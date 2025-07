Białołęcka na Białołęce czeka na rozstrzygnięcie przetargu. Po deszczu staje się rozlewiskiem

Wykonawca będzie miał 2 lata i 8 miesięcy na zrealizowane inwestycji.

Między ulicą Stębarską a skrzyżowaniem z ulicami: Artyleryjską, Łabiszyńską i Kopijników Białołęcka będzie miała nowy przebieg. Powstanie tam sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Jak podaje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, projekt przewiduje włączenie przebudowywanej ulicy do istniejących rozwiązań drogowych na ul. Łabiszyńskiej i węźle trasy S8, a także budowę ścieżek rowerowych po obydwu stronach ul. Łabiszyńskiej oraz chodnika po jej zachodniej stronie.

Na skrzyżowaniu obecnej ulicy Białołęckiej i Kopijników oraz Białołęckiej i Cieślewskich powstaną ronda, a przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Hemara – pętla autobusowa. Przebudowane zostaną wszystkie skrzyżowania na objętym projektem odcinku. Powstaną nowe przejścia dla pieszych. W planach są również nowe przystanki autobusowe, przejazdy rowerowe, oświetlenie oraz odwodnienie drogi.

Budowa kanalizacji ściekowej i przepompowni

Zadaniem wykonawcy który wygra przetarg będzie również budowa kanalizacji ściekowej (na odcinku od Ketlinga do Białołęckiej 272) i przewodów wraz z budową przepompowni ścieków i wjazdem na teren przepompowni – z uwzględnieniem nowego układu drogowego. Za tę część przetargu odpowiada MPWiK.

Finałem prac przy przebudowie Białołęckiej będą nowe nasadzenia. Planowane jest posadzenie ok. 300 drzew (głównie lip drobnolistnych) oraz 7100 krzewów (takich jak derenie, tawuły i berberysy). Wzdłuż drogi pojawić się też mają trawy ozdobne: trzcinnik ostrokwiatowy i rozplenica japońska.

Kiedy rozpocznie się przebudowa Białołęckiej?

Według założeń SZRM rozpoczęcie prac przy przebudowie Białołęckiej może nastąpić w pierwszej połowie 2026 r. Wykonawca będzie miał 2 lata i 8 miesięcy na zrealizowane inwestycji. Mieszkańcy tej części Białołęki mogą więc spodziewać się utrudnień. Przygotowanie nowe, czasowej organizacji ruchu będzie jednym z zadań firmy która wygra przetarg. – W ciągu miesiąca od podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany przedstawić wstępną koncepcję czasowej organizacji ruchu, która miałaby obowiązywać w trakcie realizacji inwestycji. Następnie, po przeprowadzeniu analizy ruchu, opracuje szczegółową wersję tego planu, uwzględniającą etapy wprowadzania ograniczeń na poszczególnych odcinkach oraz trasy objazdowe – wyjaśnia Agata Choińska-Ostrowska.

Inwestycja warta ponad 135 milionów

Szacunkowa wartość całej inwestycji to ponad 135 mln 233 tys. zł (cześć drogowa + kanalizacja itd.) W ogłoszeniu o przetargu czytamy również, że Warszawa chce się ubiegać do dofinansowanie do tego projektu z „Rządowego programu wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023 – 2030”. Na jakim etapie pozyskiwanie tych funduszy? Co jest warunkiem otrzymania dofinansowania? Rzeczniczka SZRM odpowiadając na pytania „Życia Warszawy” informuje, że „analiza pod kątem uzyskania dofinansowania dla rozbudowy ul. Białołęckiej ze środków „Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030” zostanie przeprowadzona po rozstrzygnięciu trwającego postępowania przetargowego”.

Dowiadujemy się, że na liście wymogów stawiany przez program jest m.in. wnioskowanie o kwotę dotacji stanowiącą nie więcej niż 80 proc. wartości kosztów realizacji zadania (kosztów kwalifikowalnych), posiadanie przez wnioskodawcę środków na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. wartości zadania w całym okresie jego realizacji, wykazanie, że powstająca w ramach zadania infrastruktura nie będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej w wymiarze większym niż 20 proc. wydajności/zasobów rocznie. – Wnioski o dofinansowanie dla zadań na kolejne lata są przygotowywane sukcesywnie, po przeprowadzeniu wspomnianej analizy – informuje Agata Choińska-Ostrowska.