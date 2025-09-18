Warsztaty Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej w rejestrze

Warsztatów Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej wpsiano do rejestru zabytków
Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marcina Dawidowicza, ma na celu ochronę unikalnego obiektu, który przetrwał zawieruchę wojenną i jest świadectwem historii stołecznej kolei.
Budynek, wzniesiony na początku XX wieku przy ul. Chodakowskiej 100, stanowił dawniej zaplecze techniczne dla ważnej linii kolejowej, otwartej w 1866 roku. Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska, łącząca Warszawę z Kijowem, była trzecią taką linią na terenach Królestwa Polskiego.
Mimo licznych przekształceń budynek zachował swoje pierwotne XIX-wieczne cechy
Chociaż pierwotne zabudowania warsztatowe uległy zniszczeniu w pożarze, hala, która przetrwała do dziś, została wzniesiona na fundamentach pierwszych obiektów, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. Służyła do bieżących napraw taboru kolejowego.
W uzasadnieniu decyzji konserwator podkreśla, że jest to jedyny budynek z zaplecza technicznego stacji Warszawa Wschodnia (dawniej Dworzec Brzeski), który ocalał po zniszczeniach wojennych z lat 1939-1945 oraz powojennej przebudowie. Jego architektura jest charakterystyczna dla budownictwa kolejowego przełomu XIX i XX wieku, z ceglanymi elewacjami i kamiennym cokołem.
Oryginalna więźba dachowa prztrwała niezmienina do naszych czasów
Obiekt jest świadectwem rozwoju myśli technicznej i dokumentuje historię warszawskich kolei. Pomimo późniejszych przekształceń zachował swój pierwotny wygląd i rozwiązania techniczne, co czyni go cennym elementem dziedzictwa kulturowego.
Wpisanie Warsztatów Wagonowych Kolei Warszawsko-Terespolskiej do rejestru zabytków zapewnia mu ochronę prawną i umożliwia zachowanie tego cennego świadka historii dla przyszłych pokoleń.
Liczne elementy architektoniczne pokazują wyraźnie na przemyslowy chcrakter gmachu