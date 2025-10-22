Ciąg dalszy utrudnień w Alei Krakowskiej. Drogowcy wymieniają asfalt

Rozpoczyna się kolejny etap remontu alei Krakowskiej. Drogowcy ułożą nowy asfalt na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Sworzniowej na jezdni prowadzącej w stronę Raszyna. Prace startują w środę, 22 października, i potrwają do niedzieli, 26 października.



Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w związku z prowadzonymi pracami. Dobrą wiadomością jest jednak to, że mimo remontu, ruch Aleją Krakowską cały czas odbywać się będzie dwoma pasami przez cały okres prac.

Dwuczęściowy remont dla płynności ruchu

W celu zminimalizowania utrudnień, wymiana nawierzchni została podzielona na dwa etapy. W każdym z nich wygrodzone zostaną po dwa pasy ruchu.

Etap I: prawa strona jezdni w dniach od 22 października, od godz. 22 do 24 października, do godz. 20.

Zamknięte zostaną dwa pasy po prawej stronie jezdni. Przez cały czas będzie można wjechać do centrum handlowego przy stacji benzynowej. Drogowcy zaplanowali asfaltowanie najpierw jednej, a potem drugiej połowy wjazdu. Z kolei ze stacji kierowcy pojadą do ulicy Szyszkowej. W tym etapie prac drugi wjazd do sklepów będzie zamknięty.