W parku Herberta na warszawskich Bielanach znajduje się charakterystyczny skatepark o niebieskiej nawierzchni. Już wkrótce ma się on całkowicie zmienić. Projekt ma być gotowy do końca roku.



Nowe rampy o zróżnicowanym nachyleniu, miejsce do trików, misy do jazdy po łukach, kopuła i proste poręcze – tak ma wyglądać odnowiony skatepark na Bielanach. Ma być atrakcyjniejszy i różnorodny. Zniknie też jego niebieska nawierzchnia – kolory będą nowoczesne i neutralne.

Projekt wykonawczy skateparku

Na profilu Grzegorza Pietruczuka, burmistrza dzielnicy Bielany pojawił się post informujący o planach związanych z niebieskim skateparkiem w parku Herberta. Jak podkreśla burmistrz, będzie to nie tylko zmiana koloru, lecz także kompleksowa przebudowa, „aby jeszcze lepiej spełniać swoją funkcję, czyli zapewniać wrażenia z jazdy na desce, rolkach, BMX-ach czy hulajnogach”.

Przygotowanie projektu wykonawczego zaplanowano jeszcze w tym roku. W 2026 roku z kolei po zabezpieczeniu na inwestycję odpowiednich środków rozpocznie się przebudowa. Zadaniem zajmuje się dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska.