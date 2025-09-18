Na Pradze Północ przy ul. Wileńskiej 55/57 powstanie wyjątkowa przestrzeń – biblioteka w ogrodzie, w której będzie można wypożyczyć książki, ale nie tylko. Założeniem projektu jest stworzenie miejsca, które zapewni nowe możliwości czytelnikom i mieszkańcom.



Umiejscowienie placówki ma być powrotem do korzeni, ponieważ już kiedyś działała tu biblioteka. Tym razem będzie mieć ona nieco inny charakter. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, w której będzie można wypożyczyć książki oraz skorzystać z czytelni znajdującej się w ogrodzie pełnym drzew i roślin.

Reklama Reklama

Ogród stworzony do czytania. Jak ma wyglądać nowa biblioteka?

W ogrodzie, który powstanie przy ul. Wileńskiej, ma pojawić się różnorodna roślinność, która będzie zmieniać się wraz z porami roku. Wśród tej zieleni powstaną alejki spacerowe oraz miejsca, gdzie będzie można usiąść i wyciszyć się z książką. W planach jest również utworzenie tarasu artystycznego, który będzie działać sezonowo. Mają odbywać się w nim występy oraz wydarzenia kulturalne. Jak przyznaje Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy, biblioteka w ogrodzie ma być z założenia miejscem spotkań, zajęć i działań społecznych.

Wśród zieleni powstaną alejki spacerowe oraz miejsca, gdzie będzie można usiąść i wyciszyć się z książką. Foto: mat. pras.

Projektanci mają zadbać również o detale – nastrojowe oświetlenie oraz literackie cytaty na ławkach. Powstaną także specjalne podesty dla sztuki, na których lokalni artyści będą mogli zaprezentować swoje prace. Biblioteka w ogrodzie będzie otwarta również na dzieci z pobliskiego przedszkola. Według informacji Urzędu m.st. Warszawy przestrzeń będzie gotowa w przyszłym roku, a we wrześniu 2026 r. odbędą się tu Warszawskie Dni Rewitalizacji.