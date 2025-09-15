19.1°C
1013.1 hPa
Życie Warszawy

Odcinkowy pomiar prędkości ratunkiem dla zwierząt w Puszczy Kampinoskiej. Trwają prace na DW 579

Publikacja: 15.09.2025 16:15

Na niebezpiecznej drodze powstanie odcinkowy pomiar prędkości

Na niebezpiecznej drodze powstanie odcinkowy pomiar prędkości

Foto: Kampinoski Park Narodowy

Kacper Komaiszko
Na drodze wojewódzkiej nr 579, która od lat jest śmiertelnie niebezpieczna dla zwierząt z Puszczy Kampinoskiej, zamontowano konstrukcje pod odcinkowy pomiar prędkości. Inwestycja ma szansę położyć kres tragicznym wypadkom, których liczba w ostatnich latach radykalnie wzrosła.

Kampinoski Park Narodowy to jeden z najważniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce, będący domem dla wielu gatunków dzikich zwierząt, w tym dla majestatycznych łosi. Niestety, bliskość aglomeracji warszawskiej oraz intensywny ruch drogowy stanowią poważne zagrożenie. Szczególnie niebezpieczna jest droga wojewódzka nr 579, biegnąca z Leszna do Kazunia, która od lat zbiera tragiczne żniwo wśród zwierząt.

Droga śmierci dla zwierząt

Kampinoski Park Narodowy przekazał alarmujące dane. Tylko w październiku 2024 roku na DW 579 życie straciło aż sześć łosi. Był to najtragiczniejszy miesiąc w historii obserwacji parku, a wypadki miały miejsce w różnych lokalizacjach – w okolicach Roztoki, Łubca, Aleksandrowa i Sowiej Woli. Problem ten jest tym bardziej poważny, że dotyczy symbolu Puszczy Kampinoskiej. Niestety, łosie nie są jedynymi ofiarami nadmiernej prędkości kierowców.

Skala zagrożenia potwierdzona badaniami

Skala problemu została dokładnie zbadana przez kolektyw przewodnicki „ZaPuszczeni”. Przeprowadzone przez nich badania prędkości na DW 579 ujawniły szokujące statystyki. W ciągu zaledwie trzech godzin przejazdu zaobserwowano, że aż 83 proc. wszystkich aut to pojazdy w ruchu tranzytowym. W tym samym czasie ponad 2200 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Oznacza to, że nowe wykroczenie rejestrowane było niemal co pięć sekund, co dobitnie świadczy o lekceważeniu przepisów i ogromnym ryzyku, jakie stwarza nadmierna prędkość.

Hasło #ŁOŚTROŻNIE to nie puste słowa, a styl jazdy, który może uratować dziesiątki istnień każdego roku

Reklama
Reklama

Inwestycja, która może zmienić wszystko

W odpowiedzi na narastający problem, na drodze nr 579 zamontowano już konstrukcje pod odcinkowy pomiar prędkości. Instalacja składa się z dwóch wysięgników: południowy stanął w granicach parku, około 50 metrów od zabudowań miejscowości Leszno, natomiast północny zlokalizowano poza granicami Kampinoskiego Parku Narodowego, przy miejscowości Cybulice Duże. Montaż tego typu systemu daje nadzieję na realną zmianę, gdyż ma on za zadanie nie tylko ukarać kierowców w jednym punkcie, ale skutecznie wymusić ograniczenie prędkości na całym monitorowanym odcinku.

Nowa kultura jazdy

Montaż konstrukcji pod odcinkowy pomiar prędkości jest kluczowym krokiem do poprawy bezpieczeństwa. Władze parku mają nadzieję, że dzięki temu kierowcy częściej będą przestrzegać ograniczeń prędkości, co z kolei zmniejszy ryzyko kolizji. W rezultacie więcej zwierząt, w tym łosi, będzie mogło bezpiecznie przechodzić przez drogę.

Kampinoski Park Narodowy wystosował również ważny apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego, wzywając do zwolnienia nie tylko na DW 579, ale i na wszystkich innych drogach w okolicy. Podkreślają, że jest to kwestia nie tylko przepisów, ale przede wszystkim życia i zdrowia — zarówno ludzi, jak i zwierząt. Hasło #ŁOŚTROŻNIE to nie puste słowa, a styl jazdy, który może uratować dziesiątki istnień każdego roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowo powstałe tereny zielone będą w pełni otwarte i dostępne dla każdego
fundusze unijne

18,5 mln zł na parki i ogrody. Warszawa zyska nowe tereny zielone

Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
kolej

Dworzec pod Warszawą przejdzie spektakularną modernizację

W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu
bezpieczeństwo

Syreny alarmowe w Warszawie. To testy systemu, nie ma powodu do paniki

Uroczystości pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie rozpoczną się o godzinie 17:00.
obchody rocznicy

86 lat od sowieckiej agresji. Warszawa upamiętni 17 września

Zatrzymani obcokrajowcy zostali umieszczeni w areszcie śledczym
bezpieczeństwo

Poszukiwani przez Interpol zatrzymani na Lotnisku Chopina

Aby sprzedać budowane przez siebie mieszkania, deweloperzy przygotowali całe systemy rabatów, udogod
rynek nieruchomości

Jawne ceny mieszkań w Warszawie. W których dzielnicach zapłacimy najwięcej?

Mieszkańcy alarmują o zaniku naturalnego życia biologicznego w Potoku Bielańskim
rzeki warszawy

Potok Bielański wysycha i tonie w śmieciach. Apel mieszkańców o ratunek

Nicolas Grospierre na tle czerwonej holografii w Sali Salomona
Sztuka

Pomysł na pustkę po zniszczonych obrazach Bacciarellego

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama