Nowa przeprawa w Porcie Czerniakowskim

W Porcie Czerniakowskim powstała przeprawa pieszo-rowerowa, która łączy nabrzeża ulic Czerniakowskiej i Zaruskiego, tworząc wygodne przejście nad kanałem portowym.



Nowa konstrukcja zastąpiła dawny drewniany most, który funkcjonował od 1980 roku do 2008, kiedy to został zamknięty z powodu zagrożenia zawaleniem. Obiekt został zbudowany przez żołnierzy 2 Warszawskiej Brygady Saperów i miał być tymczasowy, ale przetrwał aż 28 lat i stał się lokalną atrakcją.

Reklama

— To długo wyczekiwane udogodnienie, które zmienia ten teren nie do poznania. Rekonstrukcja dawnego mostku to krok w stronę lepszego miasta, dostępnego i przyjaznego pieszym oraz rowerzystom. Już wkrótce oddamy ją mieszkańcom — mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Przeprawa pieszo-rowerowa w Porcie Czerniakowskim

Przeprawa będzie dostępna dla wszystkich – pieszych, rowerzystów oraz dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Jej długość to 60 metrów, a szerokość 8,2 metra. Konstrukcja stalowa z żelbetową płytą została posadowiona na wielkośrednicowych palach wierconych.

Most umożliwi bezpośrednie połączenie ścieżek rowerowych z Mostu Łazienkowskiego z trasami na ulicach Solec, Czerniakowskiej i Łazienkowskiej. Dodatkowo powstanie nowa droga do basenu portowego oraz schody poprawiające dostęp do pomostu. Przeprawa będzie też służyć wodniakom, ułatwiając dostęp do Portu Czerniakowskiego.