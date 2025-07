Warszawska dzielnica bez prądu. Wyłączą sklepy, stację paliw i sygnalizację świetlną

Mieszkańcy Wesołej muszą przygotować się na kilkudniowe przerwy w dostawie prądu. Utrudnienia dotkną nie tylko domy, ale także liczne punkty usługowe, sklepy i sygnalizację świetlną. Powodem są prace modernizacyjne.



Od 28 do 31 lipca 2025 roku mieszkańców Wesołej czekają planowane wyłączenia energii elektrycznej. Jak informują władze dzielnicy, przerwy są spowodowane niezbędnymi pracami modernizacyjno-remontowymi na urządzeniach elektroenergetycznych. Co istotne – podane godziny wyłączeń mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Warto zatem zawczasu przygotować się na ewentualne niedogodności.

Kogo i kiedy dotkną przerwy w dostawie prądu?

Harmonogram wyłączeń został szczegółowo rozpisany na poszczególne dni i godziny, obejmując szeroki zakres adresów i punktów:

Poniedziałek, 28 lipca:

Pierwszy dzień utrudnień obejmie kilka rejonów. Między 9:00 a 14:00 bez prądu będą mieszkańcy ul. Uroczej (od nr 34 do Jagiellońskiej), ul. Zachodniej 3 i 5, a także ul. Polnej (od Jagiellońskiej do nr 13, w tym nr 6). W tym samym czasie energii pozbawiony będzie również ośrodek rehabilitacji dla zwierząt. W godzinach 13:00–16:00 przerwa nastąpi w Starej Miłosnej przy ul. J.P.II 23 lok. B, C2, C3 oraz na ul. Rumiankowej 2/4. Ostatnia tura wyłączeń tego dnia, od 16:00 do 19:00, obejmie ul. Jana Pawła II 238 i 240 oraz ulice: Hiacyntową, Azaliową i Irysów.