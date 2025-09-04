Rynek biurowy. Office House w całości w rękach AFI

Firma AFI, inwestor i deweloper odpowiedzialny za projekt „superkwartału” Towarowa 22, sfinalizowała transakcję opiewającą na około 50 mln euro przejęcia 100 proc. udziałów w biurowcu Office House.



Nowoczesny budynek, wyceniony na 160,5 mln euro, wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami ekologicznymi i architekturą.

Reklama Reklama

Office House: Kiedy ekologia spotyka biznes

Położony przy ulicy Wroniej 10 Office House to jeden z najnowszych i najbardziej zaawansowanych biurowców w Warszawie. Obiekt, oddany do użytku w maju, zdobył już certyfikat BREEAM na poziomie „Outstanding” z rekordowym wynikiem 97,9 proc. To świadectwo, że budynek inteligentnie zarządza energią, minimalizując swój wpływ na środowisko.

Architektura gmachu, łącząca naturalne materiały takie jak drewno i szkło z białym betonem, tworzy wyjątkową przestrzeń. Zewnętrzna zieleń przenika do wnętrza, tworząc dobre warunki do pracy, a zaplanowana certyfikacja WELL Health & Safety podkreśla dbałość o dobrostan przyszłych pracowników.

Oferta dla najemców: Biuro, gastronomia i fitness w jednym miejscu

Na 32 tys. mkw. powierzchni Office House docelowo pracować będzie około 3 tys. osób. Wśród najemców są już przedstawiciele branży doradztwa i IT. W najbliższym czasie dołączą do nich kolejne firmy, w tym wiodący podmiot z branży multimedialnej. Na parterze budynku najemcy oraz ich goście będą mogli skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej, obejmującej włoską restaurację Splendido, japoński Ato Ramen, śniadaniownię The Brunchery, Pearl Seafood Restaurant oraz restaurację Babajaga serwującą kuchnię polską. W budynku zostanie też otwarty wysokiej klasy klub fitness.