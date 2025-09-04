Rynek biurowy. Office House w całości w rękach AFI

Office House już przyjął pierwszych najemców, docelowo będzie tu pracowało 3 tysiące osób
Nowoczesny budynek, wyceniony na 160,5 mln euro, wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami ekologicznymi i architekturą.
Położony przy ulicy Wroniej 10 Office House to jeden z najnowszych i najbardziej zaawansowanych biurowców w Warszawie. Obiekt, oddany do użytku w maju, zdobył już certyfikat BREEAM na poziomie „Outstanding” z rekordowym wynikiem 97,9 proc. To świadectwo, że budynek inteligentnie zarządza energią, minimalizując swój wpływ na środowisko.
Architektura gmachu, łącząca naturalne materiały takie jak drewno i szkło z białym betonem, tworzy wyjątkową przestrzeń. Zewnętrzna zieleń przenika do wnętrza, tworząc dobre warunki do pracy, a zaplanowana certyfikacja WELL Health & Safety podkreśla dbałość o dobrostan przyszłych pracowników.
Na 32 tys. mkw. powierzchni Office House docelowo pracować będzie około 3 tys. osób. Wśród najemców są już przedstawiciele branży doradztwa i IT. W najbliższym czasie dołączą do nich kolejne firmy, w tym wiodący podmiot z branży multimedialnej. Na parterze budynku najemcy oraz ich goście będą mogli skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej, obejmującej włoską restaurację Splendido, japoński Ato Ramen, śniadaniownię The Brunchery, Pearl Seafood Restaurant oraz restaurację Babajaga serwującą kuchnię polską. W budynku zostanie też otwarty wysokiej klasy klub fitness.
Przejęcie pełnych udziałów w Office House, dotychczas dzielonych z Echo Investment, to strategiczny krok dla AFI, który umacnia zaangażowanie firmy w dalszy rozwój projektu Towarowa 22. Sebastian Kieć, CEO AFI w Polsce, podkreśla, że sukces komercyjny i wysoki poziom wynajęcia Office House pokazują potencjał całego kompleksu.
Na terenie dawnej drukarni Dom Słowa Polskiego, obok gotowego już Office House, powstaje prawdziwy „superkwartał”. Wypełni się on zróżnicowaną zabudową. Trwa budowa Apartamentów M7 i przygotowania do realizacji Apartamentów Gutenberga. Zgodnie z planami, w kolejnym etapie AFI i Echo Investment stworzą w części najbliższej Ronda Daszyńskiego dwie wieże: mieszkalną (ok. 120 m) i biurową (ok. 150 m), które uzupełnią warszawski krajobraz drapaczy chmur.
Bogato zaaranżowana zewnętrzna zieleń przenika do wnętrza budynku