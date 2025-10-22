4.1°C
1006.6 hPa
Życie Warszawy

Ciąg dalszy utrudnień w Alei Krakowskiej. Drogowcy wymieniają asfalt

Publikacja: 22.10.2025 08:30

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna

Foto: Infoulice Warszawa

M.B.
Rozpoczyna się kolejny etap remontu alei Krakowskiej. Drogowcy ułożą nowy asfalt na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Sworzniowej na jezdni prowadzącej w stronę Raszyna. Prace startują w środę, 22 października, i potrwają do niedzieli, 26 października.

Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w związku z prowadzonymi pracami. Dobrą wiadomością jest jednak to, że mimo remontu, ruch Aleją Krakowską cały czas odbywać się będzie dwoma pasami przez cały okres prac.

Dwuczęściowy remont dla płynności ruchu

W celu zminimalizowania utrudnień, wymiana nawierzchni została podzielona na dwa etapy. W każdym z nich wygrodzone zostaną po dwa pasy ruchu.

Etap I: prawa strona jezdni w dniach od 22 października, od godz. 22 do 24 października, do godz. 20.

Zamknięte zostaną dwa pasy po prawej stronie jezdni. Przez cały czas będzie można wjechać do centrum handlowego przy stacji benzynowej. Drogowcy zaplanowali asfaltowanie najpierw jednej, a potem drugiej połowy wjazdu. Z kolei ze stacji kierowcy pojadą do ulicy Szyszkowej. W tym etapie prac drugi wjazd do sklepów będzie zamknięty. 

Reklama
Reklama

Etap II: lewa strona jezdni w dniach od 24 października, od godz. 22 do 26 października, do godz. 23 (zakończenie wszystkich prowadzonych prac).

Ruch zostanie przeniesiony na nowo wyremontowane pasy po prawej stronie. Wjazd do Centrum Handlowego będzie utrzymany, ale będzie możliwy tylko z wyremontowanej części ulicy (tylko dla jadących od strony Ochoty/Centrum).

Polecane
Skutkiem zamknięcia ulicy Dewajtis będzie całkowite odcięcie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefa
utrudnienia
Montują progi zwalniające na Dewajtis. Ulica zamknięta przez tydzień

Zakończenie prac

Nowo ułożona nawierzchnia na wszystkich pasach zostanie oddana do użytku w niedzielę, 26 października, o godzinie 23:00.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Hybrydowy autobus tureckiej marki Otokar na warszawskich ulicach
transport kołowy

Wybrano firmę do obsługi linii z nowoczesnym taborem

Prawdziwa komunikacyjna perełka z Poznania – zielony tramwaj 102N, znany jako „kanciak”
promocja

Świętomarcińskie rogale z zielonego „kanciaka". Tramwaj 102N w stolicy

Progi zwalniające zamontowane w al. Niepodległości na wysokości ul. Lenartowicza
bezpieczeństwo

Progi zawalniające spektakularnie zwolniły ruch

Na odnowionym peronie, który zapewni bezpieczniejszą i wygodniejszą podróż, znajdą się jeszcze tymcz
remont na torach

Warszawa Ursus Północny z nowym peronem, ale z utrudnieniami

Już od najbliższego weekendu zaplanowano zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy
dojazd na cmentarze

Zmiany drogowe przed Wszystkich Świętych 2025 w Warszawie

Skutkiem zamknięcia ulicy Dewajtis będzie całkowite odcięcie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefa
utrudnienia

Montują progi zwalniające na Dewajtis. Ulica zamknięta przez tydzień

Problem braku zainteresowania nowym obiektem PKP nie umknął uwadze lokalnym politykom
parkowanie

Dlaczego parking przy Dworcu Wschodnim stoi pusty?

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna
remont

Od poniedziałku zwężona Aleja Krakowska

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama