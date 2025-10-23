Sklep Wokulskiego przy Krakowskim Przedmieściu na dłużej. Filmowcy przypominają o historii Pałacu Karasia

Makieta filmowego Sklepu Wokulskiego z planu „Lalki”, która odtwarzała nieistniejący od ponad stu lat Pałac Karasia, pozostanie na Krakowskim Przedmieściu do połowy lutego. Decyzja potwierdzona przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, to odpowiedź na ogromne zainteresowanie warszawiaków XIX-wieczną scenografią.



W ostatnich tygodniach centrum Warszawy żyło nie tylko własnym tempem, ale i duchem XIX wieku. Kręcenie nowej, kinowej adaptacji „Lalki” Bolesława Prusa wywołało w stolicy „Awanturę o Krakowskie Przedmieście” – termin ukuty przez publicystę Jarosława J. Szczepańskiego w „Życiu Warszawy” w kontekście utrudnień komunikacyjnych. Mimo krytyki związanej z objazdami i zamknięciem Traktu Królewskiego, tłumy mieszkańców i turystów gromadziły się, by zobaczyć na własne oczy kawałek dawnej Warszawy, a przede wszystkim – odtworzony z pieczołowitością fragment Pałac Karasia, w którym mieści się pwieściowy sklep Stanisława Wokulskiego. Doniesienia o możliwości przedłużenia obecności tej dekoracji zostały właśnie oficjalnie potwierdzone przez władze miasta.

Makieta zostaje do lutego. Zdecydowało ogromne zainteresowanie

Informacje pierwotnie podawane przez „Życie Warszawy” o negocjacjach w sprawie pozostawienia filmowej scenografii znalazły swoje potwierdzenie w deklaracji prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, oraz w oficjalnym komunikacie ratusza. Ku radości miłośników historii i samej powieści, filmowa fasada Pałacu Karasia, czyli filmowy skład Wokulskiego, pozostanie na Krakowskim Przedmieściu do połowy lutego.

Krakowskie Przedmieście w zimowym XIX-wiecznym anturażu Foto: mat. pras.

Jak podkreślił prezydent Trzaskowski, decyzja ta została podjęta wspólnie z producentem filmu, w odpowiedzi na „ogromne zainteresowanie mieszkańców”. Makieta, umiejscowiona w eksponowanym miejscu w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika, stała się już viralową atrakcją. Choć ekipa filmowa – po zakończeniu zdjęć na Trakcie Królewskim – przeniosła się już do kolejnych lokacji, m.in. w Łazienkach Królewskich, to jej największy plenerowy rekwizyt pozostanie w sercu miasta jako turystyczny magnes.

Należy jednak pamiętać, że obiekt jest dekoracją tymczasową. Całkowite otwarcie wnętrz dla publiczności nie jest możliwe, a autentyczne, zabytkowe rekwizyty – które wypełniały sklep Wokulskiego na czas kręcenia scen – muszą wrócić do swoich właścicieli. Prace nad odpowiednim wyeksponowaniem makiety do oglądania z zewnątrz podjęła się Stołeczna Estrada, a scenografowie obiecują, że postarają się zachować w środku filmowy klimat. Dodatkowo, obecność Sklepu Wokulskiego w centrum miasta zbiegnie się w czasie z instalacją świątecznej iluminacji, stanowiąc jej wyjątkową, historyczną atrakcję na warszawskim szlaku.