Życie Warszawy

Warszawiacy w kamasze. Ogromne zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w stolicy. Brak miejsc na kursach

Publikacja: 10.11.2025 10:00

Mieszkańcy stolicy wykazali się natychmiastową mobilizacją, w pełni wypełniając udostępnione miejsca w ramach pilotażowych kursów.

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W obliczu rosnącego napięcia geopolitycznego, Ministerstwo Obrony Narodowej zainicjowało program powszechnych szkoleń. W Warszawie szkolenia cieszą się stuprocentową frekwencją – wszystkie miejsca są już zajęte. To potwierdza ogromne zapotrzebowanie na umiejętności cywilne w kryzysie.

Program „wGotowości”, będący ogólnopolską, dobrowolną i bezpłatną inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej, wkracza w fazę pilotażową, a jego start w Warszawie jest sygnałem gotowości cywilów do działania. Celem tego kompleksowego projektu jest wzmocnienie odporności społecznej oraz skuteczne przygotowanie obywateli do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Jak ogłosili oficjele MON, żyjemy obecnie w najniebezpieczniejszych czasach od zakończenia II wojny światowej, co wymusiło intensywne prace nad projektem powszechnych szkoleń, skierowanym do wszystkich pełnoletnich obywateli chcących aktywnie podnieść swoje bezpieczeństwo.

Mnóstwo chętnych na szkolenia wojskowe w Warszawie

Mieszkańcy stolicy wykazali się natychmiastową mobilizacją, w pełni wypełniając udostępnione miejsca w ramach pilotażowych kursów. Szkolenia realizowane są w siedzibie 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej przy ul. Okuniewskiej 1 w Wesołej. Już 22 listopada 2025 roku, w dniu inauguracji całego programu, odbędzie się Kurs Przetrwania, który osiągnął już pełne, stuprocentowe zapełnienie.

400 tys. ludzi

zamierza przeszkolić ministerstwo w roku 2026

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kolejnego terminu: Kurs Medyczny zaplanowany na 6 grudnia 2025 roku również cieszy się maksymalnym zainteresowaniem. Ten wynik jest dowodem na to, że warszawiacy aktywnie poszukują realnych umiejętności, które mogą uratować życie – swoje i bliskich, co doskonale wpisuje się w założenia ministerstwa.

Dwie ścieżki do bezpieczeństwa

Program „wGotowości” został podzielony na dwie zasadnicze ścieżki, z których pierwsza jest bezpośrednio adresowana do cywilów, którzy nie planują wiązać swojej przyszłości z Siłami Zbrojnymi.

Ścieżka „Odporność” to kompleksowa propozycja obejmująca indywidualne i grupowe szkolenia, pozwalające zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w codziennym życiu podczas kryzysu. Oprócz intensywnych kursów przetrwania i pierwszej pomocy, warszawiacy mogą szkolić się w zakresie bezpieczeństwa domowego oraz kluczowego w obecnych czasach cyberbezpieczeństwa.

Jednocześnie, dla osób chętnych do rozwijania kompetencji wojskowych, przygotowana została Ścieżka „Rezerwy”, skoncentrowana na zwiększaniu gotowości i kompetencji tych, którzy mają nadane przydziały mobilizacyjne.

Ambitne plany na przyszłość

Zapisy na szkolenia, w tym te realizowane w Warszawie, zostały maksymalnie uproszczone dzięki technologii. Generał dywizji Karol Molenda, odpowiedzialny za informatyzację projektu, podkreślił, że złożony program został zamknięty w czterech prostych krokach w aplikacji mObywatel.

W Warszawie szkolenia cieszą się stuprocentową frekwencją

Założeniem było, aby rejestracja na szkolenie obronne trwała nie dłużej niż 30 sekund, zapewniając intuicyjny i bezpieczny interfejs dostępny dla każdego obywatela posiadającego telefon komórkowy. Choć pilotaż ma na celu przeszkolenie około 20 tysięcy osób do końca grudnia 2025 roku (z łączną sumą około 100 tysięcy w różnych formach szkolenia), plany MON sięgają dalej.

W roku 2026 ministerstwo zamierza przeszkolić łącznie około 400 tysięcy ludzi. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, zaznaczył, że głównym celem fazy pilotażowej nie jest liczba, ale ewaluacja poprzez ankiety, dzięki której MON pozna oczekiwania uczestników i dostosuje zawartość przyszłych kursów.

Źródło: zyciewarszawy.pl

