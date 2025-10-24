8.7°C
Życie Warszawy

Film Ewy Ewart w Domu Kultury Kadr

Publikacja: 24.10.2025 16:30

Ewa Ewart – reżyserka filmu dokumentalnego „Bez retuszu”

Ewa Ewart – reżyserka filmu dokumentalnego „Bez retuszu”

Foto: mat. pras.

M.B.
W Domu Kultury Kadr, w poniedziałek, 27 października o godz. 18, odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego „Bez retuszu” w reżyserii Ewy Ewart. Po seansie zaplanowano spotkanie z reżyserką oraz bohaterką filmu – Magdą Atkins.

„Bez retuszu” to poruszająca historia kobiety, która po diagnozie raka piersi postanowiła opowiedzieć o swojej walce z chorobą bez filtrów i upiększeń. To film o odwadze, nadziei i sile kobiet, który wzrusza, inspiruje i zachęca do rozmowy o zdrowiu oraz emocjach.

Foto: mat. pras.

Po projekcji widzowie będą mogli poznać kulisy powstawania filmu i porozmawiać z jego twórczyniami. – Ten film to opowieść o życiu, które mimo przeciwności można przeżywać z wdzięcznością i czułością – podkreśla Joanna Dembowska, radna Dzielnicy Mokotów.

Film zdobył Złotego Delfina na festiwalu w Cannes, zyskując międzynarodowe uznanie za szczerość i autentyczność przekazu.

Wstęp wolny – obowiązuje rezerwacja miejsc online lub w Domu Kultury Kadr (ul. Rzymowskiego 32, Warszawa).

