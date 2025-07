Warszawskie zoo z żalem pożegnało Iloko, samca antylopy bongo wschodniego, znanego pracownikom i odwiedzającym jako Franek.



Franek przybył do warszawskiego ogrodu w 2017 rok i z miejsca stał się ulubieńcem pracowników i odwiedzających. Podczas swojego pobytu w warszawskim zoo znacząco przyczynił się do ochrony swojego gatunku zagrożonego wyginięciem.

Mistrz we współpracy

Urodzony we Francji Franek, mimo imponujących rozmiarów, był niezwykle łagodny i ciekawski. Był wzorowym pacjentem podczas treningów medycznych, jako jeden z nielicznych przeszedł szkolenie do korekcji racic, co świadczy o jego odwadze i cierpliwości.

Leczenie nie powiodło się

Od początku 2024 roku Franek zmagał się z przewlekłymi problemami stawów i zwyrodnieniami kręgosłupa. Pomimo intensywnych starań opiekunów i lekarzy weterynarii, którzy zapewniali mu stałe leczenie, jego stan pogorszył się. Franek odszedł krótko po swoich 12. urodzinach, pozostawiając pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali. W zoo mówią, że będzie zapamiętany jako wyjątkowy pieszczoch i inspiracja.