Życie Warszawy

Ruszyła budowa najwyższej wieży kompleksu Towarowa 22

Publikacja: 23.10.2025 17:45

Trwają już prace ziemne i realizacja podziemnej konstrukcji budynku AFI Tower w kompleksie Towarowa 22

Trwają już prace ziemne i realizacja podziemnej konstrukcji budynku AFI Tower w kompleksie Towarowa 22

Foto: mat. pras.

M.B.
Na Woli rozpoczęła się budowa 150-metrowego wieżowca AFI Tower – najwyższego budynku superkwartału Towarowa 22. Biurowiec dostarczy ponad 50 tys. mkw. powierzchni i stanie się miejscem pracy dla 7,3 tys. osób. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2028 roku.

Na działce u zbiegu ulic Towarowej i Pańskiej, tuż przy Rondzie Daszyńskiego, trwają intensywne prace nad fundamentami AFI Tower. Wykonawca rozpoczął prace przy ścianach szczelinowych o głębokości przekraczającej 40 metrów, które zabezpieczą wykop i wyznaczą obrys pięciu kondygnacji podziemnych. Znajdą się tam garaże, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze dla części biurowej i 125-metrowego budynku mieszkalnego.

Podziemna część powstaje metodą podstropową – najpierw wykonany zostanie strop poziomu -1, a następnie kolejne kondygnacje w dół. Prace nad tą fazą potrwają około 1,5 roku, po czym rozpocznie się wznoszenie wieżowca. – Zakończenie budowy 150-metrowej AFI Tower planujemy w drugiej połowie 2028 roku – mówi Marek Szymonek, senior project manager Echo Investment.

AFI Tower (w środku kadru) będzie symboliczną dominantą dla całego kompleksu Towarowa 22

AFI Tower (w środku kadru) będzie symboliczną dominantą dla całego kompleksu Towarowa 22

Foto: mat. pras.

AFI Tower – symboliczna dominanta superkwartału Towarowa 22

AFI Tower stanie się najwyższym punktem powstającego superkwartału Towarowa 22, realizowanego wspólnie przez AFI, Echo Investment i Archicom Collection. To jedyny wieżowiec biurowy w Polsce, w którym niemal każdy najemca będzie miał dostęp do własnego tarasu.

Charakterystyczne uskoki w bryle sprawią, że budynek przypominać będzie dwa przylegające do siebie stosy książek – nawiązując tym samym do historii Domu Słowa Polskiego, niegdyś największego zakładu poligraficznego w kraju.

Nowoczesny biurowiec dostarczy ponad 50 tys. mkw. powierzchni i stanie się miejscem pracy dla 7,3 tys. osób.

Nowoczesny biurowiec dostarczy ponad 50 tys. mkw. powierzchni i stanie się miejscem pracy dla 7,3 tys. osób.

Foto: mat. pras.

Zielona przestrzeń w sercu Woli

Na 23. piętrze powstanie ogród o powierzchni 1 200 m², dostępny dla wszystkich pracowników. Taras z widokiem na panoramę miasta ma sprzyjać odpoczynkowi i integracji. U podstawy wieży zaplanowano zieleń miejską z dorosłymi drzewami i krzewami, a nowy skwer stanie się atrakcyjną przestrzenią publiczną dla mieszkańców.

Docelowo wszystkie tereny zielone superkwartału Towarowa 22 zajmą około 2 hektarów, ograniczając efekt miejskiej wyspy ciepła i ożywiając tę część Woli. Bliskość stacji metra Rondo Daszyńskiego oraz przystanków tramwajowych i autobusowych zapewni doskonałe połączenia z resztą stolicy.

Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, budynek będzie składał się z dwóch części: 150-metro
Zrównoważony rozwój i nowoczesne technologie

Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii i rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko. Już na etapie budowy monitorowane jest zużycie energii i wody, a także gospodarka odpadami.

Gotowy biurowiec będzie zasilany energią ze źródeł odnawialnych, a nadwyżkę ciepła z klimatyzacji przekaże do miejskiej sieci grzewczej. Dzięki temu AFI Tower nie tylko zmniejszy emisję CO₂, ale też przyczyni się do ogrzewania warszawskich mieszkań.

Office House już przyjął pierwszych najemców, docelowo będzie tu pracowało 3 tysiące osób
Budynek ma uzyskać prestiżowe certyfikaty: BREEAM „Outstanding”, WELL Health & Safety, WiredScore Platinum oraz SmartCore, potwierdzające jego innowacyjny i ekologiczny charakter.

