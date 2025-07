Ratusz zbada, czy urzędnicy są uprzejmi i mówią zrozumiale

Badania jakości obsługi klienta w urzędzie miasta

Jak wynika z poprzedniej edycji badania, zadowolenie z obsługi mieszkańców kształtowało się na poziomie od 85 do 90 procent. Poziom uprzejmego powitania klientów przez urzędników w 2023 i 2024 roku utrzymywał się na wysokim poziomie, oscylując między 99 a 100 procent. Urzędnik podczas obsługi przedstawiał się w około 90 do 95 procent przypadków, co wskazuje na znaczną poprawę w tej kwestii w porównaniu do wcześniejszych lat.

Informacje przekazywane przez urzędników były zrozumiałe w około 95 do 98 procent przypadków, a kompetencje pracowników oceniano podobnie wysoko – również na poziomie 95 do 98 procent. Użycie zrozumiałej terminologii przez urzędników utrzymywało się w granicach od 98 do 99 procent. Średni czas oczekiwania na obsługę wynosił od 4 do 5 minut, co jest rezultatem porównywalnym z wcześniejszymi latami.

W badaniach kładziono szczególny nacisk na potwierdzanie, czy klient zrozumiał przekazane informacje, oraz na precyzyjne udzielanie wskazówek dotyczących procedur i wypełniania dokumentów.