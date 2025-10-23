Sklep Wokulskiego przy Krakowskim Przedmieściu na dłużej. Filmowcy przypominają o historii Pałacu Karasia

Filmowa makieta pozostanie przy Krakowskim Przedmieściu jeszcze na wiele miesięcy
W ostatnich tygodniach centrum Warszawy żyło nie tylko własnym tempem, ale i duchem XIX wieku. Kręcenie nowej, kinowej adaptacji „Lalki” Bolesława Prusa wywołało w stolicy „Awanturę o Krakowskie Przedmieście” – termin ukuty przez publicystę Jarosława J. Szczepańskiego w „Życiu Warszawy” w kontekście utrudnień komunikacyjnych. Mimo krytyki związanej z objazdami i zamknięciem Traktu Królewskiego, tłumy mieszkańców i turystów gromadziły się, by zobaczyć na własne oczy kawałek dawnej Warszawy, a przede wszystkim – odtworzony z pieczołowitością fragment Pałac Karasia, w którym mieści się pwieściowy sklep Stanisława Wokulskiego. Doniesienia o możliwości przedłużenia obecności tej dekoracji zostały właśnie oficjalnie potwierdzone przez władze miasta.
Informacje pierwotnie podawane przez „Życie Warszawy” o negocjacjach w sprawie pozostawienia filmowej scenografii znalazły swoje potwierdzenie w deklaracji prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, oraz w oficjalnym komunikacie ratusza. Ku radości miłośników historii i samej powieści, filmowa fasada Pałacu Karasia, czyli filmowy skład Wokulskiego, pozostanie na Krakowskim Przedmieściu do połowy lutego.
Krakowskie Przedmieście w zimowym XIX-wiecznym anturażu
Jak podkreślił prezydent Trzaskowski, decyzja ta została podjęta wspólnie z producentem filmu, w odpowiedzi na „ogromne zainteresowanie mieszkańców”. Makieta, umiejscowiona w eksponowanym miejscu w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika, stała się już viralową atrakcją. Choć ekipa filmowa – po zakończeniu zdjęć na Trakcie Królewskim – przeniosła się już do kolejnych lokacji, m.in. w Łazienkach Królewskich, to jej największy plenerowy rekwizyt pozostanie w sercu miasta jako turystyczny magnes.
Należy jednak pamiętać, że obiekt jest dekoracją tymczasową. Całkowite otwarcie wnętrz dla publiczności nie jest możliwe, a autentyczne, zabytkowe rekwizyty – które wypełniały sklep Wokulskiego na czas kręcenia scen – muszą wrócić do swoich właścicieli. Prace nad odpowiednim wyeksponowaniem makiety do oglądania z zewnątrz podjęła się Stołeczna Estrada, a scenografowie obiecują, że postarają się zachować w środku filmowy klimat. Dodatkowo, obecność Sklepu Wokulskiego w centrum miasta zbiegnie się w czasie z instalacją świątecznej iluminacji, stanowiąc jej wyjątkową, historyczną atrakcję na warszawskim szlaku.
Plan filmowy „Lalki ” opodal kościołą św. Anny
Decyzja o pozostawieniu dekoracji jest symbolicznym zwycięstwem pamięci historycznej. Filmowy sklep Wokulskiego zlokalizowany jest bowiem w miejscu, gdzie historycznie stał Pałac Kazimierza Karasia przy Krakowskim Przedmieściu 2. Był to budynek o niezwykle ciekawej historii, nieistniejący w przestrzeni miejskiej od ponad stu lat.
Pałac powstał w latach 1769–1772 dla marszałka prywatnego króla Stanisława Augusta – Kazimierza Karasia – i został zaprojektowany przez Jakuba Fontanę. Architektonicznie łączył cechy późnego baroku i wczesnego klasycyzmu, będąc jednym z najwcześniejszych warszawskich pałaców przyulicznych (bez dziedzińca).
Pałac Karasia w drugiej połowie XIX wieku stracił swoje ekskluzywne oblicze i stał się domem z mieszkaniami czynszowymi oraz sklepami w parterze
Z czasem, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, budynek utracił swój rezydencjonalny charakter, przekształcając się w kamienicę czynszową. To właśnie ten fakt umożliwił ulokowanie w nim lokali handlowych, a w literackiej wizji Bolesława Prusa – słynnego sklepu. Niestety, pomimo historycznej wartości i protestów ówczesnej prasy, Pałac Karasia został rozebrany w 1913 roku. Nowy właściciel planował budowę wysokiej kamienicy, ale plany te pokrzyżowała I wojna światowa. Od tamtej pory cenna działka na Trakcie Królewskim pozostaje niezabudowaną pustką (obecnie jest to plac Juliusza Osterwy, używany jako parking).
Nowa ekranizacja „Lalki” to epicki romans tworzony z wielkim rozmachem. Twórcy – reżyser Maciej Kawalski, operator Piotr Sobociński jr. i producent Radosław Drabik – postawili na spektakularne inscenizacje, dokładne odwzorowanie realiów epoki oraz gwiazdorską obsadę. Na ekranie zobaczymy takie nazwiska jak Marcin Dorociński (Stanisław Wokulski), Marek Kondrat (Ignacy Rzecki) czy Kamila Urzędowska (Izabela Łęcka), a także Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę i wielu innych znakomitych aktorów. Zdjęcia kręcono w autentycznych plenerach i wnętrzach Warszawy (Pałacyk Sobańskich, Łazienki, Stare Miasto) oraz w lokalizacjach pozawarszawskich, m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Paryżu.
Miasto dostrzegło ogromny walor promocyjny jaki drzemie w filmowym portrecie XIX-wiecznej Warszawy
Miasto Stołeczne Warszawa, jako partner produkcji, postrzega ją jako doskonałe narzędzie promocji w kontekście rosnącej popularności turystyki filmowej. Pozostawienie makiety Pałacu Karasia do lutego jest więc gestem w kierunku mieszkańców i turystów.
Jednocześnie, jak słusznie zauważył już Jarosław J. Szczepański, ten tymczasowy rekwizyt otwiera szerszą debatę historyczną: skoro państwo polskie odbudowuje Pałace Saski i Brühla, to czy gwałtowna popularność filmowej dekoracji nie powinna być sygnałem dla władz miejskich, by poważnie rozważyły trwałą rekonstrukcję Pałacu Karasia, wypełniając w ten sposób jedną z najbardziej bolesnych i widocznych luk w historycznej zabudowie Traktu Królewskiego?