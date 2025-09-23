15.3°C
1022.6 hPa
Życie Warszawy

Niewidoczne zakazy i śmierć dzikich zwierząt. Wejście z psem do lasu to kosztowny błąd

Publikacja: 23.09.2025 07:40

Do większości lasów w Warszawie można wejść z psem

Do większości lasów w Warszawie można wejść z psem

Foto: Lasy Miejskie - Warszawa

Kacper Komaiszko
Nie każdy właściciela psa pamięta o zakazie spacerowania z czworonogiem w miejskich lasach. Czy problemem jest brak widocznego oznakowania, czy raczej celowe lekceważenie przepisów?

Obowiązujący w Warszawie zakaz wprowadzania psów do rezerwatów przyrody, takich jak Las Kabacki czy Las Bielański, nie jest przypadkowy. Wynika on wprost z Ustawy o ochronie przyrody i ma na celu ochronę leśnego ekosystemu. Według Lasów Miejskich-Warszawa, obecność nawet psa na smyczy jest dla dzikiej fauny poważnym zagrożeniem.

Zapach, szczekanie i sama obecność czworonoga są odbierane przez inne zwierzęta jako sygnał obecności drapieżnika, co prowadzi do silnego stresu i niepokoju. Dodatkowo, psy mogą roznosić kleszcze i pasożyty, które są szkodliwe dla dzikiej zwierzyny.

Zakaz wprowadzania psów dotyczy jedynie obszarów szczególnie cennych przyrodniczo takich jak rezerwaty przyrody

Niewidoczny zakaz w Lesie Bielańskim

Wagę problemu podkreśla interpelacja radnej Małgorzaty Szwed z Dzielnicy Bielany. Radna, w dokumencie zwróciła się do dzielnicowego ratusza z prośbą o podjęcie działań w celu uzupełnienia oznakowania informującego o zakazie wprowadzania psów na teren rezerwatu Las Bielański. Wskazała na konkretne miejsce – ul. Dewajtis 3, w rejonie Polany Widokowej.

Zdaniem radnej, brak czytelnego oznakowania jest główną przyczyną wielokrotnego łamania zakazu przez właścicieli. Interpelacja pokazuje również, że Las Bielański jest obszarem szczególnie narażonym na to zjawisko, jako rezerwat przyrody, jak i część obszaru Natura 2000.

Reklama
Reklama

Tragiczne konsekwencje - pogryzienia dzikich zwierząt

Lekceważenie zakazu niesie za sobą tragiczne skutki. Lasy Miejskie-Warszawa regularnie informują o przypadkach, w których psy, często puszczone luzem, atakują i ranią dziką zwierzynę. Dochodzi do pogryzień saren, a nawet młodych zajęcy. Zdarza się, że zagryzione zwierzęta, w tym ciężarne sarny, są znajdowane przez leśników w Lesie Bielańskim i Kabackim.

Jednak zagrożenie nie kończy się na bezpośrednich atakach. Wiele zwierząt ginie w wyniku tzw. „zagonienia na śmierć”. Długotrwała ucieczka przed psem prowadzi do skrajnego wyczerpania, które może skutkować zawałem serca lub śmiercią z wycieńczenia. To niewidoczne, ale równie śmiertelne zagrożenie, które uświadamia, jak destrukcyjny jest brak odpowiedzialności.

Polecane
Na niebezpiecznej drodze powstanie odcinkowy pomiar prędkości
zwierzę (pod)warszawskie
Odcinkowy pomiar prędkości ratunkiem dla zwierząt z Kampinosu

Obowiązki właściciela i apel o świadomość

Posiadanie psa to przywilej, ale i ogromna odpowiedzialność. Bez względu na to, czy tabliczki z zakazem są widoczne, czy nie, podstawowa wiedza na temat ochrony przyrody i szacunek dla leśnego ekosystemu powinny być wystarczającą motywacją do przestrzegania zasad. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, puszczanie psa luzem w lesie jest wykroczeniem, za które grozi mandat. Niestety, jak pokazuje przykład z Bielan, brak odpowiedniego oznakowania może prowadzić do nieświadomego łamania prawa i zagrożenia dla dzikich zwierząt.

Zagrożenie nie kończy się na bezpośrednich atakach. Wiele zwierząt ginie w wyniku tzw. „zagonienia na śmierć”. 

Reklama
Reklama

W obliczu rosnącej liczby incydentów, władze i organizacje apelują do właścicieli psów o większą świadomość. Chodzi nie tylko o uniknięcie mandatu, ale przede wszystkim o ochronę wrażliwego ekosystemu, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt. Lasy Miejskie-Warszawa apelują, aby w miejscach, gdzie można wchodzić z psami, prowadzić je na smyczy i mieć pod pełną kontrolą. W rezerwatach, w których obowiązuje całkowity zakaz, jedynym słusznym rozwiązaniem jest rezygnacja z zabierania tam psa.

Jednocześnie Lasy Miejskie-Warszawa przypominają, że do większości lasów w Warszawie można wejść z psem. Zakaz wprowadzania psów dotyczy jedynie obszarów szczególnie cennych przyrodniczo takich jak rezerwaty przyrody.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W czwartek, 25 września odwiedzjąc warszawskie zoo możne będzie zobaczyć, jakie zabiegi pielęgnacyjn
zwierzę warszawskie

Zoo zaprasza na ostatnie nosorożcowe spa w tym sezonie

Czajka towarzyska, gatunek krytycznie zagrożony, pojawił się niedawno nad Wisłą
zwierzę (pod)warszawskie

Gatunek krytycznie zagrożony pod Warszawą

W ramach akcji warszawskiego garnizonu policji przeciwko handlarzom narkotyków sprawdzono 1200 lokal
bezpieczeństwo

Policyjne uderzenie w handlarzy narkotyków. Akcja pod szkołami

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Marszałkowska 140 otrzymała zwrot kosztów usunięcie graffiti i wykona
przestrzeń miejska

Dotacje na walkę z pseudograffiti. Świetny pomysł, słaba promocja

Program Europejskiego Tygodnia Sportu obejmuje swoim zasięgiem całą stolicę
Europejski Tydzień Sportu

Bezpłatne zajęcia sportowe, atrakcje w całej stolicy i Noc Aktwyności Fizycznej

Wydarzeia w ramach FRINGE Warszawa 2025 odbywać sie będą przez pięć dni
Fringe Warszawa

Prawie sto okazji na spotkanie ze sztuką

Niektóre rodzaje odpadów można oddawać tylko do PSZOK-ów. Dla wielu osób problem jest konieczność sa
recykling

Przetarg na PSZOK w Piasecznie. Gmina wyda niemal 1,5 mln zł

Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci, budynek będzie składał się z dwóch części: 150-metro
inwestycje

150-metrowy wieżowiec AFI Tower z pozwoleniem. Wkrótce rusza budowa

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama