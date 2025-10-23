Pacjentka zaatakowała lekarza. Zacisnęła mu na szyi stetoskop

Do groźnego incydentu doszło w jednej z przychodni na warszawskiej Pradze Północ. Wzburzona, agresywna 36-letnia pacjentka zaatakowała dyżurującego lekarza.



Około godziny 13.30 20 października do komendy na Pradze Północ dotarło zgłoszenie o awanturującej się pacjentce. Po przybyciu na miejsce i ustaleniu biegu zdarzeń funkcjonariusze zatrzymali kobietę. Lekarz złożył zawiadomienie w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI.

Co stało się w warszawskiej przychodni?

Według ustaleń funkcjonariuszy pacjentka podczas wizyty w gabinecie utrudniała pracę lekarza. Zablokowała mu wyjście, gdy odmówił on zmiany zapisów w jej karcie. Następnie zaatakowała go, zaciskając mu na szyi stetoskop. Lekarz zdołał się jednak wyswobodzić.

Personel medyczny zareagował bardzo szybko – dyżurujące pielęgniarki od razu wezwały policję. Agresywna 36-latka została zatrzymana. Lekarz złożył zawiadomienie, a policjanci przesłuchali personel medyczny.

Zarzuty dla agresywnej pacjentki

Kobieta, która zaatakowała lekarza, usłyszała już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Jak przypomina bowiem policja, personel medyczny podczas wykonywania obowiązków korzysta z takiej samej ochrony prawnej jak funkcjonariusze publiczni. Pacjentce za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.