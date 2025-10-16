12.3°C
1019.5 hPa
Życie Warszawy

Noc Bibliotek pod hasłem „Do dzieła!”

Publikacja: 16.10.2025 10:25

Biblioteka MDM

Biblioteka MDM

Foto: UM Warszawa

rbi
Warsztaty dla najmłodszych, koncerty, wystawy, gry literackie i terenowe, spotkania autorskie - w piątek, 17 października po raz 11. odbędzie się Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja promująca czytanie i biblioteki. Atrakcje dla mieszkańców w każdym wieku przygotowało 60 stołecznych placówek.

W akcji co roku biorą udział biblioteki szkolne, publiczne, pedagogiczne, a także akademickie czy muzealne.

Inauguracja Nocy Bibliotek w Metrotece

Na uroczystą inaugurację tegorocznej edycji wybrano pierwszą w Polsce Metrotekę, czyli bibliotekę na stacji Metro Kondratowicza (oddział Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek). Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 98 działa od września tego roku. W programie spotkanie z Pawłem Sołtysem oraz koncert Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego. Wydarzenie można będzie śledzić online na FB Nocy Bibliotek.

Polecane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zainteresowanie przejęciem budynku
zabytki
Losy dawnego Empiku w rękach rządu. Czy historyczny budynek w centrum Warszawy zostanie uratowany?

Tegoroczna Noc Bibliotek odbędzie się pod hasłem „Do dzieła!”, które zachęca do aktywności, współtworzenia i odwagi w działaniu.

Noc Bibliotek w dzielnicach

W miejskich bibliotekach odbędzie się wiele inspirujących wydarzeń: spotkania autorskie, gry, warsztaty, spacery, czytanie bajek, projekcje filmów i przedstawienia teatralne, a także koncerty i wystawy. Szczegóły można znaleźć na stronie z mapą Nocy Bibliotek oraz na profilach bibliotek w mediach społecznościowych.

Reklama
Reklama

Nocy Bibliotek towarzyszy akcja „Podziel się książkami”, zachęcająca czytelników do przynoszenia do bibliotek przeczytanych nowości wydawniczych, klasyki i lektur oraz innych poszukiwanych książek.

Polecane
W przyszłym roku przy ul. Wileńskiej powstanie biblioteka w ogrodzie
czytelnictwo
Na Pradze Północ powstanie biblioteka w ogrodzie

Warszawska sieć biblioteczna to 18 bibliotek dzielnicowych, łącznie ponad 200 różnego rodzaju placówek, w których znajduje się około pięć milionów książek. W stołecznych bibliotekach można znaleźć nowości wydawnicze, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, audiobooki i filmy. Biblioteki stały się lokalnymi centrami kultury – oprócz udostępniania swoich zbiorów, organizują spotkania autorskie, poetyckie, wieczory z muzyką, pokazy filmów, warsztaty tematyczne, są aktywne w mediach społecznościowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Od 16 do 26 października Dom Spotkań z Historią zaprasza na Festiwal Bohaterek
od czwartku

„Kobietom się to po prostu należy". Już dziś rusza wyjątkowy festiwal

Uczestnicy nocnego spaceru przejdą przez ciemny i spokojny ogród zoo, by następnie wejść do Willi Ża
piątek

Warszawskie zoo zaprasza na Noc Dziadów w Willi Żabińskich

Królewski Ogród Światła w Wilanowie, poprzednie edycje
sobota-niedziela

Królewski Festiwal Światła startuje w Wilanowie

Tydzień Seniora na Ursynowie / zdjęcie ilustracyjne
poniedziałek-sobota

Wycieczki, koncerty i spotkanie z aktorką z „M jak miłość”. Dla seniorów

U prawie 90 wystawców 14. Nocy w Instytucie Lotnictwa można będzie m.in. zobaczyć symulatory lotów,
piątek

14. Noc w Instytucie Lotnictwa. Gość specjalny – polski astronauta

Każda edycja akcji gromadzi setki warszawiaków: rodzin, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą pozn
niedziela

Finał akcji „Adoptuj warszawiaka”

W niedzielę 12 października ulice Wawra wypełnią się uczestnikami 7. Biegu z Radością, łączącego spo
„Życie Warszawy” poleca

Aktywny weekend w Warszawie? To możliwe mimo kiepskiej pogody

W niedzielę 12 października kolejna Falenicka Giełda Staroci
niedziela

W Falenicy znów do kupienia „niepowtarzalne starocie”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama