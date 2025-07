Zakończono prace konserwacyjne w zabytkowej kamienicy przy ulicy Wileńskiej 21. Dzięki staraniom Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, unikatowa polichromia na stropie głównej klatki schodowej odzyskała swój pierwotny blask. Konserwatorzy dokonali zaskakujących odkryć, przywracając malowidłu pierwotne kolory i detale.



Pełna konserwacja polichromii była odpowiedzią na pogarszający się stan malowidła, które łuszczyło się i było zanieczyszczone. Prace zlecone przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, zostały przeprowadzone przez konserwatorkę Marię Sęk-Pudłowską. Wieloetapowy proces renowacji miał na celu nie tylko przywrócenie estetyki, ale przede wszystkim uratowanie unikatowego malowidła przed dalszą degradacją.

Technologia zgodna ze sztuką i historia

Proces konserwacji był precyzyjny i wieloetapowy. Na początku zabezpieczono zniszczone części malowidła, a po oczyszczeniu z zanieczyszczeń, dokonano jego dezynfekcji i impregnacji. Konserwatorka uzupełniła ubytki tynków i podkleiła odspojone fragmenty. Najbardziej wymagającym zadaniem okazało się zabezpieczenie łuszczących się fragmentów na metalowych belkach stropu. Po ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, odspojone fragmenty warstwy malarskiej zostały ponownie przyklejone. Ostatnim etapem było scalenie kolorystyczne malowidła i sztukaterii, które wykonano w odwracalnej technice, zachowując tym samym technologiczny dystans między renowacją a oryginałem. Całość zabezpieczono werniksem.

Zaskakujące odkrycia: dzika kaczka i słońce

Efekty konserwacji przerosły oczekiwania. Po usunięciu wtórnych przemalowań, okazało się, że ciemny ptak, który znajdował się nad podestem, to w rzeczywistości dzika kaczka na zielonym tle. W górnej partii malowidła odsłonięto też niebo i słońce, które wcześniej były zakryte. To nie jedyna niespodzianka. Prace konserwatorskie potwierdziły, że malowidło tworzyło dwóch różnych artystów. Pierwszy z nich, o mniej wprawnej ręce, namalował część nieba z puttami. Drugi, profesjonalny dekorator, dokończył resztę kompozycji na znacznie wyższym poziomie artystycznym. Potwierdzają to widoczne ślady pędzla, nachodzące na namalowane tło z pierwszej fazy.