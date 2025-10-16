Noc Bibliotek pod hasłem „Do dzieła!”

Biblioteka MDM
W akcji co roku biorą udział biblioteki szkolne, publiczne, pedagogiczne, a także akademickie czy muzealne.
Na uroczystą inaugurację tegorocznej edycji wybrano pierwszą w Polsce Metrotekę, czyli bibliotekę na stacji Metro Kondratowicza (oddział Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek). Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 98 działa od września tego roku. W programie spotkanie z Pawłem Sołtysem oraz koncert Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego. Wydarzenie można będzie śledzić online na FB Nocy Bibliotek.
Tegoroczna Noc Bibliotek odbędzie się pod hasłem „Do dzieła!”, które zachęca do aktywności, współtworzenia i odwagi w działaniu.
W miejskich bibliotekach odbędzie się wiele inspirujących wydarzeń: spotkania autorskie, gry, warsztaty, spacery, czytanie bajek, projekcje filmów i przedstawienia teatralne, a także koncerty i wystawy. Szczegóły można znaleźć na stronie z mapą Nocy Bibliotek oraz na profilach bibliotek w mediach społecznościowych.
Nocy Bibliotek towarzyszy akcja „Podziel się książkami”, zachęcająca czytelników do przynoszenia do bibliotek przeczytanych nowości wydawniczych, klasyki i lektur oraz innych poszukiwanych książek.
Warszawska sieć biblioteczna to 18 bibliotek dzielnicowych, łącznie ponad 200 różnego rodzaju placówek, w których znajduje się około pięć milionów książek. W stołecznych bibliotekach można znaleźć nowości wydawnicze, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, audiobooki i filmy. Biblioteki stały się lokalnymi centrami kultury – oprócz udostępniania swoich zbiorów, organizują spotkania autorskie, poetyckie, wieczory z muzyką, pokazy filmów, warsztaty tematyczne, są aktywne w mediach społecznościowych.