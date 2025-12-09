10.2°C
Życie Warszawy

Rekordowy „Alert dla zwierząt” na Ursynowie. Ile karmy udało się zebrać?

Publikacja: 09.12.2025 15:15

Łącznie zebrano niemal 2,4 tony darów, nie wliczając dwóch palet zebranych przez Centrum Ursynów.

Foto: Adobe Stock

Zakończyła się 15. edycja ursynowskiej akcji „Alert dla zwierząt”, czyli zbiórki darów dla bezdomnych psów i kotów przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. W tym roku udało się zebrać 2395,5 kg, czyli prawie 2,4 tony wsparcia dla zwierząt.

Zbiórka trwała od 3 do 30 listopada i dzięki ogromnemu zaangażowaniu ursynowian okazała się najowocniejszą w historii.

Zbiórka darów „Alert dla zwierząt”

Dary można było przynosić do Urzędu Dzielnicy Ursynów, Dzielnicowego Ośrodka Kultury oraz pięciu filii Ursynoteki. W akcji uczestniczyły również 23 ursynowskie szkoły podstawowe i przedszkola. Do zbiórki przyłączyły się także: Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, a swoje własne punkty i transport darów zorganizowało Centrum Ursynów, które przekazało dwie pełne palety produktów dla zwierząt.

– Efekt zbiórki z roku na rok coraz bardziej zaskakuje i jest imponujący! Dzięki takim gestom schronisko może zapewnić swoim podopiecznym pełniejsze wsparcie, od codziennej opieki i właściwego żywienia, po leczenie oraz przygotowanie zwierząt do adopcji – mówi Cezary Holdenmajer, wiceburmistrz Ursynowa.

– Przy każdej wizycie w Celestynowie zawsze przekazuję pozdrowienia wszystkim czworonożnym podopiecznym, w imieniu naszej dzielnicy, w imieniu Ursynowa. Usłyszałem od pani kierownik szczere podziękowania za to, jak wiele już razem zrobiliśmy dla jej podopiecznych – dodaje ursynowski urzędnik.

Prawie dwie tony karmy dla podopiecznych schroniska

Podczas tegorocznej edycji udało się zgromadzić:

  • 1872 kg karmy mokrej i suchej dla psów i kotów,
  • 150 kg tekstyliów, takich jak koce, legowiska i ręczniki,
  • 276 kg środków czystości oraz podkładów,
  • 97,5 kg akcesoriów, w tym obroże, zabawki, szczotki i smaczki.
Łącznie daje to niemal 2,4 tony darów, nie wliczając dwóch palet zebranych przez Centrum Ursynów. To absolutny rekord w historii akcji.

Część zebranych produktów już trafiła do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, gdzie od razu zostały wykorzystane na potrzeby podopiecznych placówki.

Źródło: zyciewarszawy.pl

