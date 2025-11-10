8.6°C
Rusza nabór wniosków o dotacje na zabytki na rok 2026

Publikacja: 10.11.2025 12:50

Zasady aplikowania i przyznawania dotacji określa regulamin

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) ogłosił otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacje, finansowane ze środków budżetu państwa, dotyczą działań planowanych na rok 2026. Nabór trwa od 1 do 30 listopada 2025 roku, a wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

Elektroniczny system składania wniosków i ostateczny termin

Wnioskodawcy zainteresowani uzyskaniem środków na ochronę i renowację zabytków na Mazowszu muszą złożyć swoje dokumenty w terminie od 1 do 30 listopada 2025 r. Jedyną akceptowaną formą jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego systemu Witkac (www.witkac.pl).

Termin na przesłanie kompletnego wniosku upływa precyzyjnie 30 listopada 2025 r. o godzinie 23:59.

Nowy regulamin i kluczowe zmiany dla wnioskodawców

Zasady aplikowania i przyznawania dotacji określa „Regulamin naboru wniosków oraz przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu Państwa będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” na rok 2026. Dokument ten został przyjęty Zarządzeniem nr 7/2025 MWKZ z 30 października 2025 r.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca szczególną uwagę na dwie istotne zmiany w regulaminie, które mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego złożenia aplikacji:

1. Wymagania dotyczące kosztorysów: Niezależnie od ich rodzaju, kosztorysy załączane do wniosku muszą być przekazane poprzez system Witkac w formie elektronicznej w formacie pliku „pdf”. Wyklucza się składanie skanów tych dokumentów. Co więcej, kosztorysy budowlane muszą być złożone dodatkowo w dedykowanym formacie pliku „ath”.

2. Konieczność posiadania zaleceń konserwatorskich: W przypadku wniosków o dotację, o której mowa w § 3 ust. 5 regulaminu, niezbędne jest dołączenie zaleceń konserwatorskich. Zalecenia te muszą wyznaczać kierunek i/lub zakres planowanej ekspertyzy, dokumentacji, programu, projektu albo badań. Jeśli takie zalecenia nie zostały jeszcze wydane przez Konserwatora, wnioskodawca musi załączyć potwierdzenie złożenia wniosku o ich wydanie.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Wnioskodawcy są proszeni o dokładne zapoznanie się z pełną treścią nowego Regulaminu. Poprawne przygotowanie i złożenie dokumentacji, szczególnie pod kątem nowych wymagań formatów plików (pdf i ath) oraz obowiązku załączenia zaleceń konserwatorskich, jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia aplikacji.

© Copyright by GREMI MEDIA SA

