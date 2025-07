Na lotnisku Chopina powstanie nowa wieża kontroli ruchu. Inwestycja za 80 mln złotych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała umowę na budowę nowoczesnej wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Warszawa. Inwestycja, warta 77,6 mln zł, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju stołecznego lotniska.



Warszawskie lotnisko zyska nową, zaawansowaną infrastrukturę. Podpisanie umowy na budowę wieży kontroli ruchu lotniczego to konkretny krok w kierunku zwiększenia przepustowości Lotniska Chopina oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla operacji lotniczych. Projekt nowej wieży powstał w 2019 roku, a pozwolenie na budowę zostało wydane w 2021 roku.

Dlaczego nowa wieża jest niezbędna?

Obecna wieża kontroli lotów na lotnisku Chopina pilnie wymaga generalnego remontu. Niestety, nawet po modernizacji, jej powierzchnia operacyjna pozostaje niewystarczająca do obsługi projektowanego ruchu lotniczego, zwłaszcza w kontekście planowanego CPK. Wybór budowy nowej konstrukcji nie jest przypadkowy. Remont istniejącej wieży byłby nie tylko kosztowny – sięgając co najmniej połowy wartości nowej inwestycji – ale również, co istotniejsze, doprowadziłby do znaczącego ograniczenia przepustowości Lotniska Chopina na co najmniej kilka miesięcy. Znalezienie alternatywnej lokalizacji na ten okres jest w zasadzie niemożliwe. Takie ograniczenia, skutkujące niewątpliwie utraconymi przychodami dla Polskich Portów Lotniczych i linii lotniczych, byłyby poważnym hamulcem dla całego polskiego sektora lotniczego. Bez tej inwestycji linie lotnicze nie miałyby możliwości zwiększenia liczby wykonywanych operacji na Lotnisku Chopina.

Szczegóły inwestycji

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., wyłoniona w drodze przetargu. Jej zadaniem będzie wzniesienie wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Warszawa wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt powstanie przy Porcie Lotniczym Warszawa, przy ul. Wieżowej. Całkowity koszt tej rozbudowy infrastrukturalnej to 77,6 miliona złotych.