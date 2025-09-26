„Od drzewa do drzewa...”. Zielono, aktywnie i twórczo. Piknik przyrodniczy w Warszawie

W sobotę 27 września na Warszawskim Bemowie odbędzie się piknik przyrodniczy „Boernerowo pod lasem”. Podczas wydarzenia zaplanowano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny.



Piknik przyrodniczy „Boernerowo pod lasem” to okazja, by w weekend ciekawie spędzić czas i dowiedzieć się czegoś o otaczającej nas przyrodzie. Na wydarzenie zaprasza Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo i Towarzystwo Boernerowo.

Reklama Reklama

Piknik przyrodniczy „Boernerowo pod lasem”. Co czeka na uczestników?

Organizatorzy pikniku „Boernerowo pod lasem” przygotowali dla mieszkańców szereg różnego rodzaju atrakcji związanych z przyrodą. W programie pikniku przyrodniczego zaplanowano m.in. warsztaty dla najmłodszych, warsztaty malarskie, galerię plenerową, panel dyskusyjny, namioty ekspercie, kawiarenkę sąsiedzką czy kiermasz lokalnego rękodzieła. Będą też biegi na orientację dla dzieci i dorosłych. Na koniec odbędzie się potańcówka.

Atrakcje dla dzieci. Co ciekawego czeka na najmłodszych?

Podczas pikniku przyrodniczego dzieci będą mogły wziąć udział w grze terenowej na orientację - „Od drzewa do drzewa...” - miej oczy szeroko otwarte.

Dla najmłodszych przygotowano także liczne warsztaty: