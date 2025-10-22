Finanse na rozwój firmy. UrsynLab zaprasza na szkolenie dla przedsiębiorców i start-upów

UrsynLab, inicjatywa wspierająca przedsiębiorczość Dzielnicy Ursynów, organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone skutecznym sposobom finansowania działalności gospodarczej.



Ekspertka Renata Haber na spotkaniu omówi spektrum możliwości – od kredytów, przez dotacje unijne, po finansowanie venture capital. Spotkanie, które pomoże firmom i przyszłym przedsiębiorcom w pozyskaniu kapitału, odbędzie się w czwartek 30 października 2025 r. w Ratuszu Ursynów.

Foto: mat. pras.

Jak skutecznie uzyskać kapitał na rozwój biznesu?

Rozwój każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy stażu, często wymaga kapitału zewnętrznego. Właśnie dlatego Urząd Dzielnicy Ursynów, poprzez swój projekt UrsynLab, wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców i osób pragnących założyć własną działalność. Szkolenie „Finanse na rozwój biznesu – sposoby finansowania działalności gospodarczej” ma za zadanie dostarczyć praktycznej wiedzy niezbędnej do znalezienia i uzyskania środków na innowacje, inwestycje i skalowanie firmy.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 października 2025 r., w godz. 17:30–20 w sali 136 Ursynowskiego Ratusza.