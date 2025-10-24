Muzeum Karykatury przygotowało nową wystawę – „Ha-Ga. Życie towarzysko-rysunkowe”. To prezentacja twórczości Anny Gosławskiej-Lipińskiej, pseudonim Ha-Ga – jednej z najbardziej utalentowanych rysowniczek XX wieku.



Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do dorosłych odbiorców, a jej tematem są złożone relacje między kobietami i mężczyznami, które artystka chętnie przedstawiała w swych humorystycznych rysunkach zwanych zwyczajowo hagami. Druga część to pomost między światem dorosłych i dzieci, ma charakter familijny i poświęcona jest artystce jako ilustratorce literatury dziecięcej.

Reklama Reklama

„Ha-Ga. Życie towarzysko-rysunkowe” w Muzeum Karykatury

Na ekspozycji znajdzie się ponad 200 prac pochodzących z prywatnej kolekcji córki Ha-Gi Zuzanny Lipińskiej oraz ze zbiorów Muzeum Karykatury. Kuratorami wystawy są: Agata Napiórska i Piotr Kułak. Warstwę graficzną oraz towarzyszący wystawie katalog przygotowuje Zuzanna Lipińska.

Pod koniec trwania ekspozycji planowana jest tzw. interwencja artystyczna. Przestrzeń wystawy zostanie przearanżowana, a rysunki Ha-Gi zestawione z dziełami artystek młodego pokolenia nominowanych w dwóch dotychczasowych edycjach konkursu o nagrodę Ha-Gi, m.in. Martyny Bolanowskiej, Zosi Dzierżawskiej, paplaLali czy Potato Face. Kuratorką interwencji będzie Eliza Kącka.

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Ha-Ga. Życie towarzysko-rysunkowe”

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie zaplanowano kilka spotkań i atrakcji.