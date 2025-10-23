13.6°C
Życie Warszawy

Wesoła porządkuje adresy. Nowe nazwy ulic czy lepsza numeracja? Mieszkańcy zabrali głos

Publikacja: 23.10.2025 16:45

Osiedle Plac Wojska Polskiego w Wesołej

Osiedle Plac Wojska Polskiego w Wesołej

Foto: UD Wesoła

Kacper Komaiszko
Biuro Geodezji i Katastru rozpoczęło prace nad uporządkowaniem numeracji budynków na osiedlu Plac Wojska Polskiego w Wesołej, gdzie dotychczasowa adresacja jest nielogiczna. Urząd poprosił mieszkańców o opinię, a ci zdecydowanie opowiedzieli się za jedną opcją.

W trosce o bezpieczeństwo i usprawnienie identyfikacji budynków, Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, poprzez Biuro Geodezji i Katastru, zainicjował szeroko zakrojone prace mające na celu uporządkowanie systemu adresowego. Działania te koncentrują się na osiedlu Plac Wojska Polskiego.

Jak wynika z informacji płynących z wesołowskiego ratusza, dotychczasowa numeracja została nadana bez zachowania jakiejkolwiek logicznej kolejności, co w praktyce poważnie utrudnia orientację. Takie braki w spójności systemu adresowego są szczególnie problematyczne w sytuacjach kryzysowych, kiedy konieczna jest szybka i jednoznaczna identyfikacja lokalizacji. Ostatecznym celem projektu jest wprowadzenie przejrzystego i spójnego systemu adresowego, który będzie w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Dialog z mieszkańcami i dwie propozycje zmian

Zgodnie z zasadami dialogu społecznego, Urząd Dzielnicy Wesoła postanowił oddać decyzję w ręce samych mieszkańców osiedla. Zwrócono się do nich z prośbą o wyrażenie opinii na temat proponowanych rozwiązań. Konsultacje odbyły się w formie ankiety, którą mieszkańcy otrzymali bezpośrednio do skrzynek pocztowych pod koniec sierpnia. Okres głosowania trwał do 19 września 2025 roku.

Mieszkańcy stanęli przed wyborem pomiędzy dwoma zasadniczo różnymi wariantami. Pierwszy, oznaczony jako Wariant A, zakładał uporządkowanie numeracji przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej nazwy „Plac Wojska Polskiego”. Drugi, Wariant B, był bardziej radykalny i przewidywał nadanie nazw pięciu nowym ulicom w obrębie osiedla, co wiązałoby się z większą zmianą organizacyjną i administracyjną dla lokatorów.

Niska frekwencja, lecz jednoznaczny wynik

Po zakończeniu głosowania, zebrane ankiety zostały skrupulatnie sprawdzone i policzone przez specjalnie powołaną komisję. Podsumowanie wyników opracowano podczas posiedzenia w dniu 17 października 2025 roku.

Analiza danych wykazała, że frekwencja w konsultacjach nie była wysoka – ankietę wypełniło około 10 proc.  mieszkańców lokali na osiedlu. Mimo stosunkowo niewielkiego odsetka uczestniczących, wynik oddanych i ważnych głosów okazał się wyjątkowo jednoznaczny. Aż 98 proc. mieszkańców opowiedziało się za uporządkowaniem numeracji przy zachowaniu dotychczasowej nazwy „Plac Wojska Polskiego”. Zaledwie 2 proc. osób poparło wariant zakładający nadanie pięciu nowych nazw ulic. Dodatkowo, należy odnotować, że ponad 16 proc. wszystkich oddanych głosów zostało uznanych za nieważne.

Jasny mandat do działania

Wyniki ankiety stanowią silny i wyraźny głos mieszkańców Wesołej. Zdecydowana większość osób ankietowanych opowiedziała się za uporządkowaniem istniejącego systemu adresowego przy jednoczesnym zachowaniu historycznej nazwy osiedla. Tak duży odsetek poparcia dla Wariantu A (98 proc. ważnych głosów) daje Urzędowi Dzielnicy jasny mandat do dalszego procedowania prac. Uporządkowanie numeracji budynków zostanie zatem zrealizowane w oparciu o wolę mieszkańców, co finalnie ma przyczynić się do wprowadzenia długo oczekiwanego, przejrzystego i spójnego systemu adresowego w obrębie Placu Wojska Polskiego.

