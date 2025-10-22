4.1°C
Życie Warszawy

Finanse na rozwój firmy. UrsynLab zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców i start-upów

Publikacja: 22.10.2025 08:30

Finanse na rozwój firmy. UrsynLab zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców i start-upów

Foto: Adobe Stock

M.B.
UrsynLab, inicjatywa wspierająca przedsiębiorczość Dzielnicy Ursynów, organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone skutecznym sposobom finansowania działalności gospodarczej.

Ekspertka Renata Haber na spotkaniu omówi spektrum możliwości – od kredytów, przez dotacje unijne, po finansowanie venture capital. Spotkanie, które pomoże firmom i przyszłym przedsiębiorcom w pozyskaniu kapitału, odbędzie się w czwartek 30 października 2025 r. w Ratuszu Ursynów.

Foto: mat. pras.

Jak skutecznie uzyskać kapitał na rozwój biznesu? 

Rozwój każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy stażu, często wymaga kapitału zewnętrznego. Właśnie dlatego Urząd Dzielnicy Ursynów, poprzez swój projekt UrsynLab, wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców i osób pragnących założyć własną działalność. Szkolenie „Finanse na rozwój biznesu – sposoby finansowania działalności gospodarczej” ma za zadanie dostarczyć praktycznej wiedzy niezbędnej do znalezienia i uzyskania środków na innowacje, inwestycje i skalowanie firmy.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 października 2025 r., w godz. 17:30–20 w sali 136 Ursynowskiego Ratusza.

Dotacje, Kredyty i Venture Capital: wszystkie źródła finansowania

Agenda szkolenia została skonstruowana tak, by objąć całe spektrum dostępnych instrumentów finansowych. Uczestnicy dowiedzą się:

  • Kiedy i dlaczego warto sięgnąć po finansowanie zewnętrzne (kapitał i inwestycje).
  • Jakie są główne źródła finansowania biznesu – od tradycyjnego finansowania bankowego i leasingowego, przez inwestorów prywatnych (Aniołowie Biznesu, Fundusze VC), po programy publiczne, w tym ulgi podatkowe i instrumenty zwrotne.
  • Jaki jest przegląd aktualnych programów unijnych (Dotacje UE), jakie są kryteria sukcesu i najczęściej popełniane błędy we wnioskach.

Szkolenie ma charakter praktyczny, poparty licznymi studiami przypadków (case studies), które pomogą dopasować optymalny instrument finansowy do specyfiki konkretnego projektu rozwojowego.

Szkolenie poprowadzi ekspertka od finansowania projektów

Wiedzę i doświadczenie uczestnikom przekaże Renata Haber, specjalistka z ponad 18-letnim stażem w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych (B+R). Renata Haber wspiera zarówno start-upy, jak i duże konsorcja w skutecznym pozyskiwaniu funduszy na innowacje. Obecnie pełni także funkcję kierownika projektu inkubacyjnego w Małopolsce. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować firmę (dokumentacja, analiza ryzyka, planowanie inwestycji) do rozmów z instytucjami finansującymi.

Jak skutecznie aplikować o fundusze?

Jak podkreśla Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa: „Dobry pomysł na biznes to nie wszystko. [...] Najbliższe spotkanie w ramach UrsynLabu będzie praktycznym przewodnikiem dla poszukujących kapitału niezbędnego do realizacji planów. Uczestnicy wyjdą z jasnym obrazem, gdzie szukać źródła finansowania i jak o nie skutecznie zawalczyć.”

Szkolenie zakończy się sesją pytań i odpowiedzi (Q&A), która pozwoli na wyjaśnienie indywidualnych wątpliwości.

Kto powinien wziąć udział? Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców z Dzielnicy Ursynów, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wszystkich zainteresowanych tematyką finansowania biznesu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

