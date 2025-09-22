Losy dawnego Empiku w rękach rządu. Czy historyczny budynek w centrum Warszawy zostanie uratowany?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zainteresowanie przejęciem budynku
Kamienica przy Nowym Świecie, wpisana do rejestru zabytków, jest jednym z symboli powojennej odbudowy stolicy. Przez ponad 70 lat mieścił się w niej salon Empiku, który opuścił budynek w lutym 2022 roku z powodu sporu o czynsz i koszty remontu. Od tego czasu obiekt niszczeje. Najnowsze informacje na temat jego statusu przekazał Prezydent m.st. Warszawy w odpowiedzi na interpelację radnego Tomasza Herbicha, która ujawniła, że pomimo rozwiązania kluczowych kwestii prawnych, przyszłość nieruchomości jest wciąż niepewna.
Zgodnie z dokumentem, nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, a Prezydent m.st. Warszawy zarządza nią w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Kluczowe decyzje, w tym te dotyczące dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata, wymagają zgody Wojewody Mazowieckiego.
Przez długi czas poważną przeszkodą w zagospodarowaniu budynku były roszczenia prawne zgłoszone przez firmę RUCH S.A., która domagała się potwierdzenia prawa wieczystego użytkowania gruntu. To postępowanie uniemożliwiało podjęcie jakichkolwiek trwałych decyzji. Problem został ostatecznie rozwiązany 11 października 2024 roku, gdy Minister Rozwoju i Technologii podtrzymał decyzję Wojewody Mazowieckiego umarzającą postępowanie w tej sprawie.
Pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie roszczeń RUCH S.A. dało miastu możliwość podjęcia działań. Z uwagi na zły stan techniczny budynku i konieczność przeprowadzenia kosztownego remontu, Prezydent m.st. Warszawy planował wydać nieruchomość w 10-letnią dzierżawę w drodze przetargu. Zgodę na taką formę oddania budynku w dzierżawę wydał już Wojewoda Mazowiecki. Celem przetargu było doprowadzenie nieruchomości do stanu używalności zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.
Procedura przetargowa została jednak wstrzymana po tym, jak 27 lutego 2025 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zainteresowanie przejęciem budynku na cele kulturalne. Obecnie toczą się rozmowy między Ministerstwem a Prezydentem m.st. Warszawy, od których zależą dalsze losy kamienicy. Na ten moment nie podano do wiadomości publicznej żadnych szczegółowych informacji na temat planów ministerstwa, ani ewentualnych terminów.
Dzieje budynku są nierozerwalnie związane z historią Warszawy. Przed wojną w tym miejscu stał budynek, w którym mieściła się "Café Club". Po jego zniszczeniu w czasie wojny, w latach 1949–1950 wzniesiono nowy gmach w stylu socrealistycznym. Na fasadzie umieszczono napis „CAŁY NARÓD BVDVJE SWOJĄ STOLICĘ”. W 1951 roku w budynku otwarto Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (KMPiK), który później przekształcił się w salon Empik.
Przez ponad siedemdziesiąt lat Empik był nie tylko księgarnią, ale również ważnym punktem na mapie stolicy. W 2020 roku budynek znalazł się w centrum wydarzeń podczas Marszu Niepodległości, co zostało nazwane "bitwą pod Empikiem". Ostatecznie salon został zamknięty w lutym 2022 roku po niepowodzeniu negocjacji związanych z finansami.
Przyszłość kamienicy, pomimo ustania sporów prawnych, pozostaje nieokreślona. Na ten moment losy zabytku są przedmiotem negocjacji na najwyższym szczeblu.