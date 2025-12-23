Pelagia już nic w Noc Wigilijną nie powie

W warszawskim ogrodzie zoologicznym 23 grudnia zakończyła życie Pelagia, samica hipopotama nilowego, która przez lata dzierżyła tytuł najstarszego przedstawiciela swojego gatunku w Polsce.



Zwierzę, znane z silnego charakteru i wysokiej inteligencji, przeżyło ponad 40 lat, stając się ważną postacią dla polskiej i europejskiej hodowli ogrodów zoologicznych. Decyzja o eutanazji została podjęta przez zespół specjalistów po analizie pogarszającego się komfortu życia osobnika geriatrycznego.

Pelagia urodziła się w 1985 roku we Wrocławiu Foto: mat. pras.

Historia i europejskie podróże Pelagii

Pelagia przyszła na świat 19 września 1985 roku w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. W tamtym czasie, ze względu na popularność brazylijskiej produkcji telewizyjnej, nadano jej imię Isaura. Zmiana imienia na Pelagia nastąpiła rok później, gdy samica trafiła do ogrodu zoologicznego w Paryżu. Jej pobyt we Francji odegrał istotną rolę w planach hodowlanych, przyczyniając się do wzrostu populacji hipopotamów nilowych w Europie.

Dalsze losy zwierzęcia wiązały się z transportem do Niemiec, skąd ostatecznie trafiła do Warszawy. Opiekunowie wspominają ją jako osobniczkę o wyjątkowej osobowości, która wymagała od personelu cierpliwości i budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.