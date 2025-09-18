19°C
Warsztaty Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej w rejestrze

Publikacja: 18.09.2025 09:05

Warsztatów Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej wpsiano do rejestru zabytków

Warsztatów Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej wpsiano do rejestru zabytków

Foto: WUOZ w Warszawie

M.B.
Budynek Warsztatów Wagonowych Kolei Warszawsko-Terespolskiej przy ulicy Chodakowskiej 100 został oficjalnie wpisany do rejestru zabytków

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marcina Dawidowicza, ma na celu ochronę unikalnego obiektu, który przetrwał zawieruchę wojenną i jest świadectwem historii stołecznej kolei.

Hala na fundamentach poprzednich obiektów

Budynek, wzniesiony na początku XX wieku przy ul. Chodakowskiej 100, stanowił dawniej zaplecze techniczne dla ważnej linii kolejowej, otwartej w 1866 roku. Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska, łącząca Warszawę z Kijowem, była trzecią taką linią na terenach Królestwa Polskiego.

Mimo licznych przekształceń budynek zachował swoje pierwotne XIX-wieczne cechy

Mimo licznych przekształceń budynek zachował swoje pierwotne XIX-wieczne cechy

Foto: WUOZ w Warszawie

Chociaż pierwotne zabudowania warsztatowe uległy zniszczeniu w pożarze, hala, która przetrwała do dziś, została wzniesiona na fundamentach pierwszych obiektów, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. Służyła do bieżących napraw taboru kolejowego.

Świadek historii warszawskich kolei

W uzasadnieniu decyzji konserwator podkreśla, że jest to jedyny budynek z zaplecza technicznego stacji Warszawa Wschodnia (dawniej Dworzec Brzeski), który ocalał po zniszczeniach wojennych z lat 1939-1945 oraz powojennej przebudowie. Jego architektura jest charakterystyczna dla budownictwa kolejowego przełomu XIX i XX wieku, z ceglanymi elewacjami i kamiennym cokołem.

Oryginalna więźba dachowa prztrwała niezmienina do naszych czasów

Oryginalna więźba dachowa prztrwała niezmienina do naszych czasów

Foto: WUOZ w Warszawie

Obiekt jest świadectwem rozwoju myśli technicznej i dokumentuje historię warszawskich kolei. Pomimo późniejszych przekształceń zachował swój pierwotny wygląd i rozwiązania techniczne, co czyni go cennym elementem dziedzictwa kulturowego.

Wpisanie Warsztatów Wagonowych Kolei Warszawsko-Terespolskiej do rejestru zabytków zapewnia mu ochronę prawną i umożliwia zachowanie tego cennego świadka historii dla przyszłych pokoleń.

Liczne elementy architektoniczne pokazują wyraźnie na przemyslowy chcrakter gmachu

Liczne elementy architektoniczne pokazują wyraźnie na przemyslowy chcrakter gmachu

Foto: WUOZ w Warszawie

