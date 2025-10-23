Przebudowa charakterystycznego skateparku w przyszłym roku
Nowe rampy o zróżnicowanym nachyleniu, miejsce do trików, misy do jazdy po łukach, kopuła i proste poręcze – tak ma wyglądać odnowiony skatepark na Bielanach. Ma być atrakcyjniejszy i różnorodny. Zniknie też jego niebieska nawierzchnia – kolory będą nowoczesne i neutralne.
Na profilu Grzegorza Pietruczuka, burmistrza dzielnicy Bielany pojawił się post informujący o planach związanych z niebieskim skateparkiem w parku Herberta. Jak podkreśla burmistrz, będzie to nie tylko zmiana koloru, lecz także kompleksowa przebudowa, „aby jeszcze lepiej spełniać swoją funkcję, czyli zapewniać wrażenia z jazdy na desce, rolkach, BMX-ach czy hulajnogach”.
Przygotowanie projektu wykonawczego zaplanowano jeszcze w tym roku. W 2026 roku z kolei po zabezpieczeniu na inwestycję odpowiednich środków rozpocznie się przebudowa. Zadaniem zajmuje się dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska.
Jak podaje portal tubielany.pl przygotowanie dokumentacji projektowej ma wiązać się z kosztem ok. 185 tys. zł. Koszt przebudowy nie jest jeszcze znany, nie został jeszcze bowiem rozstrzygnięty przetarg.
Według informacji przekazanych przez Michała Michałowskiego z ratusza dzielnicy Bielany przewidywany koszt modernizacji tego miejsca to około 3–3,5 tys. zł za metr kwadratowy. Fundusze na ten cel zostaną zabezpieczone z budżetu dzielnicy, ale rozważane są także dofinansowania z zewnątrz.
Powierzchnia parku to ok. 800 mkw., można więc założyć, że przebudowa kosztować będzie od 2,5 do 2,8 mln zł.