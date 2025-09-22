150-metrowy wieżowiec AFI Tower z pozwoleniem. Wkrótce rusza budowa

Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, budynek będzie składał się z dwóch części: 150-metrowej wieży i 85-metrowego podium
Wieżowiec AFI Tower to część projektu superkwartału Towarowa22, który powstaje u zbiegu ulic Towarowej i Pańskiej. Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, budynek będzie składał się z dwóch części: 150-metrowej wieży i 85-metrowego podium. Bryła, z charakterystycznymi uskokami, ma przypominać dwa przylegające do siebie stosy książek, co stanowi symboliczne nawiązanie do historii Domu Słowa Polskiego, który w tym miejscu niegdyś działał.
Projektanci pomyśleli również o komforcie pracowników. Jak komentuje Maciej Rydz z JEMS Architekci, niemal każdy najemca będzie miał dostęp do tarasu z widokiem na panoramę miasta. Te tarasy nie tylko zapewnią przestrzeń do odpoczynku, ale również pomogą w regulacji temperatury i przepływu wiatru wokół budynku.
Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów projektu jest 1200-metrowy ogród na dachu niższej części budynku. Zaprojektowany przez pracownię RS Architektura Krajobrazu, ma być dostępny dla wszystkich pracowników, oferując im przestrzeń do relaksu w otoczeniu zieleni.
Wieżowiec ma również spełniać najwyższe standardy ESG. Zasilany energią odnawialną, z zaawansowanymi systemami oszczędzania energii, będzie zużywał jej znacznie mniej niż porównywalne budynki. Ponadto, nadwyżka ciepła z systemu klimatyzacji zostanie wykorzystana do ogrzewania miejskiej sieci, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w stolicy. Wysoką jakość i zrównoważony charakter budynku potwierdzą certyfikaty, m.in. BREEAM na poziomie „Outstanding”.
AFI Tower dostarczy na rynek ponad 50 000 mkw. powierzchni biurowej, która pomieści około 7 300 pracowników. Jak zaznacza Rafał Mazurczak z Echo Investment, celem projektu jest stworzenie przestrzeni, która odpowiada na potrzeby współczesnych pracowników. Inwestorzy wierzą, że AFI Tower powtórzy sukces sąsiedniego budynku Office House i wyznaczy nowy standard na rynku.
Lokalizacja wieżowca, zaledwie dwie minuty od stacji metra Rondo Daszyńskiego, zapewni doskonały dojazd. Myśląc o transporcie ekologicznym, w projekcie uwzględniono ponad 300 miejsc postojowych dla rowerów, a także szatnie i prysznice. W ramach całego projektu Towarowa 22 powstanie również 2-hektarowy park, który wzbogaci okolicę o nową, zieloną przestrzeń publiczną.