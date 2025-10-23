18.6°C
Życie Warszawy

Niebieski skatepark przejdzie remont. Straci charakterystyczny kolor

Publikacja: 23.10.2025 12:45

Przebudowa charakterystycznego skateparku w przyszłym roku

Przebudowa charakterystycznego skateparku w przyszłym roku

Foto: Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany/Facebook

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W parku Herberta na warszawskich Bielanach znajduje się charakterystyczny skatepark o niebieskiej nawierzchni. Już wkrótce ma się on całkowicie zmienić. Projekt ma być gotowy do końca roku.

Nowe rampy o zróżnicowanym nachyleniu, miejsce do trików, misy do jazdy po łukach, kopuła i proste poręcze – tak ma wyglądać odnowiony skatepark na Bielanach. Ma być atrakcyjniejszy i różnorodny. Zniknie też jego niebieska nawierzchnia – kolory będą nowoczesne i neutralne.

Projekt wykonawczy skateparku

Na profilu Grzegorza Pietruczuka, burmistrza dzielnicy Bielany pojawił się post informujący o planach związanych z niebieskim skateparkiem w parku Herberta. Jak podkreśla burmistrz, będzie to nie tylko zmiana koloru, lecz także kompleksowa przebudowa, „aby jeszcze lepiej spełniać swoją funkcję, czyli zapewniać wrażenia z jazdy na desce, rolkach, BMX-ach czy hulajnogach”.

