150-metrowy wieżowiec AFI Tower z pozwoleniem. Wkrótce rusza budowa

Inwestycja Towarowa22 nabiera tempa. Inwestorzy, AFI oraz Echo Investment, otrzymali pozwolenie na budowę 150-metrowego wieżowca. AFI Tower ma wyróżniać się nie tylko 40 piętrami i nietypową bryłą, ale także zaawansowanymi rozwiązaniami ekologicznymi i udogodnieniami dla przyszłych najemców.



Wieżowiec AFI Tower to część projektu superkwartału Towarowa22, który powstaje u zbiegu ulic Towarowej i Pańskiej. Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, budynek będzie składał się z dwóch części: 150-metrowej wieży i 85-metrowego podium. Bryła, z charakterystycznymi uskokami, ma przypominać dwa przylegające do siebie stosy książek, co stanowi symboliczne nawiązanie do historii Domu Słowa Polskiego, który w tym miejscu niegdyś działał.

Projektanci pomyśleli również o komforcie pracowników. Jak komentuje Maciej Rydz z JEMS Architekci, niemal każdy najemca będzie miał dostęp do tarasu z widokiem na panoramę miasta. Te tarasy nie tylko zapewnią przestrzeń do odpoczynku, ale również pomogą w regulacji temperatury i przepływu wiatru wokół budynku.

Ogród na dachu i zrównoważone rozwiązania

Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów projektu jest 1200-metrowy ogród na dachu niższej części budynku. Zaprojektowany przez pracownię RS Architektura Krajobrazu, ma być dostępny dla wszystkich pracowników, oferując im przestrzeń do relaksu w otoczeniu zieleni.