Dlaczego remont siedziby BGK trwa tak długo? Co dzieje się za murami banku?

Charakterystyczna bryła Centrali BGK wyłoniła się pod koniec lat 20. XX wieku. Budowę zakończono w 1931 roku. Foto: mat. pras.

Zakres prac technicznych i konserwatorskich

Remont siedziby BGK to inwestycja z kilku równoległych powodów skomplikowana: konieczność doprowadzenia budynku do współczesnych standardów funkcjonalnych i bezpieczeństwa, a jednocześnie obowiązek zachowania jego walorów zabytkowych. W praktyce oznacza to poważne prace konstrukcyjne - naprawy i wzmocnienia elementów żelbetowych, które okazały się w niektórych miejscach w gorszym stanie niż początkowo szacowano, wymianę stropów skrzynkowych oraz przystosowanie pionów komunikacyjnych do montażu wind i urządzeń umożliwiających dostępność.

Równolegle prowadzone są prace instalacyjne: pełna wymiana okablowania, instalacja nowego systemu klimatyzacji, wdrożenie systemów BMS (Building Management System, system zarządzania budynkiem), przeciwwłamaniowych i p.poż., a także modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych. Elewacja została objęta pracami konserwatorskimi: odsłanianiem, oczyszczaniem i renowacją płaskorzeźb oraz detali kamieniarskich, z zachowaniem historycznych materiałów i technologii tam, gdzie jest to możliwe. Rewitalizacja wnętrz reprezentacyjnych ma przywrócić ducha art déco: dekoracje, posadzki i wykończenia będą odtwarzane z dbałością o autentyczność formy, lecz przy zastosowaniu współczesnych technologii zapewniających trwałość i bezpieczeństwo.

Dlaczego prace trwają tak długo?

Przyczyn wydłużenia się harmonogramu jest kilka. Po pierwsze, stan techniczny obiektu okazał się bardziej skomplikowany niż przewidywano w dokumentacji projektowej, co wymusiło rozszerzenie zakresu prac konstrukcyjnych i wykonanie dodatkowych analiz i napraw. Po drugie, budynek figuruje w rejestrze zabytków, co oznacza obowiązek ścisłej współpracy z konserwatorami i dodatkowe procedury akceptacji oraz liczne badania architektoniczne i konserwatorskie przed i w trakcie robót. Po trzecie, początkowe założenia projektowe uległy rozszerzeniu. Decyzja o kompleksowej modernizacji instalacji, poprawie parametrów energetycznych i dostosowaniu obiektu do standardów biura specjalnego przeznaczenia spowodowała powiększenie zakresu prac.

Wreszcie, realizacja inwestycji w warunkach miejskich oraz konieczność prowadzenia robót w otoczeniu funkcjonującej infrastruktury i komunikacji generuje dodatkowe wyzwania logistyczne. Jak podkreślają przedstawiciele wykonawcy, budynek potrafi „zaskoczyć skrywaną głęboko niespodzianką”, co każe zachować ostrożność i przewidywać aneksy harmonogramowe.

Dla wielu osób gmach BGK jest jednym z symboli gospodarczych sukcesó II RP. Tak wyglądał budynek i jego otoczenie pod koniec lat 30. Foto: mat. pras.

Perła polskiego modernizmu. Historia budynku

Gmach BGK przy Al. Jerozolimskich 7 jest dziełem okresu, w którym odradzające się państwo budowało swoje instytucje i tożsamość. Projekt powstał po konkursie z 1927 roku i jest dziełem prof. Rudolfoa Świerczyńskiego, wybitnego architekta i dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Budowa trwała kilka lat, a obiekt oddano do użytku w 1931 roku. Styl budynku łączy monumentalne formy modernizmu z bogatymi detalami art déco: elewacje wykończono kamieniem, detale brązowe i kamieniarskie wieńczyły płaskorzeźby autorstwa Jana Szczepkowskiego, których układ ma charakter narracyjny i opowiada o ujarzmianiu żywiołów przez ludzką myśl i pracę. Wnętrza gmachu, zaprojektowane z dbałością o reprezentacyjny charakter, zdobiły stiuki, kolumny i posadzki wysokiej jakości.

W okresie międzywojennym BGK pełnił funkcję kluczową dla polityki gospodarczej państwa, finansując przedsięwzięcia infrastrukturalne, rozwój portu i miasta Gdynia, inwestycje w obronność oraz mieszkalnictwo. Okres wojny pozostawił swoje ślady. W czasie okupacji budynek był użytkowany przez niemieckie władze, a w 1944 roku, podczas Powstania Warszawskiego, wnętrza uległy znacznym zniszczeniom; spłonęły archiwa i wyposażenie, ale główna konstrukcja budynku przetrwała. Po wojnie przystąpiono do odbudowy powiększając gmach o część zachodnią, utrzymując spójność elewacji. Jednak w trakcie powojennej odbudowy część wnętrz utraciła pierwotne detale.

W okresie PRL gmach kontynuował funkcję instytucjonalną, a po transformacji ustrojowej BGK odzyskał swoją rolę jako bank rozwoju. Wpisanie do rejestru zabytków na przełomie wieków zabezpieczyło wartości architektoniczne budynku, lecz postawiło przed kolejnymi pokoleniami wyzwanie - jak połączyć ochronę dziedzictwa z wymaganiami współczesności.

Wystawa „Bank Gospodarstwa Krajowego. Historia zapisana w murach”

W ramach starań o udostępnienie historii budynku mieszkańcom, na ogrodzeniu wokół placu budowy otwarto plenerową wystawę „Bank Gospodarstwa Krajowego. Historia zapisana w murach”.

Przechodnie w Alejach Jerozolimskich moga od kilku dni ogląać wystawę uliczną poświęconą historii gmachu BGK Foto: mat. pras.

Ekspozycja, dostępna od 7 listopada 2025 roku, składa się z 28 wielkoformatowych banerów rozmieszczonych wzdłuż Al. Jerozolimskich i Nowego Światu. Zaprezentowano na nich archiwalne fotografie z budowy, zdjęcia historycznych wnętrz, detale architektoniczne oraz opowieści o obszarach działalności BGK: