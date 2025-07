SkyAlps wkracza na Lotnisko Chopina. Nowe połączenie z Bolzano

Włoska regionalna linia lotnicza SkyAlps planuje zadebiutować na Lotnisku Chopina, uruchamiając bezpośrednie rejsy do malowniczego Bolzano. To doskonała wiadomość dla wszystkich spragnionych alpejskich przygód i górskich krajobrazów.



Jak wynika z doniesień portalu Rynek-Lotniczy.pl, przewoźnik po raz kolejny otrzymał niezbędne sloty na warszawskim lotnisku, co stanowi istotny krok w realizacji tych planów.

Bolzano: Brama do Dolomitów

Głównym kierunkiem, który SkyAlps zamierza obsługiwać z warszawskiego portu, jest Bolzano. To urokliwe miasto stanowi idealną bazę wypadową do zwiedzania spektakularnych Dolomitów. Dla polskich turystów oznacza to znaczące ułatwienie w dostępie do popularnych ośrodków narciarskich, szlaków trekkingowych oraz niezliczonych atrakcji górskich przez cały rok.

Turbośmigłowce powracają na Okęcie

Rejsy z Lotniska Chopina do Bolzano mają być realizowane przez samoloty Bombardier Q400. To oznacza powrót turbośmigłowców na stołeczne lotnisko po dłuższej przerwie. Flota SkyAlps bazuje właśnie na tych wydajnych i nowoczesnych maszynach, które doskonale sprawdzają się w obsłudze regionalnych połączeń, gwarantując komfort i niezawodność podróży.

Konsekwentna ekspansja SkyAlps

Zainteresowanie SkyAlps polskim rynkiem i Lotniskiem Chopina nie jest nowością. Przewoźnik od dawna dążył do uruchomienia połączeń z Warszawy, doceniając potencjał turystyczny regionu. Priorytetem dla linii było właśnie lotnisko na Okęciu.