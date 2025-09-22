Losy dawnego Empiku w rękach rządu. Czy historyczny budynek w centrum Warszawy zostanie uratowany?

Kamienica przy ulicy Nowy Świat 15/17, przez dziesięciolecia będąca siedzibą najstarszego warszawskiego Empiku, stoi pusta od ponad trzech lat. Chociaż miasto planowało jej wydzierżawienie w celu przeprowadzenia remontu, proces został wstrzymany. Obecnie przyszłość nieruchomości zależy od rozmów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Kamienica przy Nowym Świecie, wpisana do rejestru zabytków, jest jednym z symboli powojennej odbudowy stolicy. Przez ponad 70 lat mieścił się w niej salon Empiku, który opuścił budynek w lutym 2022 roku z powodu sporu o czynsz i koszty remontu. Od tego czasu obiekt niszczeje. Najnowsze informacje na temat jego statusu przekazał Prezydent m.st. Warszawy w odpowiedzi na interpelację radnego Tomasza Herbicha, która ujawniła, że pomimo rozwiązania kluczowych kwestii prawnych, przyszłość nieruchomości jest wciąż niepewna.

Koniec postępowań, początek rozmów

Zgodnie z dokumentem, nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, a Prezydent m.st. Warszawy zarządza nią w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Kluczowe decyzje, w tym te dotyczące dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata, wymagają zgody Wojewody Mazowieckiego.

Przez długi czas poważną przeszkodą w zagospodarowaniu budynku były roszczenia prawne zgłoszone przez firmę RUCH S.A., która domagała się potwierdzenia prawa wieczystego użytkowania gruntu. To postępowanie uniemożliwiało podjęcie jakichkolwiek trwałych decyzji. Problem został ostatecznie rozwiązany 11 października 2024 roku, gdy Minister Rozwoju i Technologii podtrzymał decyzję Wojewody Mazowieckiego umarzającą postępowanie w tej sprawie.