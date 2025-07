IMGW ostrzega przed deszczem i burzami w Warszawie. Obowiązują alerty II stopnia

IMGW wydał alert II stopnia dla Warszawy i większej części województwa mazowieckiego. Na tym obszarze mogą wystąpić intensywne opady deszczu oraz gwałtowne burze. Wszystko przez niż genueński, który wędruje nad Polską.



Polska znajduje się obecnie pod wpływem niżu z układem frontów atmosferycznych. Przemieszcza się on przez wschodnią połowę kraju z południa na północ i północny zachód. Na zachodzie zbiera się z kolei strefa chłodnego frontu atmosferycznego związanego z płytkim niżem z obszaru południowej Skandynawii. Od jutra można spodziewać się wzrostu ciśnienia. Z zachodu zacznie zaś do nas napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Alerty II stopnia dla Warszawy i woj. mazowieckiego. Prognoza pogody na dziś

Na Mazowszu, a także na Warmii i Kujawach wystąpią dziś największe sumy opadów deszczu. W związku z tym IMGW wydał alert II stopnia dla stolicy oraz województwa mazowieckiego (za wyjątkiem powiatów sokołowskiego, siedleckiego łosickiego, gdzie obowiązuje alert I stopnia ostrzegający przed burzami). Na tym obszarze może wystąpić silny deszcz z burzami (prawdopodobieństwo 80 proc.).

Według IMGW prognozowane są opady o umiarkowanym a okresami silnym natężeniu, których suma wyniesie do ok. 40 mm. Skumulowana suma opadów deszczu z 27 i 28 lipca wyniesie punktowo do 90 mm. IMGW ostrzega również, że opadom mogą towarzyszyć burze i grad, a wiatr w porywach może osiągnąć do 70 km/h. Aktualne ostrzeżenia obowiązują do godziny 22.

W regionach, w których obowiązuje alert I stopnia prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru (do 70 km/h). Lokalnie może również wystąpić grad. Alerty obowiązują do godziny 22. W województwie mazowieckim prognozowane są też gwałtowne wzrosty stanów wody. Aktualnie IMGW wydał alert I stopnia obowiązujący na tym obszarze.