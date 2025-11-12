Nostalgiczna podróż do świąt z dzieciństwa. Kiedy w Warszawie zabłysną iluminacje?

W Warszawie trwa już montaż dekoracji i iluminacji świątecznych
Trwa montaż m.in. lamp, łańcuchów i ozdób wolnostojących. Dekoracje są ustawiane na Trakcie Królewskim. W nadchodzącym sezonie świątecznym mieszkańcy Warszawy i turyści będą mogli podziwiać iluminacje m.in. na ul. Świętokrzyskiej, Piwnej, Świętojańskiej, Piekarskiej, Freta i na Podwalu. Ozdoby wolnostojące pojawią się także m.in. na placu Pięciu Rogów. Centralnym elementem zestawu ozdób będzie 27-metrowa choinka, ustawiona na placu Zamkowym. Multimedialna dekoracja zostanie wykonana z materiałów energooszczędnych.
Uroczyste uruchomienie iluminacji zaplanowano na 3 grudnia (środa) – informuje na sowich stronach Zarząd Dróg Miejskich.
Tegoroczny sezon zimowy będzie ostatnim, w którym zostaną zamontowane dekoracje świąteczne w stylu retro. W zestawie znajdą się ozdoby nawiązujące do estetyki lat 50. i 60. Podziwiać będzie można m.in. charakterystyczne bombki, gigantyczne łańcuchy i lampki z klipsami. Na ulicach pojawią się także ozdoby wolnostojące, nawiązujące do świąt czasów PRL. Pamiątkowe zdjęcie będzie można zrobić m.in. przy telefonach z tarczą, saturatorach, wagach sklepowych, motocyklu Ryś i samochodzie Syrenka. Najmłodszych turystów czeka z kolei zabawa na oświetlonych retro karuzelach.
Za wykonanie i montaż oświetlenia odpowiada firma Multidekor. Prace rozpoczęto wcześnie m.in. ze względu na konieczność użycia wysięgników i dużą ilość ozdób. Jak informuje ZDM dekoracje w nowym kształcie pojawią się już w kolejnym sezonie świątecznym.