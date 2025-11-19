1.2°C
Życie Warszawy

Warszawiak wystawił buty na balkon. Takiego znaleziska się nie spodziewał

Publikacja: 19.11.2025 15:25

Niezwykle znalezisko w pozostawionych na balkonie butach

Niezwykle znalezisko w pozostawionych na balkonie butach

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Przy ul. Klaudyny w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. W pozostawionych na balkonie butach właściciel znalazł stadko nietoperzy szukających zimowego schronienia. Około 20 skrzydlatych gacków przejął Ekopatrol.

Na facebookowym profilu Straży Miejskiej w Warszawie poinformowano o nietypowym zdarzeniu. W niedzielny wieczór Ekopatrol otrzymał pilne zgłoszenie od jednego z mieszkańców Warszawy – „Pomocy, mam na balkonie nietoperze!”.

Buty na balkonie schronieniem dla nietoperzy

Właściciel mieszkania zostawił na balkonie buty. Jakie było jego zdziwienie, kiedy zauważył, że wewnątrz obuwia schronienie znalazło około 20 nietoperzy – wtulonych w siebie i wyglądających, według informacji przekazanych przez Straż Miejską, „rozczulająco, jak małe pluszaki”. Niestety, ujmujący widok nie zmieniał faktu, że takie miejsce nie jest najbezpieczniejsze do przezimowania.

Zwierzęta te powinny zimować w specyficznych warunkach – powinno być chłodno i wilgotno. Suche i ciepłe wnętrze obuwia w dłuższej perspektywie mogło im zaszkodzić.

Szybka interwencja Ekopatrolu

Ekopatrol zadziałał szybko i jednocześnie profesjonalnie, by zadbać o nietoperze. Właściciel bez wahania oddał swoje buty, co sprawiło, że patrol nazwał go prawdziwym bohaterem całej tej sytuacji. Stadko nietoperzy w bucie zostało zapakowane i przetransportowane w delikatny sposób, by nie naruszyć ich zimowego snu. Zwierzęta trafiły do Lasów Miejskich, gdzie specjaliści zapewnią im bezpieczne warunki do przezimowania.

