Ograniczony ruch samochodów, specjalne linie autobusowe. Zmiany drogowe przed Wszystkich Świętych 2025 w Warszawie

• C09 dowiezie pasażerów do bramy głównej.

• C40 obsłuży bramę zachodnią oraz południową cmentarza.

Kluczową linią, która połączy wiele nekropolii, będzie C13. Autobusy tej linii ruszą z pętli Bródno-Podgrodzie na Cmentarz Północny (brama główna). Co istotne, po drodze zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego od strony ulicy Chodeckiej oraz przy rondzie Zgrupowania AK "Radosław", co ułatwi dojazd w pobliże Cmentarza Powązkowskiego.

Uzupełnieniem są linie tramwajowe, które zapewnią szybki dojazd do kluczowych punktów:

• Linia C1 kursująca z Annopola na Cmentarz Wolski, umożliwi dojazd na cmentarze Bródnowski, Powązkowski i Wolski.

• Linia C4 łącząca Żerań z Miasteczkiem Wilanów, ułatwi dojazd na Cmentarz Bródnowski.

• Linia C6 z Żerania na Cmentarz Wolski, obsłuży cmentarze Bródnowski i Wolski.

Dodatkowe ułatwienia. Zmodyfikowane trasy stałych linii WTP

Oprócz specjalnych linii, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza modyfikacje w kursowaniu stałych linii autobusowych, które kursują w pobliżu nekropolii.

• Autobusy linii 173 będą miały dodatkowe kursy na trasie do cmentarza w Wawrze przy ulicy Korkowej, realizowane w godzinach funkcjonowania linii cmentarnych.

• Linia 500 zostanie wydłużona i dojedzie bezpośrednio pod Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

• Wszystkie kursy autobusów linii 727 będą skierowane do Cmentarza Południowego.

• Linia 409 w całości dostosuje swoją trasę w rejonie Cmentarza Północnego, podjeżdżając pod bramę zachodnią, główną i południową, z wyłączeniem podjazdu pod bramę północną.

Ograniczenia w ruchu i utrudnienia dla kierowców. Zmiany w rejonie cmentarzy

Wprowadzenie dużych zmian w ruchu jest kluczowym elementem organizacji ruchu w okolicy cmentarzy. Ograniczenia te mają na celu usprawnienie przejazdu komunikacji miejskiej oraz służb. Ruchem w rejonach największych utrudnień będą kierowali policjanci.

Wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu, zgodnie z którymi tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki oraz pojazdy posiadaczy specjalnych identyfikatorów będą mogły się poruszać po zamkniętych odcinkach ulic. Identyfikatory te są wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich:

• „H” – dla prowadzących działalność handlową.

• „T” – dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji i mieszkańców.

• „M” – dla służb miejskich i państwowych oraz placówek dyplomatycznych.

Kierowcy muszą liczyć się także z ograniczeniami w parkowaniu. Samochody będzie można zostawić wyłącznie na wyznaczonych parkingach.

Pierwsze szczegółowe zamknięcia ulic. Cmentarz Północny i Powązki

Pierwsze, najbardziej widoczne zmiany w ruchu drogowym zostaną wprowadzone w rejonie Cmentarza Północnego już w weekend 25-26 października:

• Zamknięta zostanie ulica Nocznickiego. Wjazd na ten odcinek będzie możliwy tylko dla autobusów WTP oraz osób dojeżdżających do posesji przy ulicach Nocznickiego i Rokokowej.

• Na ulicach Opłotek i Palisadowa wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu – od Wólczyńskiej w stronę Wóycickiego. Tam również wjazd będzie mocno ograniczony, dostępny tylko dla autobusów, taksówek, pojazdów z identyfikatorami „M” i „T”, oraz dojeżdżających do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleska, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej.

Ograniczenia obejmą także okolice Cmentarza Wojskowego na Powązkach, gdzie w najbliższy weekend nie będzie można zostawić samochodu na parkingu.