Miód z Żoliborza. Warszawskie pszczoły nakarmią mieszkańców

Żoliborz zaprasza mieszkańców na coroczne Miodobranie w parku Kępa Potocka. W najbliższą sobotę, 26 lipca, będzie można wspólnie z pszczelarzami zebrać lokalny miód, degustować go prosto z ramki i pogłębić wiedzę o kluczowej roli pszczół w ekosystemie.



Dzielnica Żoliborz, we współpracy z pszczelarzami z Miodowej Manufaktury, po raz kolejny organizuje wydarzenie, które na stałe wpisało się w letni kalendarz dzielnicy. Miodobranie to okazja nie tylko do spróbowania świeżego, lokalnego miodu, ale przede wszystkim do aktywnego uczestnictwa w procesie jego zbioru i poznania fascynującego życia pszczół.

Żoliborskie Miodobranie – gdzie i kiedy?

Miodobranie rozpocznie się o godzinie 11 w pasiece zlokalizowanej w parku Kępa Potocka. Ramki z miodem będą wyjmowane o pełnych godzinach: 11, 12 i 13. Uczestnicy będą mieli wyjątkową możliwość samodzielnego wyjmowania ramek, ich odsklepiania, wirowania oraz degustacji świeżego nektaru. Dla chętnych do zajrzenia do wnętrza uli przygotowano stroje pszczelarskie. Należy jednak pamiętać o założeniu pełnego obuwia oraz długich spodni.

Jaki jest miód z Żoliborza?

Według szacunków pszczelarzy z Miodowej Manufaktury, z jednego ula będzie można pozyskać około 20-30 kg złocistego nektaru. Jak wyjaśnia Magdalena Kozerska z Miodowej Manufaktury, opiekująca się żoliborskimi pasiekami, tegoroczne zbiory będą charakteryzować się dominacją miodu wielokwiatowego. „W tym roku pszczoły wyjątkowo szybko rozpoczęły pracę – ciepły marzec i kwiecień pobudziły rodziny do rozwoju” – mówi Kozerska. „Niestety, zimna pogoda w maju i na początku czerwca ograniczyła pszczołom możliwość zbiorów nektaru z robinii akacjowej w porównaniu do poprzednich lat. Dodatkowo suche i upalne dni sprawiły, że lipy nie nektarowały obficie”.

Lekcja przyrody

Miodobranie to nie tylko zbiorowa praca, ale przede wszystkim żywa lekcja przyrody. Tomasz Mielcarz, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, podkreśla edukacyjny aspekt wydarzenia: „Miodobranie to nie tylko okazja do spróbowania lokalnego miodu, ale też szansa, by zrozumieć, jak ogromne znaczenie mają pszczoły w naszym ekosystemie. Każdy ul na Żoliborzu to żywa lekcja przyrody i przykład współpracy człowieka z naturą. Dzięki takim wydarzeniom, możemy budować większą świadomość ekologiczną wśród mieszkańców – zarówno dzieci, jak i dorosłych.” Pszczelarze z Miodowej Manufaktury będą opowiedzą więcej o życiu pszczół, ich roli w przyrodzie, zapylaniu roślin, ochronie owadów zapylających oraz o procesie powstawania miodu.