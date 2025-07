Duże utrudnienia w ruchu w Warszawie. Remonty dróg od środy do poniedziałku

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na znaczące utrudnienia. Od środy, 30 lipca, do poniedziałku, 4 sierpnia, czekają nas prace drogowe w Wilanowie, na Ochocie i Woli, które wpłyną na codzienne podróże.



W Warszawie trwają kolejne prace nad infrastrukturą drogową. W najbliższych dniach drogowcy położą nowy asfalt na strategicznych ulicach i dokończą pilne remonty. Te działania, choć mają na celu poprawę jakości dróg, wiążą się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu i koniecznością wyznaczania objazdów. Drogowcy apelują o ostrożność i planowanie podróży z wyprzedzeniem. Warto także pamiętać, że na przewidziane prace, których szczegóły opisujemy poniżej, 1 sierpnia nałożą się utrudnienia związane z obchodami 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zamknięty fragment Szczęśliwickiej na Ochocie

Wykonawca trasy do Dworca Zachodniego przystępuje do przebudowy instalacji podziemnych, w tym ciepłociągu. W związku z tym, od piątku, 1 sierpnia, zostanie zamknięty fragment ulicy Szczęśliwickiej na Bitwy Warszawskiej 1920 r., a dokładnie od strony Rokosowskiej. Kierowcy nie będą mogli przejechać przez to skrzyżowanie.

Objazd dla zmotoryzowanych poprowadzony zostanie ulicami Białobrzeską i Sokołowskiego „Grzymały”. Zmiany te dotyczą także komunikacji miejskiej – trasy zmienią autobusy linii 154, 172 i 184.

Mapa utrudnień w ruchu na Ochocie Foto: Infoulice Warszawa

Dokończenie szybkiego remontu Pawińskiego

W najbliższy weekend, od piątku 1 sierpnia od godziny 22 do poniedziałku 4 sierpnia do godziny 5, drogowcy dokończą pilną naprawę jezdni ulicy Pawińskiego na Ochocie. Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od ulicy Księcia Trojdena do ulicy Banacha.