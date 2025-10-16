Noc Bibliotek pod hasłem „Do dzieła!”

Warsztaty dla najmłodszych, koncerty, wystawy, gry literackie i terenowe, spotkania autorskie - w piątek, 17 października po raz 11. odbędzie się Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja promująca czytanie i biblioteki. Atrakcje dla mieszkańców w każdym wieku przygotowało 60 stołecznych placówek.



W akcji co roku biorą udział biblioteki szkolne, publiczne, pedagogiczne, a także akademickie czy muzealne.

Inauguracja Nocy Bibliotek w Metrotece

Na uroczystą inaugurację tegorocznej edycji wybrano pierwszą w Polsce Metrotekę, czyli bibliotekę na stacji Metro Kondratowicza (oddział Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek). Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 98 działa od września tego roku. W programie spotkanie z Pawłem Sołtysem oraz koncert Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego. Wydarzenie można będzie śledzić online na FB Nocy Bibliotek.

Tegoroczna Noc Bibliotek odbędzie się pod hasłem „Do dzieła!”, które zachęca do aktywności, współtworzenia i odwagi w działaniu.

Noc Bibliotek w dzielnicach

W miejskich bibliotekach odbędzie się wiele inspirujących wydarzeń: spotkania autorskie, gry, warsztaty, spacery, czytanie bajek, projekcje filmów i przedstawienia teatralne, a także koncerty i wystawy. Szczegóły można znaleźć na stronie z mapą Nocy Bibliotek oraz na profilach bibliotek w mediach społecznościowych.