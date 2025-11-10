Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kolejnego terminu: Kurs Medyczny zaplanowany na 6 grudnia 2025 roku również cieszy się maksymalnym zainteresowaniem. Ten wynik jest dowodem na to, że warszawiacy aktywnie poszukują realnych umiejętności, które mogą uratować życie – swoje i bliskich, co doskonale wpisuje się w założenia ministerstwa.

Dwie ścieżki do bezpieczeństwa

Program „wGotowości” został podzielony na dwie zasadnicze ścieżki, z których pierwsza jest bezpośrednio adresowana do cywilów, którzy nie planują wiązać swojej przyszłości z Siłami Zbrojnymi.

22 listopada 2025 roku, w dniu inauguracji całego programu, odbędzie się Kurs Przetrwania, który osiągnął już pełne, stuprocentowe zapełnienie.

Ścieżka „Odporność” to kompleksowa propozycja obejmująca indywidualne i grupowe szkolenia, pozwalające zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w codziennym życiu podczas kryzysu. Oprócz intensywnych kursów przetrwania i pierwszej pomocy, warszawiacy mogą szkolić się w zakresie bezpieczeństwa domowego oraz kluczowego w obecnych czasach cyberbezpieczeństwa.

Jednocześnie, dla osób chętnych do rozwijania kompetencji wojskowych, przygotowana została Ścieżka „Rezerwy”, skoncentrowana na zwiększaniu gotowości i kompetencji tych, którzy mają nadane przydziały mobilizacyjne.

Reklama Reklama

Ambitne plany na przyszłość

Zapisy na szkolenia, w tym te realizowane w Warszawie, zostały maksymalnie uproszczone dzięki technologii. Generał dywizji Karol Molenda, odpowiedzialny za informatyzację projektu, podkreślił, że złożony program został zamknięty w czterech prostych krokach w aplikacji mObywatel.

W Warszawie szkolenia cieszą się stuprocentową frekwencją

Założeniem było, aby rejestracja na szkolenie obronne trwała nie dłużej niż 30 sekund, zapewniając intuicyjny i bezpieczny interfejs dostępny dla każdego obywatela posiadającego telefon komórkowy. Choć pilotaż ma na celu przeszkolenie około 20 tysięcy osób do końca grudnia 2025 roku (z łączną sumą około 100 tysięcy w różnych formach szkolenia), plany MON sięgają dalej.

W roku 2026 ministerstwo zamierza przeszkolić łącznie około 400 tysięcy ludzi. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, zaznaczył, że głównym celem fazy pilotażowej nie jest liczba, ale ewaluacja poprzez ankiety, dzięki której MON pozna oczekiwania uczestników i dostosuje zawartość przyszłych kursów.