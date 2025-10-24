Życie towarzysko-rysunkowe w Muzeum Karykatury

Na ekspozycji znajdzie się ponad 200 prac pochodzących z prywatnej kolekcji córki Ha-Gi Zuzanny Lipińskiej oraz ze zbiorów Muzeum Karykatury
Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do dorosłych odbiorców, a jej tematem są złożone relacje między kobietami i mężczyznami, które artystka chętnie przedstawiała w swych humorystycznych rysunkach zwanych zwyczajowo hagami. Druga część to pomost między światem dorosłych i dzieci, ma charakter familijny i poświęcona jest artystce jako ilustratorce literatury dziecięcej.
Na ekspozycji znajdzie się ponad 200 prac pochodzących z prywatnej kolekcji córki Ha-Gi Zuzanny Lipińskiej oraz ze zbiorów Muzeum Karykatury. Kuratorami wystawy są: Agata Napiórska i Piotr Kułak. Warstwę graficzną oraz towarzyszący wystawie katalog przygotowuje Zuzanna Lipińska.
Pod koniec trwania ekspozycji planowana jest tzw. interwencja artystyczna. Przestrzeń wystawy zostanie przearanżowana, a rysunki Ha-Gi zestawione z dziełami artystek młodego pokolenia nominowanych w dwóch dotychczasowych edycjach konkursu o nagrodę Ha-Gi, m.in. Martyny Bolanowskiej, Zosi Dzierżawskiej, paplaLali czy Potato Face. Kuratorką interwencji będzie Eliza Kącka.
W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie zaplanowano kilka spotkań i atrakcji.
W niedzielę, 26 października, o godz. 13 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie z udziałem Piotra Kułaka (wstęp w ramach biletu na wystawę). A w czwartek, 6 listopada, o godz. 19 zaplanowano licytację prac w ramach Nagrody Ha-Gi – wstęp na wydarzenie jest wolny.
Z kolei w sobotę, 15 listopada, o godz. 13:00 odbędzie się kolejne oprowadzanie kuratorskie, tym razem z udziałem Agaty Napiórskiej.
Zwieńczeniem cyklu będzie uroczyste wręczenie Nagrody Ha-Gi „Niech żyje Komiks!” w sobotę, 22 listopada 2025 roku, w Muzeum Etnograficznym w Warszawie (wstęp wolny).
Wystawę „Ha-Ga. Życie towarzysko-rysunkowe” można będzie oglądać od 25 października do 29 marca w Muzeum Karykatury, przy ul. Koziej 11.