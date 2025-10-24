10.4°C
Życie Warszawy

Życie towarzysko-rysunkowe w Muzeum Karykatury

Publikacja: 24.10.2025 12:35

Na ekspozycji znajdzie się ponad 200 prac pochodzących z prywatnej kolekcji córki Ha-Gi Zuzanny Lipińskiej oraz ze zbiorów Muzeum Karykatury

Na ekspozycji znajdzie się ponad 200 prac pochodzących z prywatnej kolekcji córki Ha-Gi Zuzanny Lipińskiej oraz ze zbiorów Muzeum Karykatury

Foto: Muzeum Karykatury

Muzeum Karykatury przygotowało nową wystawę – „Ha-Ga. Życie towarzysko-rysunkowe”. To prezentacja twórczości Anny Gosławskiej-Lipińskiej, pseudonim Ha-Ga – jednej z najbardziej utalentowanych rysowniczek XX wieku.

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do dorosłych odbiorców, a jej tematem są złożone relacje między kobietami i mężczyznami, które artystka chętnie przedstawiała w swych humorystycznych rysunkach zwanych zwyczajowo hagami. Druga część to pomost między światem dorosłych i dzieci, ma charakter familijny i poświęcona jest artystce jako ilustratorce literatury dziecięcej.

„Ha-Ga. Życie towarzysko-rysunkowe” w Muzeum Karykatury

Na ekspozycji znajdzie się ponad 200 prac pochodzących z prywatnej kolekcji córki Ha-Gi Zuzanny Lipińskiej oraz ze zbiorów Muzeum Karykatury. Kuratorami wystawy są: Agata Napiórska i Piotr Kułak. Warstwę graficzną oraz towarzyszący wystawie katalog przygotowuje Zuzanna Lipińska.

Pod koniec trwania ekspozycji planowana jest tzw. interwencja artystyczna. Przestrzeń wystawy zostanie przearanżowana, a rysunki Ha-Gi zestawione z dziełami artystek młodego pokolenia nominowanych w dwóch dotychczasowych edycjach konkursu o nagrodę Ha-Gi, m.in. Martyny Bolanowskiej, Zosi Dzierżawskiej, paplaLali czy Potato Face. Kuratorką interwencji będzie Eliza Kącka.

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Ha-Ga. Życie towarzysko-rysunkowe”

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie zaplanowano kilka spotkań i atrakcji.

W niedzielę, 26 października, o godz. 13 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie z udziałem Piotra Kułaka (wstęp w ramach biletu na wystawę). A w czwartek, 6 listopada, o godz. 19 zaplanowano licytację prac w ramach Nagrody Ha-Gi – wstęp na wydarzenie jest wolny.

Z kolei w sobotę, 15 listopada, o godz. 13:00 odbędzie się kolejne oprowadzanie kuratorskie, tym razem z udziałem Agaty Napiórskiej.

Zwieńczeniem cyklu będzie uroczyste wręczenie Nagrody Ha-Gi „Niech żyje Komiks!” w sobotę, 22 listopada 2025 roku, w Muzeum Etnograficznym w Warszawie (wstęp wolny).

Wystawę „Ha-Ga. Życie towarzysko-rysunkowe” można będzie oglądać od 25 października do 29 marca w Muzeum Karykatury, przy ul. Koziej 11.

