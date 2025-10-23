Wesoła porządkuje adresy. Nowe nazwy ulic czy lepsza numeracja? Mieszkańcy zabrali głos

Biuro Geodezji i Katastru rozpoczęło prace nad uporządkowaniem numeracji budynków na osiedlu Plac Wojska Polskiego w Wesołej, gdzie dotychczasowa adresacja jest nielogiczna. Urząd poprosił mieszkańców o opinię, a ci zdecydowanie opowiedzieli się za jedną opcją.



W trosce o bezpieczeństwo i usprawnienie identyfikacji budynków, Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, poprzez Biuro Geodezji i Katastru, zainicjował szeroko zakrojone prace mające na celu uporządkowanie systemu adresowego. Działania te koncentrują się na osiedlu Plac Wojska Polskiego.

Reklama Reklama

Jak wynika z informacji płynących z wesołowskiego ratusza, dotychczasowa numeracja została nadana bez zachowania jakiejkolwiek logicznej kolejności, co w praktyce poważnie utrudnia orientację. Takie braki w spójności systemu adresowego są szczególnie problematyczne w sytuacjach kryzysowych, kiedy konieczna jest szybka i jednoznaczna identyfikacja lokalizacji. Ostatecznym celem projektu jest wprowadzenie przejrzystego i spójnego systemu adresowego, który będzie w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Dialog z mieszkańcami i dwie propozycje zmian

Zgodnie z zasadami dialogu społecznego, Urząd Dzielnicy Wesoła postanowił oddać decyzję w ręce samych mieszkańców osiedla. Zwrócono się do nich z prośbą o wyrażenie opinii na temat proponowanych rozwiązań. Konsultacje odbyły się w formie ankiety, którą mieszkańcy otrzymali bezpośrednio do skrzynek pocztowych pod koniec sierpnia. Okres głosowania trwał do 19 września 2025 roku.

Mieszkańcy stanęli przed wyborem pomiędzy dwoma zasadniczo różnymi wariantami. Pierwszy, oznaczony jako Wariant A, zakładał uporządkowanie numeracji przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej nazwy „Plac Wojska Polskiego”. Drugi, Wariant B, był bardziej radykalny i przewidywał nadanie nazw pięciu nowym ulicom w obrębie osiedla, co wiązałoby się z większą zmianą organizacyjną i administracyjną dla lokatorów.