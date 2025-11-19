Warszawiak wystawił buty na balkon. Takiego znaleziska się nie spodziewał

Przy ul. Klaudyny w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. W pozostawionych na balkonie butach właściciel znalazł stadko nietoperzy szukających zimowego schronienia. Około 20 skrzydlatych gacków przejął Ekopatrol.



Na facebookowym profilu Straży Miejskiej w Warszawie poinformowano o nietypowym zdarzeniu. W niedzielny wieczór Ekopatrol otrzymał pilne zgłoszenie od jednego z mieszkańców Warszawy – „Pomocy, mam na balkonie nietoperze!”.

Reklama Reklama

Buty na balkonie schronieniem dla nietoperzy

Właściciel mieszkania zostawił na balkonie buty. Jakie było jego zdziwienie, kiedy zauważył, że wewnątrz obuwia schronienie znalazło około 20 nietoperzy – wtulonych w siebie i wyglądających, według informacji przekazanych przez Straż Miejską, „rozczulająco, jak małe pluszaki”. Niestety, ujmujący widok nie zmieniał faktu, że takie miejsce nie jest najbezpieczniejsze do przezimowania.

Zwierzęta te powinny zimować w specyficznych warunkach – powinno być chłodno i wilgotno. Suche i ciepłe wnętrze obuwia w dłuższej perspektywie mogło im zaszkodzić.

Szybka interwencja Ekopatrolu

Ekopatrol zadziałał szybko i jednocześnie profesjonalnie, by zadbać o nietoperze. Właściciel bez wahania oddał swoje buty, co sprawiło, że patrol nazwał go prawdziwym bohaterem całej tej sytuacji. Stadko nietoperzy w bucie zostało zapakowane i przetransportowane w delikatny sposób, by nie naruszyć ich zimowego snu. Zwierzęta trafiły do Lasów Miejskich, gdzie specjaliści zapewnią im bezpieczne warunki do przezimowania.