Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 kilogramów narkotyków

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, działając wspólnie z Wydziałem do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP w Lublinie, przeprowadzili akcję na terenie stolicy.



W jej wyniku zatrzymano 42-letniego mężczyznę, u którego znaleziono znaczne ilości substancji odurzających i psychotropowych. Decyzją sądu podejrzany trafił do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Przebieg działań operacyjnych i przeszukania

Działania służb były wynikiem wcześniejszych działań, z których wynikało, że mieszkaniec Warszawy może być zaangażowany w obrót substancjami zabronionymi. Policjanci udali się pod wytypowany adres, gdzie dokonali zatrzymania 42-latka. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze natrafili na szeroki asortyment środków odurzających.

Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się marihuana, amfetamina, mefedron, kokaina, tabletki extasy oraz grzyby halucynogenne. Łączna waga przejętych przez policję narkotyków wyniosła 6 kilogramów. Materiał dowodowy został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych oraz na potrzeby toczącego się postępowania.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, a następnie do prokuratury. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił mu zarzuty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotyczą one posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających.