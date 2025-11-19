Warszawiak wystawił buty na balkon. Takiego znaleziska się nie spodziewał

Niezwykle znalezisko w pozostawionych na balkonie butach
Na facebookowym profilu Straży Miejskiej w Warszawie poinformowano o nietypowym zdarzeniu. W niedzielny wieczór Ekopatrol otrzymał pilne zgłoszenie od jednego z mieszkańców Warszawy – „Pomocy, mam na balkonie nietoperze!”.
Właściciel mieszkania zostawił na balkonie buty. Jakie było jego zdziwienie, kiedy zauważył, że wewnątrz obuwia schronienie znalazło około 20 nietoperzy – wtulonych w siebie i wyglądających, według informacji przekazanych przez Straż Miejską, „rozczulająco, jak małe pluszaki”. Niestety, ujmujący widok nie zmieniał faktu, że takie miejsce nie jest najbezpieczniejsze do przezimowania.
Zwierzęta te powinny zimować w specyficznych warunkach – powinno być chłodno i wilgotno. Suche i ciepłe wnętrze obuwia w dłuższej perspektywie mogło im zaszkodzić.
Ekopatrol zadziałał szybko i jednocześnie profesjonalnie, by zadbać o nietoperze. Właściciel bez wahania oddał swoje buty, co sprawiło, że patrol nazwał go prawdziwym bohaterem całej tej sytuacji. Stadko nietoperzy w bucie zostało zapakowane i przetransportowane w delikatny sposób, by nie naruszyć ich zimowego snu. Zwierzęta trafiły do Lasów Miejskich, gdzie specjaliści zapewnią im bezpieczne warunki do przezimowania.
Historia z ulicy Klaudyny przypomina, że nietoperze w zimowym okresie mogą szukać schronienia w pomieszczeniach w pobliżu ludzi. Czy reagować i w jaki sposób?
Należy pamiętać, że zimą te latające ssaki nie powinny przebywać w suchych i ciepłych pomieszczeniach – czyli na przykład w mieszkaniach czy ocieplanych strychach. Jeżeli więc zauważymy je w takim miejscu, a na zewnątrz nie ma mrozu, należy albo umożliwić im wydostanie się z nich, albo ostrożnie przenieść je do pudełka i wypuścić. W przypadku mrozu konieczna będzie interwencja specjalisty, najlepiej skontaktować się z Ekostrażą, inną fundacją zajmującą się ochroną dzikich zwierząt lub z weterynarzem.
Jeśli natomiast nietoperza spotkamy w wilgotnym i chłodnym pomieszczeniu, gdzie jest bezpieczny – na przykład w piwnicy – warto go tam zostawić i nie niepokoić.
Czasami interwencja jest konieczna – nietoperz może bowiem potrzebować pomocy:
Wówczas należy zgłosić się po pomoc do wspomnianych wcześniej instytucji.