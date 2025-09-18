Warsztaty Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej w rejestrze

Budynek Warsztatów Wagonowych Kolei Warszawsko-Terespolskiej przy ulicy Chodakowskiej 100 został oficjalnie wpisany do rejestru zabytków



Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marcina Dawidowicza, ma na celu ochronę unikalnego obiektu, który przetrwał zawieruchę wojenną i jest świadectwem historii stołecznej kolei.

Hala na fundamentach poprzednich obiektów

Budynek, wzniesiony na początku XX wieku przy ul. Chodakowskiej 100, stanowił dawniej zaplecze techniczne dla ważnej linii kolejowej, otwartej w 1866 roku. Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska, łącząca Warszawę z Kijowem, była trzecią taką linią na terenach Królestwa Polskiego.

Mimo licznych przekształceń budynek zachował swoje pierwotne XIX-wieczne cechy Foto: WUOZ w Warszawie

Chociaż pierwotne zabudowania warsztatowe uległy zniszczeniu w pożarze, hala, która przetrwała do dziś, została wzniesiona na fundamentach pierwszych obiektów, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. Służyła do bieżących napraw taboru kolejowego.