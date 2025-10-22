Ciąg dalszy utrudnień w Alei Krakowskiej. Drogowcy wymieniają asfalt

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna
Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w związku z prowadzonymi pracami. Dobrą wiadomością jest jednak to, że mimo remontu, ruch Aleją Krakowską cały czas odbywać się będzie dwoma pasami przez cały okres prac.
W celu zminimalizowania utrudnień, wymiana nawierzchni została podzielona na dwa etapy. W każdym z nich wygrodzone zostaną po dwa pasy ruchu.
Etap I: prawa strona jezdni w dniach od 22 października, od godz. 22 do 24 października, do godz. 20.
Zamknięte zostaną dwa pasy po prawej stronie jezdni. Przez cały czas będzie można wjechać do centrum handlowego przy stacji benzynowej. Drogowcy zaplanowali asfaltowanie najpierw jednej, a potem drugiej połowy wjazdu. Z kolei ze stacji kierowcy pojadą do ulicy Szyszkowej. W tym etapie prac drugi wjazd do sklepów będzie zamknięty.
Etap II: lewa strona jezdni w dniach od 24 października, od godz. 22 do 26 października, do godz. 23 (zakończenie wszystkich prowadzonych prac).
Ruch zostanie przeniesiony na nowo wyremontowane pasy po prawej stronie. Wjazd do Centrum Handlowego będzie utrzymany, ale będzie możliwy tylko z wyremontowanej części ulicy (tylko dla jadących od strony Ochoty/Centrum).
Nowo ułożona nawierzchnia na wszystkich pasach zostanie oddana do użytku w niedzielę, 26 października, o godzinie 23:00.