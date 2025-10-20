9.1°C
Ograniczony ruch samochodów, specjalne linie autobusowe. Zmiany drogowe przed Wszystkich Świętych 2025 w Warszawie

Już od najbliższego weekendu zaplanowano zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy

Już od najbliższego weekendu zaplanowano zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy

Kacper Komaiszko
Już od najbliższego weekendu 25-26 października warszawiacy muszą przygotować się na pierwsze, duże zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej związane ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) uruchamia specjalne linie cmentarne, a w rejonie nekropolii wprowadzane są ograniczenia dla kierowców. Sprawdź szczegółowy plan dojazdu i utrudnień.

Zbliża się święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czas, kiedy tradycyjnie odwiedzamy groby swoich bliskich. Wiele osób, chcąc uniknąć największego tłoku, wybiera się na cmentarze już w weekend poprzedzający święta. Specjalnie z myślą o nich, jak co roku, przygotowano tzw. autobusowe i tramwajowe linie cmentarne. Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, podkreśla, że celem jest ułatwienie dojazdu do największych warszawskich nekropolii. W najbliższą sobotę i niedzielę uruchomione zostaną trzy linie autobusowe i trzy tramwajowe, a niektóre z „regularnych” połączeń zmienią swoje trasy. Należy pamiętać, że w niedzielę tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

ZTM Warszawa uruchamia specjalne linie cmentarne. Plan działania na weekend 25-26 października

Tradycyjny start komunikacji cmentarnej koncentruje się na obsłudze największych nekropolii.

Jak dojechać na największe warszawskie cmentarze? Pełna lista linii specjalnych

Dla pasażerów planujących odwiedziny Cmentarza Północnego przygotowano dwie linie startujące z Metra Młociny:

• C09 dowiezie pasażerów do bramy głównej.

• C40 obsłuży bramę zachodnią oraz południową cmentarza.

Kluczową linią, która połączy wiele nekropolii, będzie C13. Autobusy tej linii ruszą z pętli Bródno-Podgrodzie na Cmentarz Północny (brama główna). Co istotne, po drodze zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego od strony ulicy Chodeckiej oraz przy rondzie Zgrupowania AK "Radosław", co ułatwi dojazd w pobliże Cmentarza Powązkowskiego.

Uzupełnieniem są linie tramwajowe, które zapewnią szybki dojazd do kluczowych punktów:

• Linia C1 kursująca z Annopola na Cmentarz Wolski, umożliwi dojazd na cmentarze Bródnowski, Powązkowski i Wolski.

• Linia C4 łącząca Żerań z Miasteczkiem Wilanów, ułatwi dojazd na Cmentarz Bródnowski.

• Linia C6 z Żerania na Cmentarz Wolski, obsłuży cmentarze Bródnowski i Wolski.

Dodatkowe ułatwienia. Zmodyfikowane trasy stałych linii WTP

Oprócz specjalnych linii, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza modyfikacje w kursowaniu stałych linii autobusowych, które kursują w pobliżu nekropolii.

• Autobusy linii 173 będą miały dodatkowe kursy na trasie do cmentarza w Wawrze przy ulicy Korkowej, realizowane w godzinach funkcjonowania linii cmentarnych.

• Linia 500 zostanie wydłużona i dojedzie bezpośrednio pod Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

• Wszystkie kursy autobusów linii 727 będą skierowane do Cmentarza Południowego.

• Linia 409 w całości dostosuje swoją trasę w rejonie Cmentarza Północnego, podjeżdżając pod bramę zachodnią, główną i południową, z wyłączeniem podjazdu pod bramę północną.

Ograniczenia w ruchu i utrudnienia dla kierowców. Zmiany w rejonie cmentarzy

Wprowadzenie dużych zmian w ruchu jest kluczowym elementem organizacji ruchu w okolicy cmentarzy. Ograniczenia te mają na celu usprawnienie przejazdu komunikacji miejskiej oraz służb. Ruchem w rejonach największych utrudnień będą kierowali policjanci.

Wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu, zgodnie z którymi tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki oraz pojazdy posiadaczy specjalnych identyfikatorów będą mogły się poruszać po zamkniętych odcinkach ulic. Identyfikatory te są wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich:

• „H” – dla prowadzących działalność handlową.

• „T” – dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji i mieszkańców.

• „M” – dla służb miejskich i państwowych oraz placówek dyplomatycznych.

Kierowcy muszą liczyć się także z ograniczeniami w parkowaniu. Samochody będzie można zostawić wyłącznie na wyznaczonych parkingach.

Pierwsze szczegółowe zamknięcia ulic. Cmentarz Północny i Powązki

Pierwsze, najbardziej widoczne zmiany w ruchu drogowym zostaną wprowadzone w rejonie Cmentarza Północnego już w weekend 25-26 października:

• Zamknięta zostanie ulica Nocznickiego. Wjazd na ten odcinek będzie możliwy tylko dla autobusów WTP oraz osób dojeżdżających do posesji przy ulicach Nocznickiego i Rokokowej.

• Na ulicach Opłotek i Palisadowa wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu – od Wólczyńskiej w stronę Wóycickiego. Tam również wjazd będzie mocno ograniczony, dostępny tylko dla autobusów, taksówek, pojazdów z identyfikatorami „M” i „T”, oraz dojeżdżających do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleska, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej.

Ograniczenia obejmą także okolice Cmentarza Wojskowego na Powązkach, gdzie w najbliższy weekend nie będzie można zostawić samochodu na parkingu.

