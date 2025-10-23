Ruszyła budowa najwyższej wieży kompleksu Towarowa 22

Na Woli rozpoczęła się budowa 150-metrowego wieżowca AFI Tower – najwyższego budynku superkwartału Towarowa 22. Biurowiec dostarczy ponad 50 tys. mkw. powierzchni i stanie się miejscem pracy dla 7,3 tys. osób. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2028 roku.



Na działce u zbiegu ulic Towarowej i Pańskiej, tuż przy Rondzie Daszyńskiego, trwają intensywne prace nad fundamentami AFI Tower. Wykonawca rozpoczął prace przy ścianach szczelinowych o głębokości przekraczającej 40 metrów, które zabezpieczą wykop i wyznaczą obrys pięciu kondygnacji podziemnych. Znajdą się tam garaże, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze dla części biurowej i 125-metrowego budynku mieszkalnego.

Podziemna część powstaje metodą podstropową – najpierw wykonany zostanie strop poziomu -1, a następnie kolejne kondygnacje w dół. Prace nad tą fazą potrwają około 1,5 roku, po czym rozpocznie się wznoszenie wieżowca. – Zakończenie budowy 150-metrowej AFI Tower planujemy w drugiej połowie 2028 roku – mówi Marek Szymonek, senior project manager Echo Investment.

AFI Tower (w środku kadru) będzie symboliczną dominantą dla całego kompleksu Towarowa 22 Foto: mat. pras.

AFI Tower – symboliczna dominanta superkwartału Towarowa 22

AFI Tower stanie się najwyższym punktem powstającego superkwartału Towarowa 22, realizowanego wspólnie przez AFI, Echo Investment i Archicom Collection. To jedyny wieżowiec biurowy w Polsce, w którym niemal każdy najemca będzie miał dostęp do własnego tarasu.

Charakterystyczne uskoki w bryle sprawią, że budynek przypominać będzie dwa przylegające do siebie stosy książek – nawiązując tym samym do historii Domu Słowa Polskiego, niegdyś największego zakładu poligraficznego w kraju.