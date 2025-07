Konkurs fotograficzny na 81. rocznicę Powstania Warszawskiego. W puli nagród 30 tys. zł

Muzeum Powstania Warszawskiego zachęca do wzięcia udziału konkursie fotograficznym „Pamięć «W» kadrze”. To wyjątkowa okazja, by poprzez obiektyw wyrazić szacunek, emocje oraz refleksje związane z obchodami rocznicy.



Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza wszystkich entuzjastów fotografii do wzięcia udziału w 7. edycji konkursu fotograficznego „Pamięć «W» kadrze". Inicjatywa jest opatrzona imieniem Eugeniusza Lokajskiego – legendarnego fotoreportera Powstania. Konkurs ma na celu upamiętnienie wydarzenia z 1944 roku, ale także zachęcenie do osobistej refleksji nad jego znaczeniem. Organizatorzy podkreślają, że uczestnicy mogą sfotografować różnorodne oblicza rocznicowych uroczystości, bez względu na miejsce czy formę, kierując się prostym w formie, ale znaczącym hasłem: „Zrób zdjęcie. Pokaż, że pamiętasz!".

Zasady i terminy tegorocznej edycji

Konkurs jest otwarty dla każdego, niezależnie od wieku i umiejętności. Muzeum nie stawia ograniczeń co do tematyki ani lokalizacji zdjęć. Mogą to być fotografie z oficjalnych uroczystości, ale również kameralnych form upamiętnienia, koncertów, wydarzeń społecznych, spacerów historycznych czy symbolicznych gestów, wykonane w dowolnym zakątku świata.

Prace można nadsyłać od 25 lipca do 7 sierpnia 2025 roku. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres [email protected] lub poprzez serwis WeTransfer, również na wskazany adres e-mail. Każdy uczestnik może zgłosić do 6 pojedynczych zdjęć lub do 2 fotoreportaży, z których każdy może zawierać maksymalnie 6 fotografii.

Nagrody i profesjonalne jury

Uczestnicy konkursu mają szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród. Prace oceniane będą w dwóch głównych kategoriach: zdjęcie pojedyncze oraz fotoreportaż. Jury wybierze również zdobywcę prestiżowego Grand Prix, za które przewidziano nagrodę w wysokości 10 000 PLN. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają vouchery od renomowanych firm fotograficznych: Canon (za I i II miejsce) oraz Sigma Foto Polska (za III miejsce), o wartościach od 5 000 do 2 000 PLN. Dodatkowo, internauci będą mieli okazję oddać głos na swoje ulubione zdjęcie, a zwycięzca Nagrody Internautów otrzyma voucher o wartości 2 000 PLN od Sigma Foto Polska.