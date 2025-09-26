12.4°C
Życie Warszawy

„Od drzewa do drzewa...”. Zielono, aktywnie i twórczo. Piknik przyrodniczy w Warszawie

Publikacja: 26.09.2025 11:05

Piknik przyrodniczy w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne

Piknik przyrodniczy w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
W sobotę 27 września na Warszawskim Bemowie odbędzie się piknik przyrodniczy „Boernerowo pod lasem”. Podczas wydarzenia zaplanowano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny.

Piknik przyrodniczy „Boernerowo pod lasem” to okazja, by w weekend ciekawie spędzić czas i dowiedzieć się czegoś o otaczającej nas przyrodzie. Na wydarzenie zaprasza Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo i Towarzystwo Boernerowo.

Piknik przyrodniczy „Boernerowo pod lasem”. Co czeka na uczestników?

Organizatorzy pikniku „Boernerowo pod lasem” przygotowali dla mieszkańców szereg różnego rodzaju atrakcji związanych z przyrodą. W programie pikniku przyrodniczego zaplanowano m.in. warsztaty dla najmłodszych, warsztaty malarskie, galerię plenerową, panel dyskusyjny, namioty ekspercie, kawiarenkę sąsiedzką czy kiermasz lokalnego rękodzieła. Będą też biegi na orientację dla dzieci i dorosłych. Na koniec odbędzie się potańcówka.

Atrakcje dla dzieci. Co ciekawego czeka na najmłodszych?

Podczas pikniku przyrodniczego dzieci będą mogły wziąć udział w grze terenowej na orientację - „Od drzewa do drzewa...” - miej oczy szeroko otwarte.

Dla najmłodszych przygotowano także liczne warsztaty:

  •  ceramika – mieszkańcy lasu -  Green Village
  •  wiklina - Patrycja Sobsztyl
  •  przedszkole Montessori – skarby lasu
  •  Fundacja „Little by little” – Idziemy w las...
  • Bemowska Szopa – budowa domków dla ptaków, jeży, nietoperzy
  • Malowany ptak – Szpak, skowronek czy jaskółka? Kolorowe stroszy piórka
  • Kolorowy ptak – na torbach – Ula Michalska
Pozostałe atrakcje pikniku. Każdy znajdzie coś dla siebie

W programie pikniku przyrodniczego znajdziemy również atrakcje dla dorosłych i dla całych rodzin. Oto co zaplanowano:

Bieg na orientację dla dorosłych biegaczy z mapą po Lesie Bemowskim. 

Panel dyskusyjny "Kampinos, Las Bemowski, Boernerowo - jeden ekosystem -  warunki wodne - w zmieniającym się klimacie".

Namioty eksperckie:

  • Arborysta – niezwykłe życie drzew.
  •  Kampinowski Park Narodowy – „Las ekosystem doskonały”.
  • Lasy Miejskie m. St. Warszawy – „Mieszkańcy lasu” – gry, zabawy, edukacja.
  • Ornitolog – ptaki naszych lasów.
  •  Entomolog (Pan/i od owadów) - owady zapylające, znaczenie owadów martwego drewna.
  • Kiermasz nasion, sadzonek i roślin.
Kiermasz lokalnego rękodzieła – dziergać, szyć, malować, lepić... każdy może.

Warsztaty malarskie:

  • farby akrylowe – Jadwiga Grzelak
  • farby akrylowe – Elżbieta Duziak
  • kredki pastelowe – Agata Materowicz

Galeria na Płocie 

  • Historia Powstania KPN
  • Puszcza Kampinoska w obiektywie prof. R. Kobendzy - lata 30. XX wieku
  • Las Bemowski historia – fauna i flora...
Kawiarenka sąsiedzka „Ogrodowa” – własne ciasta, owoce z ogrodów, zupa grochowa lub dyniowa dla wszystkich

Scena muzyczna i potańcówka „na dechach” -  Kapela podwórkowa Heńka Małolepszego.

Gdzie i kiedy odbędzie się piknik przyrodniczy?

Piknik przyrodniczy odbędzie się 27 września na terenie osiedla Boernerowo na warszawskim Bemowie. Atrakcje odbywać się będą przy i w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1 w Warszawie. Piknik zaplanowano w godz. 13-19. Bieg na orientację rozpocznie się o godz. 11, a gra terenowa dla dzieci o godz. 11.30 (obowiązują zapisy).

Szczegółowy program znaleźć można na stronie Towarzystwa Boernerowo https://piknik.boernerowo.org/

Piknik przyrodniczy „Boernerowo pod lasem”

Foto: Towarzystwo Boernerowo

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

