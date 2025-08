Uroczystości pod pomnikiem „Mokotów Walczący 1944”

Wojsko, policyjna orkiestra, harcerze i tłumy warszawiaków – mieszkańcy Mokotowa oddali hołd Powstańcom Warszawskim.



W 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy Mokotowa po raz kolejny oddali hołd bohaterom 1944 roku. W tym roku mija 40 lat od odsłonięcia pomnika „Mokotów Walczący 1944” w Parku Dreszera. Z tej okazji przy pomniku została umieszczona pamiątkowa odznaka.

Marsz Mokotowa w rocznicę Powstania Warszawskiego

Po uroczystościach uformował się Marsz Mokotowa, który tradycyjnie rozpoczął się w parku generała Gustawa Orlicz-Dreszera, skąd uczestnicy przeszli ulicą Puławską. Po drodze zatrzymali się przy Gołębniku, gdzie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Pułku AK "Baszta", twórców Marszu Mokotowa. Następnie pomaszerowali dalej ul. Puławską aż do ulicy Dworkowej, gdzie skończyli przy obelisku Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa.

W 1944 roku, ulice Mokotowa stały się areną dramatycznych wydarzeń, których echa wciąż milcząco wybrzmiewają z murów, piwnic i podwórek. To tu, wśród bloków, willi i kamienic, młodzi żołnierze i cywile walczyli o wolność. Wielu z nich zginęło, wielu cierpiało, a każdy z nich pozostawił po sobie historię. Co roku w rocznicę tamtych dni pochylamy głowy w zadumie nad niemymi świadkami tej tragedii.

Pomnik Mokotów Walczący

Każda z dzielnic Warszawy ma swoje szczególne miejsce, stanowiące symbol walk powstańczych. Na Mokotowie, to m.in. pomnik MOKOTÓW WALCZĄCY 1944, który znajduje się w Parku Dreszera. Został on poświęcony Powstańcom Mokotowa – Żołnierzom Armii Krajowej Pułku „Baszta” i innych oddziałów V obwodu 10. Dywizji im. Macieja Rataja, walczących od 1 sierpnia do 27 września 1944 r. W tym roku obchodzimy 40-lecie budowy oraz odsłonięcia pomnika. Z tej okazji na pomniku zostanie umieszczona pamiątkowa odznaka Zgrupowania Pułku AK „Baszta”.