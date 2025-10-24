Film Ewy Ewart w Domu Kultury Kadr

W Domu Kultury Kadr, w poniedziałek, 27 października o godz. 18, odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego „Bez retuszu” w reżyserii Ewy Ewart. Po seansie zaplanowano spotkanie z reżyserką oraz bohaterką filmu – Magdą Atkins.



„Bez retuszu” to poruszająca historia kobiety, która po diagnozie raka piersi postanowiła opowiedzieć o swojej walce z chorobą bez filtrów i upiększeń. To film o odwadze, nadziei i sile kobiet, który wzrusza, inspiruje i zachęca do rozmowy o zdrowiu oraz emocjach.

Po projekcji widzowie będą mogli poznać kulisy powstawania filmu i porozmawiać z jego twórczyniami. – Ten film to opowieść o życiu, które mimo przeciwności można przeżywać z wdzięcznością i czułością – podkreśla Joanna Dembowska, radna Dzielnicy Mokotów.

Film zdobył Złotego Delfina na festiwalu w Cannes, zyskując międzynarodowe uznanie za szczerość i autentyczność przekazu.