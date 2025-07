Warszawa upamiętni ofiary Holokaustu w marszu sprzed Umschlagplatz. Zmiany w ruchu i komunikacji

We wtorek, 22 lipca, ulicami Muranowa przejdzie Marsz Pamięci, by uczcić ofiary wielkiej deportacji Żydów z warszawskiego getta do Treblinki. Wydarzenie spowoduje zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej wokół trasy Marszu.



Jak co roku, 22 lipca, warszawiacy upamiętnią początek tzw. Wielkiej Akcji Likwidacyjnej. Tego dnia w 1942 roku Niemcy rozpoczęli masowe wywózki mieszkańców getta na Umschlagplatz, skąd setki tysięcy Żydów deportowano do obozu zagłady w Treblince. Jutrzejszy Marsz Pamięci, organizowany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, jest hołdem dla ofiar, oraz ważną lekcją historii dla współczesnych pokoleń, przypominającą o tragedii Holokaustu. Reklama Przebieg Marszu Pamięci Uroczystość rozpocznie się we wtorek, 22 lipca, o godzinie 18 przy pomniku Umschlagplatz u zbiegu ulic Stawki i Dzielnej – miejscu o głębokim, symbolicznym znaczeniu, skąd odchodziły transporty śmierci. Uczestnicy Marszu przejdą historyczną trasą wiodącą ulicami: Stawki, Karmelicką, Nowolipie, aleją Jana Pawła II, aleją „Solidarności”, Bielańską i Długą, by zakończyć przemarsz na ulicy Stare Nalewki, w pobliżu Ogrodu Krasińskich. Zakończenie wydarzenia przewidywane jest około godziny 19:30. Przemarsz, w którym tradycyjnie niesione są symboliczne wstążki z imionami ofiar, będzie chwilą zadumy i wspólnej refleksji nad przeszłością. Utrudnienia w ruchu drogowym W związku z Marszem Pamięci, ruch drogowy na trasie przemarszu zostanie całkowicie wstrzymany. Nad bezpieczeństwem uczestników oraz płynnością objazdów czuwać będzie policja. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i zaplanować alternatywne trasy podróży. Zalecane jest unikanie rejonu Muranowa i centrum miasta w godzinach trwania Marszu (między 18:00 a 19:30). Zmiany w komunikacji miejskiej Organizacja Marszu Pamięci wpłynie również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Wprowadzone zostaną objazdy dla niektórych linii autobusowych i tramwajowych: