Rusza nabór wniosków o dotacje na zabytki na rok 2026

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) ogłosił otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.



Dotacje, finansowane ze środków budżetu państwa, dotyczą działań planowanych na rok 2026. Nabór trwa od 1 do 30 listopada 2025 roku, a wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Elektroniczny system składania wniosków i ostateczny termin

Wnioskodawcy zainteresowani uzyskaniem środków na ochronę i renowację zabytków na Mazowszu muszą złożyć swoje dokumenty w terminie od 1 do 30 listopada 2025 r. Jedyną akceptowaną formą jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego systemu Witkac (www.witkac.pl).

Termin na przesłanie kompletnego wniosku upływa precyzyjnie 30 listopada 2025 r. o godzinie 23:59.

Nowy regulamin i kluczowe zmiany dla wnioskodawców

Zasady aplikowania i przyznawania dotacji określa „Regulamin naboru wniosków oraz przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu Państwa będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” na rok 2026. Dokument ten został przyjęty Zarządzeniem nr 7/2025 MWKZ z 30 października 2025 r.