu Piotra Biegańskiego i Jana Zachwatowicza znów rozbłysną światełka, zapachnie piernikami i zabrzmią kolędy. Najdłużej działający Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie rusza już za kilka dni i potrwa aż do karnawału.



Stare Miasto jak co roku szykuje się do zimowego święta, które od lat wpisuje się w miejski kalendarz i pamięć mieszkańców. Wąskie uliczki, mury Barbakanu i przestrzeń międzymurza przemienią się w ciąg stoisk i świątecznych dekoracji. Organizatorzy zapowiadają bogatą ofertę wystawców z Polski oraz gości zza granicy, dłuższe godziny otwarcia w weekendy i program, który łączy handlową ofertę z działaniami charytatywnymi.

Międzymurze. Miejsce z historią i duszą

Międzymurze to przestrzeń między pierwotnymi murami obronnymi Starego Miasta. Odbudowane po wojennej zagładzie fragmenty staromiejskich murów i barbakanu to tło, które nadaje jarmarkowi niepowtarzalny klimat. Patroni tego miejsca, Piotr Biegański i Jan Zachwatowicz, przypominają o ludziach, którzy po 1945 roku podjęli trud rekonstrukcji Warszawy. To właśnie ich wysiłek sprawił, że dziś między Kolumną Zygmunta a murem Barbakanu można przechadzać się, podziwiając rekonstrukcje i jednocześnie zanurzając się w świątecznej atmosferze.

Wieloletnia tradycja

Jarmark Bożonarodzeniowy to dla wielu warszawiaków pretekst do corocznego spotkania z przyjaciółmi i rodziną, miejsce, gdzie tworzą się nowe wspomnienia. Organizatorzy podkreślają, że mimo upływu lat klimat pozostaje niezmienny; to nadal przede wszystkim ciepła, rodzinna przestrzeń, w której liczy się autentyczność wystawców i opowieści, które za sobą niosą. Tegoroczna edycja, rozpoczynająca się 21 listopada dla pierwszych odwiedzających i oficjalnie otwierana 22 listopada, potrwa aż do 6 stycznia 2026 roku. To niemal dwa miesiące świątecznego życia w sercu miasta i jedna z cech, która wyróżnia ją jako najdłużej działający jarmark świąteczny w Warszawie.

Co czeka odwiedzających na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Warszawie?

Trasa jarmarku przebiega od Kolumny Zygmunta wzdłuż muru Barbakanu, tworząc rozświetloną ścieżkę pełną stoisk. W dniach powszednich jarmark będzie otwarty od godziny 11:00 do 20:00, natomiast w piątki i soboty czynny będzie dłużej, do 21:30, co sprzyja wieczornym spacerom w blasku dekoracji. Organizatorzy zapowiadają stoiska wystawców z Polski, Litwy i Ukrainy, które wypełnią przestrzeń rękodziełem, świątecznymi ozdobami oraz regionalnymi przysmakami. Aromat pierników, grzanego wina i pieczonych orzechów będzie mieszać się z dźwiękami kolęd i lokalnych występów, a bogactwo stoisk ma pozwolić na znalezienie zarówno tradycyjnych ozdób, jak i bardziej osobistych pamiątek tworzonych przez rzemieślników.