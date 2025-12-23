Pelagia już nic w Noc Wigilijną nie powie

Hipopotamica Peagia byłą najstarszą przedstawicielką swojego gatunku żyjącą w polskich ogrodach zoologicznych
Zwierzę, znane z silnego charakteru i wysokiej inteligencji, przeżyło ponad 40 lat, stając się ważną postacią dla polskiej i europejskiej hodowli ogrodów zoologicznych. Decyzja o eutanazji została podjęta przez zespół specjalistów po analizie pogarszającego się komfortu życia osobnika geriatrycznego.
Pelagia urodziła się w 1985 roku we Wrocławiu
Pelagia przyszła na świat 19 września 1985 roku w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. W tamtym czasie, ze względu na popularność brazylijskiej produkcji telewizyjnej, nadano jej imię Isaura. Zmiana imienia na Pelagia nastąpiła rok później, gdy samica trafiła do ogrodu zoologicznego w Paryżu. Jej pobyt we Francji odegrał istotną rolę w planach hodowlanych, przyczyniając się do wzrostu populacji hipopotamów nilowych w Europie.
Dalsze losy zwierzęcia wiązały się z transportem do Niemiec, skąd ostatecznie trafiła do Warszawy. Opiekunowie wspominają ją jako osobniczkę o wyjątkowej osobowości, która wymagała od personelu cierpliwości i budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.
Hipopotamica Pelagia nosiła po urodzeniu imię Isaura
Od 2011 roku Pelagia znajdowała się pod opieką stałego zespołu w warszawskim zoo. Przez ten czas służyła jako przykład dla nowych pracowników, ucząc ich specyfiki opieki nad hipopotamami, zwłaszcza w kontekście potrzeb zwierząt w podeszłym wieku. Jej obecność była również kluczowa dla innego hipopotama, Hugona, któremu towarzyszyła w procesie adaptacji do dorosłego życia.
Szczególne osiągnięcia Pelagia odnosiła w zakresie treningu medycznego. Dzięki jej współpracy lekarze weterynarii i opiekunowie mogli regularnie monitorować stan jej zdrowia bez wywoływania zbędnego stresu u zwierzęcia. Umiejętności te okazały się kluczowe w ostatnich miesiącach życia samicy.
Monitorowanie stanu zdrowia starszego zwierzęcia pozwoliło zespołowi medycznemu na precyzyjne określenie momentu, w którym dalsze leczenie nie przynosiło już poprawy dobrostanu. Proces eutanazji został przeprowadzony zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i medycznymi, co pozwoliło zwierzęciu odejść z należytym szacunkiem.
Wraz ze śmiercią Pelagii polskie ogrody zoologiczne straciły najstarszego przedstawiciela tego gatunku. Jej historia pozostaje jednak istotnym elementem dokumentacji hodowlanej i wspomnień wielu pokoleń gości odwiedzających warszawskie zoo.