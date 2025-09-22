16.5°C
1015.1 hPa
Życie Warszawy

150-metrowy wieżowiec AFI Tower z pozwoleniem. Wkrótce rusza budowa

Publikacja: 22.09.2025 14:15

Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, budynek będzie składał się z dwóch części: 150-metro

Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, budynek będzie składał się z dwóch części: 150-metrowej wieży i 85-metrowego podium

Foto: mat. pras.

M.B.
Inwestycja Towarowa22 nabiera tempa. Inwestorzy, AFI oraz Echo Investment, otrzymali pozwolenie na budowę 150-metrowego wieżowca. AFI Tower ma wyróżniać się nie tylko 40 piętrami i nietypową bryłą, ale także zaawansowanymi rozwiązaniami ekologicznymi i udogodnieniami dla przyszłych najemców.

Wieżowiec AFI Tower to część projektu superkwartału Towarowa22, który powstaje u zbiegu ulic Towarowej i Pańskiej. Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, budynek będzie składał się z dwóch części: 150-metrowej wieży i 85-metrowego podium. Bryła, z charakterystycznymi uskokami, ma przypominać dwa przylegające do siebie stosy książek, co stanowi symboliczne nawiązanie do historii Domu Słowa Polskiego, który w tym miejscu niegdyś działał.

Projektanci pomyśleli również o komforcie pracowników. Jak komentuje Maciej Rydz z JEMS Architekci, niemal każdy najemca będzie miał dostęp do tarasu z widokiem na panoramę miasta. Te tarasy nie tylko zapewnią przestrzeń do odpoczynku, ale również pomogą w regulacji temperatury i przepływu wiatru wokół budynku.

Ogród na dachu i zrównoważone rozwiązania

Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów projektu jest 1200-metrowy ogród na dachu niższej części budynku. Zaprojektowany przez pracownię RS Architektura Krajobrazu, ma być dostępny dla wszystkich pracowników, oferując im przestrzeń do relaksu w otoczeniu zieleni.

Wysoką jakość i zrównoważony charakter budynku potwierdzą certyfikaty, m.in. BREEAM na poziomie „Out

Wysoką jakość i zrównoważony charakter budynku potwierdzą certyfikaty, m.in. BREEAM na poziomie „Outstanding”

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Wieżowiec ma również spełniać najwyższe standardy ESG. Zasilany energią odnawialną, z zaawansowanymi systemami oszczędzania energii, będzie zużywał jej znacznie mniej niż porównywalne budynki. Ponadto, nadwyżka ciepła z systemu klimatyzacji zostanie wykorzystana do ogrzewania miejskiej sieci, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w stolicy. Wysoką jakość i zrównoważony charakter budynku potwierdzą certyfikaty, m.in. BREEAM na poziomie „Outstanding”.

Nowoczesna przestrzeń do pracy i życia

AFI Tower dostarczy na rynek ponad 50 000 mkw. powierzchni biurowej, która pomieści około 7 300 pracowników. Jak zaznacza Rafał Mazurczak z Echo Investment, celem projektu jest stworzenie przestrzeni, która odpowiada na potrzeby współczesnych pracowników. Inwestorzy wierzą, że AFI Tower powtórzy sukces sąsiedniego budynku Office House i wyznaczy nowy standard na rynku.

Niemal każdy najemca będzie miał dostęp do tarasu z widokiem na panoramę miasta.

Niemal każdy najemca będzie miał dostęp do tarasu z widokiem na panoramę miasta.

Foto: mat. pras.

Lokalizacja wieżowca, zaledwie dwie minuty od stacji metra Rondo Daszyńskiego, zapewni doskonały dojazd. Myśląc o transporcie ekologicznym, w projekcie uwzględniono ponad 300 miejsc postojowych dla rowerów, a także szatnie i prysznice. W ramach całego projektu Towarowa 22 powstanie również 2-hektarowy park, który wzbogaci okolicę o nową, zieloną przestrzeń publiczną.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Niektóre rodzaje odpadów można oddawać tylko do PSZOK-ów. Dla wielu osób problem jest konieczność sa
recykling

Przetarg na PSZOK w Piasecznie. Gmina wyda niemal 1,5 mln zł

pomimo spadku statystyk, doszło do tragedii. W wyniku wypadku drogowego jedna osoba zginęła
bezpieczeństwo

Tydzień na stołecznych drogach: Mniej wypadków i kolizji

Co znalazło się w nowej wersji projektu MPZP dla okolic ul. Podleśnej w Zielonce? (Zdjęcie ilustracy
urbanistyka

Wraca temat kontrowersyjnego planu w Zielonce

Urządzenia z ozonowaną wodą pojawiły się w wielu dzielnicach Warszawy
przestrzeń miejska

Nowe punkty z wodą na mapie Warszawy. Kto je instaluje i jak działają?

Dzień bez Samochodu to czas darmowej komunikacji miejskiej
Europejski Dzień Bez Samochodu

Dłuższe buspasy i ścieżki rowerowe, więcej przystanków i parkingów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zainteresowanie przejęciem budynku
zabytki

Losy dawnego Empiku w rękach rządu. Czy historyczny budynek w centrum Warszawy zostanie uratowany?

Wejście do sal: „A” i „B” (na dole) oraz „C” i „D” (na górze)
femina

11 lat od ostatniego seansu. Kino przetrwało wojnę i getto, wykończył je kapitalizm

Most Siekierkowski otwarto 21 września 2002 roku
most siekierkowski

Otwierali go Kwaśniewski z Millerem, dziś przechodzi remont

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama