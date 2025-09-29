W sobotę 4 października na Ursynowie odbędzie się trzecia edycja pikniku „Zwierzęta w wielkim mieście”. Na wydarzenie zaproszeni są wszyscy miłośnicy zwierząt, ich opiekunowie oraz rodziny z dziećmi. W programie m.in. bezpłatne porady specjalistów oraz pokazy z trenerem psów.



Impreza odbędzie się w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila) w godz. 10-14.

„Zwierzęta w wielkim mieście”: Piknik na Ursynowie już w sobotę 4 października

W czasie sobotniego pikniku „Zwierzęta w wielkim mieście” na Ursynowie nie zabraknie licznych atrakcji edukacyjnych i praktycznych. „[…] 4 października Park im. Romana Kozłowskiego stanie się przestrzenią nauki, zabawy i dobrej energii dla całych rodzin oraz ich zwierzęcych towarzyszy” – informują organizatorzy.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów takich jak weterynarz, behawiorysta oraz ekspert zajmujący się prawami zwierząt. Weterynarz opowie o zagadnieniach związanych z codzienną opieką nad zwierzętami, przedstawi zasady udzielania pierwszej pomocy czworonogom, a także odpowie na pytania dotyczące sterylizacji, kastracji i czipowania.

Ponadto w programie warsztaty i pokazy, w tym m.in. warsztaty z behawiorystą kotów czy pokazy z trenerem psów. Te ostatnie poświęcone będą zapobieganiu ucieczkom pupili i wzmacnianiu ich posłuszeństwa.