Finanse na rozwój firmy. UrsynLab zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców i start-upów

Ekspertka Renata Haber na spotkaniu omówi spektrum możliwości – od kredytów, przez dotacje unijne, po finansowanie venture capital. Spotkanie, które pomoże firmom i przyszłym przedsiębiorcom w pozyskaniu kapitału, odbędzie się w czwartek 30 października 2025 r. w Ratuszu Ursynów.
Rozwój każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy stażu, często wymaga kapitału zewnętrznego. Właśnie dlatego Urząd Dzielnicy Ursynów, poprzez swój projekt UrsynLab, wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców i osób pragnących założyć własną działalność. Szkolenie „Finanse na rozwój biznesu – sposoby finansowania działalności gospodarczej” ma za zadanie dostarczyć praktycznej wiedzy niezbędnej do znalezienia i uzyskania środków na innowacje, inwestycje i skalowanie firmy.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 października 2025 r., w godz. 17:30–20 w sali 136 Ursynowskiego Ratusza.
Agenda szkolenia została skonstruowana tak, by objąć całe spektrum dostępnych instrumentów finansowych. Uczestnicy dowiedzą się:
Szkolenie ma charakter praktyczny, poparty licznymi studiami przypadków (case studies), które pomogą dopasować optymalny instrument finansowy do specyfiki konkretnego projektu rozwojowego.
Wiedzę i doświadczenie uczestnikom przekaże Renata Haber, specjalistka z ponad 18-letnim stażem w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych (B+R). Renata Haber wspiera zarówno start-upy, jak i duże konsorcja w skutecznym pozyskiwaniu funduszy na innowacje. Obecnie pełni także funkcję kierownika projektu inkubacyjnego w Małopolsce. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować firmę (dokumentacja, analiza ryzyka, planowanie inwestycji) do rozmów z instytucjami finansującymi.
Jak podkreśla Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa: „Dobry pomysł na biznes to nie wszystko. [...] Najbliższe spotkanie w ramach UrsynLabu będzie praktycznym przewodnikiem dla poszukujących kapitału niezbędnego do realizacji planów. Uczestnicy wyjdą z jasnym obrazem, gdzie szukać źródła finansowania i jak o nie skutecznie zawalczyć.”
Szkolenie zakończy się sesją pytań i odpowiedzi (Q&A), która pozwoli na wyjaśnienie indywidualnych wątpliwości.
Kto powinien wziąć udział? Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców z Dzielnicy Ursynów, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wszystkich zainteresowanych tematyką finansowania biznesu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.