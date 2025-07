Dziwidło olbrzymie już wkrótce zakwitnie

40 kilogramów waży w tym roku bulwa Dziwidłą olbrzymiego

Potężny kwiatostan może osiągać w naturze niemal 3 metry wysokości i ponad 1,5 metra szerokości. Specyficzny zapach, który jest potęgowany przez podwyższoną temperaturę wewnątrz kwiatostanu, rozchodzi się na duże odległości, żeby w szybkim tempie przyciągnąć możliwie dużo zapylaczy, ponieważ roślina ta kwitnie tylko przez kilka dni. Kwiaty męskie i żeńskie umieszczone są na kolbie oddzielnie (w dolnej części kolby) i zapylane są głównie przez owady wabione bardzo mocnym zapachem padliny.

Zarówno kwiatostan, jak i liść wyrastają z podziemnej bulwy, która może ważyć kilkadziesiąt kilogramów. Bulwa warszawskiego dziwidła osiągnęła w tym roku wagę niemal 40 kg. A to oznacza, że od 2021 roku przybyło jej 13 kg!

Zgrubiała łodyga gromadzi materiał zapasowy, co umożliwia szybki wzrost pojedynczego liścia. Taki liść ma potężny, podobny do pnia, cętkowany ogonek kilkumetrowej wysokości i głęboko klapowaną, podzieloną blaszkę liściową o 2-3 metrowej średnicy. Po pewnym czasie liść zamiera, ale dzięki procesowi fotosyntezy może uformować się większa bulwa, która przechodzi w okres spoczynku, aż do kolejnej fazy wzrostu, zwykle pojedynczego liścia, a raz na kilka lat – tak jak teraz – kwiatostanu.

Przygotowania na przyjęcie gości

W Ogrodzie Botanicznym oprócz opieki nad samą rośliną trwają przygotowania do przyjęcia większej niż zwykle liczby zwiedzających. Obecnie szklarnie są czynne codziennie w godz. 10-20 (kasy są zamykane godzinę przed zamknięciem szklarni). Ostatnie wejście do ogrodu i szklarni możliwe jest o godz. 19.20.

Gdy już dziwidło olbrzymie zakwitnie, co, przypomnijmy, jest przewidywane na okres od 4 do 11 sierpnia, zarządzający przewidują możliwość przedłużenia godzin otwarcia. Ogród deklaruje, że: „Postaramy się, by w miarę możliwości wszyscy chętni zobaczyli kwitnący okaz dziwidła olbrzymiego”. Natomiast wszyscy ci, którzy nie będą mogli osobiście odwiedzić Alej Ujazdowskich 4, będą mogli ten fenomen natury podziwiać przez Internet – zostanie uruchomiona transmisja wideo.

Bilety dostępne są w kasach Ogrodu oraz online. W poniedziałki w sezonie letnim (marzec – październik) bilet kosztuje 10 zł (normalny i ulgowy). W inne dni i w poniedziałki świąteczne cena za bilet normalny wynosi 20 zł, a ulgowy 10 zł.