Życie Warszawy

„Zwierzęta w wielkim mieście”. Bezpłatne warsztaty, porady specjalistów i gra terenowa w Warszawie

Publikacja: 29.09.2025 12:30

Piknik „Zwierzęta w wielkim mieście” już 4 października na Ursynowie

Piknik „Zwierzęta w wielkim mieście” już 4 października na Ursynowie

Foto: elen31 / Adobe Stock, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Joanna Kamińska
W sobotę 4 października na Ursynowie odbędzie się trzecia edycja pikniku „Zwierzęta w wielkim mieście”. Na wydarzenie zaproszeni są wszyscy miłośnicy zwierząt, ich opiekunowie oraz rodziny z dziećmi. W programie m.in. bezpłatne porady specjalistów oraz pokazy z trenerem psów.

Impreza odbędzie się w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila) w godz. 10-14.

„Zwierzęta w wielkim mieście”: Piknik na Ursynowie już w sobotę 4 października

W czasie sobotniego pikniku „Zwierzęta w wielkim mieście” na Ursynowie nie zabraknie licznych atrakcji edukacyjnych i praktycznych. „[…] 4 października Park im. Romana Kozłowskiego stanie się przestrzenią nauki, zabawy i dobrej energii dla całych rodzin oraz ich zwierzęcych towarzyszy” – informują organizatorzy.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów takich jak weterynarz, behawiorysta oraz ekspert zajmujący się prawami zwierząt. Weterynarz opowie o zagadnieniach związanych z codzienną opieką nad zwierzętami, przedstawi zasady udzielania pierwszej pomocy czworonogom, a także odpowie na pytania dotyczące sterylizacji, kastracji i czipowania.

Ponadto w programie warsztaty i pokazy, w tym m.in. warsztaty z behawiorystą kotów czy pokazy z trenerem psów. Te ostatnie poświęcone będą zapobieganiu ucieczkom pupili i wzmacnianiu ich posłuszeństwa.

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych, na których czekać będą warsztaty tworzenia zabawek dla pupili, malowanie buziek oraz animacje. Ponadto dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w specjalnej grze edukacyjnej „Jak odnaleźć zagubione zwierzę i sprowadzić je do domu”.

Piknik na Ursynowie „Zwierzęta w wielkim mieście”: Co jeszcze w programie?

Porady specjalistów i warsztaty nie będą jedynymi atrakcjami pikniku „Zwierzęta w wielkim mieście” na Ursynowie. Pojawią się również stoiska partnerów wydarzenia:

  • Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” wraz z Biurem Ochrony Środowiska m. st. Warszawy,
  • Warszawskiego ZOO im. Antoniny i Jana Żabińskich,
  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Wodociągi Warszawskie, oferującego jak co roku degustację warszawskiej kranówki.

Piknikowi „Zwierzęta w wielkim mieście” towarzyszyć będzie również Zlot Celestyniaków. Wydarzenie to, organizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, jest częścią „Alertu dla zwierząt”, w ramach którego od 15 lat prowadzone są zbiórki darów dla podopiecznych schroniska.

– Piknik „Zwierzęta w wielkim mieście” to nie tylko okazja do spędzenia czasu z pupilem, ale również możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i budowania świadomości wśród mieszkańców. Ursynów już jest miejscem przyjaznym zarówno ludziom, jak i zwierzętom, a takie wydarzenia jeszcze bardziej wzmacniają tę ideę – mówi Cezary Holdenmajer, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Piknik przyrodniczy w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne
