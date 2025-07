Urząd miasta planuje buspasy. Jakie lokalizacje są brane pod uwagę?

W obszarze ul. Ostrobramskiej analizą zostanie objęte pasmo od Przyczółka Grochowskiego do ul. Fieldorfa, w kierunku wschodnim, z uwzględnieniem przejścia przez skrzyżowanie z ul. Fieldorfa. Ponadto na odcinku ul. Płowieckiej i ul. Grochowskiej od ronda Mościckiego do ronda Wiatraczna będą prowadzone badania w obu kierunkach.

Na ul. Targowej pomiar będzie prowadzony od ul. Białostockiej do ul. Zamoyskiego, w kierunku ul. Grochowskiej. W Warszawie, na ul. Jagiellońskiej zostaną przeanalizowane dwa fragmenty: pierwszy od pl. Hallera do ronda Starzyńskiego w kierunku ronda Starzyńskiego, uwzględniając budowę nowej pętli autobusowej po południowej stronie ronda, oraz drugi od ul. Batalionu Platerówek do skrzyżowania w rejonie Golędzinowa, także w kierunku ronda Starzyńskiego, z przedłużeniem buspasa do wjazdu na osiedle policyjne i śluzy dla autobusów.

Na ul. Modlińskiej zaplanowano badania na odcinku od wiaduktu nad bocznicą kolejową do elektrociepłowni do ul. Kowalczyka, w kierunku Legionowo, wraz z odcinkiem od Trasy Mostu Curie-Skłodowskiej do skrzyżowania ul. Sprawnej z ul. Prząsniczek, również w kierunku Legionowo; tam uwzględnione zostaną dwa skrzyżowania Modlińska/Światowida.

Analiza objęła także ul. Światowida, na trasie od ul. Kościeszów do ul. Myśliborskiej, w kierunku ul. Myśliborskiej.

Na alei Marszałka Józefa Piłsudskiego będzie badany odcinek od skrzyżowania z ulicami Szkolną i Sosnową do skrzyżowania z ul. Krynoliny, z dociągnięciem do istniejącego buspasa.

Na drodze wojewódzkiej nr 631 pomiary przeprowadzone zostaną na odcinku od węzła z ul. Czwartaków do skrzyżowania z ul. Szwoleżerów w Ząbkach.

Na ul. Łodygowej analiza obejmie fragment od skrzyżowania z ul. Klamrową do ul. Radzymińskiej, a na ul. Warszawskiej od węzła z S8 do ul. Lazurowej.

W ciągu ulic Łopuszańskiej – Hynka – Sasanki – Marynarskiej prace obejmą obszar od Alej Jerozolimskich do Ronda Unii Europejskiej w obu kierunkach.

Na ul. Puławskiej planowane są analizy od granicy m.st. Warszawy do skrzyżowania z DK 721 w Piasecznie w obu kierunkach.

Na DK 85 badania obejmą odcinek od przecięcia na wysokości Mazowieckiego Portu Lotniczego do granicy miasta na moście Piłsudskiego z gminą Czosnów.

Na drodze wojewódzkiej nr 631 trasa objęta badaniami to od skrzyżowania z DK 85 do granicy miasta z gminą Wieliszew, zaś na drodze wojewódzkiej nr 630 od skrzyżowania z DK 85 do ul. Zegrzyńskiej w Jabłonnie.

Na DK 61 analizie poddane zostaną odcinki od ul. Nowodworskiej do ul. Piaskowej na terenie Legionowa z ewentualnym przedłużeniem do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Sobieskiego do obwodnicy Jabłonny w obu kierunkach.

W Alejach Jerozolimskich zakres pomiarów to od węzła z S2 do skrzyżowania z ul. Ryżową w kierunku do Warszawy.

Na ul. Połczyńskiej pomiary zostaną przeprowadzone na odcinku od ul. Gierdziejewskiego do ul. Powstańców Śląskich w obu kierunkach, a na ul. Gierdziejewskiego od ul. Połczyńskiej do ul. Posag 7 Panien również w obu kierunkach.

Analiza nowych lokalizacji buspasów

Ponadto wykonawca przeanalizuje zasadność wprowadzenia nowych wydzielonych pasów autobusowych na planowanych drogach, takich jak ul. Nowo-Ziemowita (od ul. Targowej do ul. Piłsudskiego w Ząbkach), na planowanej drodze ul. Warszawska BIS (droga przejmująca funkcję drogi wojewódzkiej nr 580) oraz na zaplanowanej drodze zbiorczej KZ w Izabelinie (od skrzyżowania ul. Żołędziowej z ul. 3 Maja do skrzyżowania ul. Estrady z ul. Nowojanickiego).

Wartość zamówienia została oszacowana na 800 tys. zł brutto, a realizacja usługi powinna zakończyć się do 9 listopada 2026 roku.

Głównym celem przetargu jest wykonanie kompleksowej analizy transportowej z zakresu rozwoju i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (PTZ) w oparciu o Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Metropolii Warszawskiej (SUMP).