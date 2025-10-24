Film Ewy Ewart w Domu Kultury Kadr

Ewa Ewart – reżyserka filmu dokumentalnego „Bez retuszu”
„Bez retuszu” to poruszająca historia kobiety, która po diagnozie raka piersi postanowiła opowiedzieć o swojej walce z chorobą bez filtrów i upiększeń. To film o odwadze, nadziei i sile kobiet, który wzrusza, inspiruje i zachęca do rozmowy o zdrowiu oraz emocjach.
Po projekcji widzowie będą mogli poznać kulisy powstawania filmu i porozmawiać z jego twórczyniami. – Ten film to opowieść o życiu, które mimo przeciwności można przeżywać z wdzięcznością i czułością – podkreśla Joanna Dembowska, radna Dzielnicy Mokotów.
Film zdobył Złotego Delfina na festiwalu w Cannes, zyskując międzynarodowe uznanie za szczerość i autentyczność przekazu.
Wstęp wolny – obowiązuje rezerwacja miejsc online lub w Domu Kultury Kadr (ul. Rzymowskiego 32, Warszawa).