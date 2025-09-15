Odcinkowy pomiar prędkości ratunkiem dla zwierząt w Puszczy Kampinoskiej. Trwają prace na DW 579

Na niebezpiecznej drodze powstanie odcinkowy pomiar prędkości
Kampinoski Park Narodowy to jeden z najważniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce, będący domem dla wielu gatunków dzikich zwierząt, w tym dla majestatycznych łosi. Niestety, bliskość aglomeracji warszawskiej oraz intensywny ruch drogowy stanowią poważne zagrożenie. Szczególnie niebezpieczna jest droga wojewódzka nr 579, biegnąca z Leszna do Kazunia, która od lat zbiera tragiczne żniwo wśród zwierząt.
Kampinoski Park Narodowy przekazał alarmujące dane. Tylko w październiku 2024 roku na DW 579 życie straciło aż sześć łosi. Był to najtragiczniejszy miesiąc w historii obserwacji parku, a wypadki miały miejsce w różnych lokalizacjach – w okolicach Roztoki, Łubca, Aleksandrowa i Sowiej Woli. Problem ten jest tym bardziej poważny, że dotyczy symbolu Puszczy Kampinoskiej. Niestety, łosie nie są jedynymi ofiarami nadmiernej prędkości kierowców.
Skala problemu została dokładnie zbadana przez kolektyw przewodnicki „ZaPuszczeni”. Przeprowadzone przez nich badania prędkości na DW 579 ujawniły szokujące statystyki. W ciągu zaledwie trzech godzin przejazdu zaobserwowano, że aż 83 proc. wszystkich aut to pojazdy w ruchu tranzytowym. W tym samym czasie ponad 2200 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Oznacza to, że nowe wykroczenie rejestrowane było niemal co pięć sekund, co dobitnie świadczy o lekceważeniu przepisów i ogromnym ryzyku, jakie stwarza nadmierna prędkość.
W odpowiedzi na narastający problem, na drodze nr 579 zamontowano już konstrukcje pod odcinkowy pomiar prędkości. Instalacja składa się z dwóch wysięgników: południowy stanął w granicach parku, około 50 metrów od zabudowań miejscowości Leszno, natomiast północny zlokalizowano poza granicami Kampinoskiego Parku Narodowego, przy miejscowości Cybulice Duże. Montaż tego typu systemu daje nadzieję na realną zmianę, gdyż ma on za zadanie nie tylko ukarać kierowców w jednym punkcie, ale skutecznie wymusić ograniczenie prędkości na całym monitorowanym odcinku.
Montaż konstrukcji pod odcinkowy pomiar prędkości jest kluczowym krokiem do poprawy bezpieczeństwa. Władze parku mają nadzieję, że dzięki temu kierowcy częściej będą przestrzegać ograniczeń prędkości, co z kolei zmniejszy ryzyko kolizji. W rezultacie więcej zwierząt, w tym łosi, będzie mogło bezpiecznie przechodzić przez drogę.
Kampinoski Park Narodowy wystosował również ważny apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego, wzywając do zwolnienia nie tylko na DW 579, ale i na wszystkich innych drogach w okolicy. Podkreślają, że jest to kwestia nie tylko przepisów, ale przede wszystkim życia i zdrowia — zarówno ludzi, jak i zwierząt. Hasło #ŁOŚTROŻNIE to nie puste słowa, a styl jazdy, który może uratować dziesiątki istnień każdego roku.