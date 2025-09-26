„Od drzewa do drzewa...”. Zielono, aktywnie i twórczo. Piknik przyrodniczy w Warszawie

Piknik przyrodniczy w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne
Piknik przyrodniczy „Boernerowo pod lasem” to okazja, by w weekend ciekawie spędzić czas i dowiedzieć się czegoś o otaczającej nas przyrodzie. Na wydarzenie zaprasza Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo i Towarzystwo Boernerowo.
Organizatorzy pikniku „Boernerowo pod lasem” przygotowali dla mieszkańców szereg różnego rodzaju atrakcji związanych z przyrodą. W programie pikniku przyrodniczego zaplanowano m.in. warsztaty dla najmłodszych, warsztaty malarskie, galerię plenerową, panel dyskusyjny, namioty ekspercie, kawiarenkę sąsiedzką czy kiermasz lokalnego rękodzieła. Będą też biegi na orientację dla dzieci i dorosłych. Na koniec odbędzie się potańcówka.
Podczas pikniku przyrodniczego dzieci będą mogły wziąć udział w grze terenowej na orientację - „Od drzewa do drzewa...” - miej oczy szeroko otwarte.
Dla najmłodszych przygotowano także liczne warsztaty:
W programie pikniku przyrodniczego znajdziemy również atrakcje dla dorosłych i dla całych rodzin. Oto co zaplanowano:
Bieg na orientację dla dorosłych biegaczy z mapą po Lesie Bemowskim.
Panel dyskusyjny "Kampinos, Las Bemowski, Boernerowo - jeden ekosystem - warunki wodne - w zmieniającym się klimacie".
Namioty eksperckie:
Kiermasz lokalnego rękodzieła – dziergać, szyć, malować, lepić... każdy może.
Warsztaty malarskie:
Galeria na Płocie
Kawiarenka sąsiedzka „Ogrodowa” – własne ciasta, owoce z ogrodów, zupa grochowa lub dyniowa dla wszystkich
Scena muzyczna i potańcówka „na dechach” - Kapela podwórkowa Heńka Małolepszego.
Piknik przyrodniczy odbędzie się 27 września na terenie osiedla Boernerowo na warszawskim Bemowie. Atrakcje odbywać się będą przy i w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1 w Warszawie. Piknik zaplanowano w godz. 13-19. Bieg na orientację rozpocznie się o godz. 11, a gra terenowa dla dzieci o godz. 11.30 (obowiązują zapisy).
Szczegółowy program znaleźć można na stronie Towarzystwa Boernerowo https://piknik.boernerowo.org/
