Życie Warszawy
Najlepsze punkty widokowe w Warszawie. Gdzie spojrzeć na miasto z góry?

Publikacja: 27.12.2025 11:30

Skyfall Warsaw to najbardziej oryginalny taras widokowy w Polsce

Foto: Skyfall Warsaw / mat. pras.

Kacper Komaiszko
Przez dekady symbolem warszawskiej panoramy był niemal wyłącznie taras widokowy na trzydziestym piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Jednak ostatnie lata przyniosły w stolicy prawdziwą wysokościową zmianę, która całkowicie odmieniła estetykę miasta.

Nowoczesna architektura biurowa, rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz dbałość o przestrzenie wspólne sprawiły, że stolica otworzyła przed mieszkańcami i turystami zupełnie nowe perspektywy. Dzisiejsza oferta punktów obserwacyjnych to fascynująca mieszanka luksusu, technologii, kojącej zieleni oraz miejsc o ogromnym ładunku historycznym.

W naszym zestawieniu specjalnie pomijamy wielokrotnie opisywany także na naszych łamach High Line Warsaw na najwyższym piętrze Varso Tower. Pokazujemy miejsca mniej znane szerokiemu gronu miłośników podziwiania widoków stolicy.

Skyfall Warsaw. Adrenalina na 46. piętrze

W samym sercu nowej dzielnicy biznesowej na Woli, wewnątrz smukłej bryły wieżowca Warsaw UNIT przy Rondzie Daszyńskiego, znajdziemy atrakcję, która przesuwa granice tradycyjnego tarasu widokowego. Skyfall Warsaw, oddany do użytku jesienią 2021 roku, to propozycja dla osób o mocnych nerwach. To właśnie tutaj znajduje się unikalna w skali europejskiej atrakcja – ruchoma, w pełni przeszklona podłoga, która wysuwa się poza obrys budynku na wysokości niemal dwustu metrów.

Największe emocje wzbudza moment, w którym potężne siłowniki hydrauliczne przechylają konstrukcję o piętnaście stopni, sprawiając, że zwiedzający dosłownie zawisają nad przepaścią. Technologia wykonana jest z wytrzymałego, wielowarstwowego szkła. Skyfall ma charakter ekskluzywny i często gości prestiżowe wydarzenia biznesowe, dlatego wejście tam wymaga wcześniejszego sprawdzenia dostępności i rezerwacji. To bez wątpienia najbardziej futurystyczny punkt na mapie miasta, z którego można podziwiać las wieżowców otaczających Warsaw Spire oraz Varso Tower.

Ogród na dachu biurowca Forest. Zielona enklawa w sercu betonu

Zupełnie inny charakter ma taras widokowy na szczycie kompleksu biurowego Forest przy ulicy Burakowskiej. To miejsce jest manifestem nowoczesnego podejścia do architektury, opartego na idei biophilic design, która zakłada przywracanie przyrody do zurbanizowanej przestrzeni.

Otwarty w maju 2022 roku dwupoziomowy ogród na dachu jest jedną z największych tego typu realizacji w Polsce. Spacerując po ogólnodostępnych alejkach, można zapomnieć o zgiełku miasta, otaczając się krzewami owocowymi, ziołami i specjalnie zaprojektowanymi budkami dla owadów. Roślinność jest tu utrzymywana dzięki ekologicznym systemom gromadzenia wody deszczowej.

Punkt widokowy w pobliżu ronda Radosława jest bezpłatny i ogólnodostępny

Foto: HB Reavis / mat. pras.

Z poziomu dachu Foresta rozpościera się unikalna panorama na centrum Warszawy od strony północnej, ukazująca intrygujący kontrast między nowoczesnym city a historyczną zabudową Starego Miasta i zielonymi brzegami Wisły. Co istotne, wstęp do tego ogrodu jest całkowicie bezpłatny, co czyni go idealnym celem weekendowych spacerów dla rodzin i miłośników fotografii przyrodniczo-miejskiej.

Industrialny urok kładki nad Dworcem Głównym

Dla osób szukających surowego, miejskiego klimatu, doskonałym wyborem będzie kładka nad Dworcem Głównym, łącząca Ochotę z Wolą. Choć konstrukcja ta istniała w tym miejscu od dawna, jej obecny kształt i popularność to efekt gruntownej modernizacji zakończonej w okolicach 2021 roku, kiedy to przywrócono ruch pociągów na stację Warszawa Główna. To miejsce stało się absolutnym hitem wśród amatorów fotografii.

Widok z kładki w kierunku wschodnim

Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 Wikimedia

Z kładki roztacza się jeden z najbardziej fotogenicznych widoków w stolicy na tory kolejowe, po których suną pociągi, tworząc dynamiczny pierwszy plan dla lśniącej ściany wieżowców wyrastających wzdłuż ulicy Towarowej.

Widok z tego miejsca po zmroku nabiera cyberpunkowego sznytu, gdy neony wieżowców odbijają się w metalowych elementach infrastruktury kolejowej. Kładka jest dostępna przez całą dobę, co przyciąga tu fanów miejskiej estetyki o każdej porze dnia i nocy.

Skybar na Chmielnej

Warszawski skyline można również podziwiać w atmosferze sprzyjającej relaksowi przy muzyce i koktajlach. Taką możliwość daje Ether Skybar, zlokalizowany na dziewiętnastym piętrze hotelu NYX w kompleksie Varso Place. Od momentu otwarcia w czerwcu 2021 roku, bar ten zyskał miano jednego z najmodniejszych punktów na mapie towarzyskiej stolicy.

Taras zlokalizowany jest w kompleksie Varso Place

Foto: NYX Hotel Warsaw / mat. pras.

Bliskość najwyższego budynku w Unii Europejskiej, czyli Varso Tower, sprawia, że wysokość, na której znajduje się taras, wydaje się jeszcze bardziej imponująca. Wystrój lokalu nawiązuje do stylistyki street artu i nowoczesnego designu, co w połączeniu z występami DJ-ów tworzy niezobowiązującą, wielkomiejską atmosferę. Z tarasu Etheru można niemal na wyciągnięcie ręki obserwować iglicę Varso oraz życie toczące się w Alejach Jerozolimskich. Choć wstęp na sam taras jest wolny, wizyta tutaj wiąże się zazwyczaj z korzystaniem z oferty gastronomicznej baru, co czyni to miejsce idealnym przystankiem na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi.

Kopiec Powstania Warszawskiego. Widok na gruzach historii

Najbardziej symbolicznym i poruszającym punktem obserwacyjnym w Warszawie jest Kopiec Powstania Warszawskiego na Mokotowie. To wzniesienie, usypane w pierwszych latach powojennych z gruzów zniszczonej stolicy, przez dziesięciolecia było miejscem zapomnianym. Dopiero niedawna, zakończona w 2023 roku rewitalizacja, nadała mu formę nowoczesnego parku pamięci. Projektanci wykorzystali arcy warszawską technologię gruzobetonu, dzięki której mury dawnych kamienic stały się budulcem dla współczesnych ścieżek i schodów.

Park Akcji „Burza” to miejsce symboliczne dla całej Warszawy

Foto: UM Warszawa

Na szczyt kopca prowadzi ponad czterysta stopni, obok których wytyczono łagodne serpentyny ścieżek dla osób o mniejszej sprawności ruchowej. Z dwupoziomowej platformy widokowej, zwieńczonej monumentalnym symbolem Polski Walczącej, rozpościera się spektakularna panorama trzysta sześćdziesiąt stopni. Z tej perspektywy najlepiej widać potęgę warszawskiego centrum, które wyrosło na fundamentach tragicznej historii. Wstęp na kopiec jest bezpłatny, a samo miejsce łączy w sobie walory edukacyjne z możliwością kontemplacji panoramy miasta, która z oddali prezentuje się wyjątkowo majestatycznie.

