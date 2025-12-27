Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy

Bilety: https://www.ebilet.pl/klasyka/opera-operetka/wielka-gala-sylwestrowa?gad_source=1&gad_campaignid=236613299&gbraid=0AAAAADlTQT3qrEhCPtKPW3AXPshEUe6Sw&gclid=Cj0KCQiA6NTJBhDEARIsAB7QHD0JM59fmowe-yb2K1OVwa-dU38OaRHvJWOe1ZxlFeAaWbv9iG4nh1caApdcEALw_wcB

Terminal kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24

Rock’n’Rok – Koncert Sylwestrowy 2025/26. Przywitaj Nowy Rok w rytmie, który poruszy wszystkich. Koncert pełen pasji, energii i najlepszej muzyki na żywo. To wieczór, podczas którego usłyszymy kultowe rockowe klasyki, taneczne przeboje i ponadczasowe piosenki, przy których po prostu nie da się siedzieć. Na scenie wystąpią doświadczeni i wykształceni muzycy, którzy doskonale wiedzą, jak rozgrzać publiczność i stworzyć wyjątkowy, sylwestrowy klimat.

Bilety: https://terminalkultury.pl/wydarzenie/rocknrok-koncert-sylwestrowy/

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, ul. Indiry Gandhi 9

Sylwestrowy koncert Moniki Urlik, a po koncercie lampka musującego wina. Niezwykła podróż przez największe światowe i polskie przeboje. Na scenie wystąpi Monika Urlik, utalentowana wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, laureatka prestiżowych festiwali i programów muzycznych, znana z charyzmatycznego głosu o niesamowitej barwie.

Podczas koncertu usłyszymy interpretacje ponadczasowych utworów takich ikon jak Whitney Houston, Arethy Franklin, Tiny Turner, Chaki Khan, Franka Sinatry, Niny Simone, Barbry Streisand czy Lady Gagi, a także niezapomniane polskie przeboje Zdzisławy Sośnickiej, Krystyny Prońko czy Danuty Błażejczyk. Nie zabraknie autorskich kompozycji artystki, w tym przebojów z jej debiutanckiego albumu „Nie wie nikt”.

Wokalistce towarzyszyć będzie ośmioosobowy zespół. To będzie występ pełen soulu, popu, gospel i R&B, który porwie publiczność do tańca, wzruszy i sprawi, że przejście w Nowy Rok stanie się wspaniałym, muzycznym przeżyciem.

Bilety: https://alternatywy.art/aleja-gwiazd-w-nowy-rok-sylwestrowy-koncert-moniki-urlik/

Sala Koncertowa Fryderyk, ul. Podwale 15

Wieczór sylwestrowy to niezwykła okazja, aby spędzić ten czas z rodziną i przyjaciółmi, a także z wyjątkową muzyką Fryderyka Chopina. Przy lampce szampana będzie można podziwiać słynną, unikatową świąteczną choinkę Fryderyka. W przepięknym wnętrzu Sali Koncertowej Fryderyk, oświetlonym jedynie blaskiem świec odbijających się w kryształowych żyrandolach, posłuchamy kompozycji Fryderyka Chopina w wykonaniu niezwykłych artystów.

Koki Suetsugu to pianista z Saitama w Japonii. Edukację muzyczną i naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 14 lat. Ukończył liceum muzyczne w Saitama w Japonii. Następnie ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Jerzego Sterczyńskiego. Jest laureatem i zwycięzcą wielu konkursów fortepianowych.

Bilety: https://fryderyk.events/pl/pianist/komcert-sylwestrowy-koki-suetsugu/3783?_gl=1*1p8z1iy*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiA6NTJBhDEARIsAB7QHD0rUfWljBEq3C1NXzHNE_Q-NCWQimCy617JhXRBJv1Idn_tZ3g0jloaAouLEALw_wcB&gbraid=0AAAAA99RWfHvUtfmAv2D80M6rk7rp-llK#description

Joanna Sochacka - polska pianistka, określana przez krytyków jako: „jedna z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia” (Classical Mag), czy „artystka o hipnotycznej sile i dosadności brzemienia” (Lynn René Bayley, ArtMusic Lounge). Występowała w najbardziej prestiżowych salach koncertowych. Jej debiutancka płyta z muzyką Grażyny Bacewicz (DUX 1689), będąca światową premierą fonograficzną, została bardzo entuzjastycznie przyjęta na całym świecie. Laureatka międzynarodowych konkursów pianistycznych. Niedawno otrzymała prestiżowy tytuł Steinway Artist.

Bilety: https://fryderyk.events/pl/pianist/koncert-sylwestrowy-joanna-sochacka/3784?_gl=1*1amja8b*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiA6NTJBhDEARIsAB7QHD0rUfWljBEq3C1NXzHNE_Q-NCWQimCy617JhXRBJv1Idn_tZ3g0jloaAouLEALw_wcB&gbraid=0AAAAA99RWfHvUtfmAv2D80M6rk7rp-llK#description

Gala Sylwestrowa La Belle Nuit – piękna noc, w której muzyka mówi o miłości. To cykl koncertów przy świecach, poświęcony sztuce klasycznego śpiewu – od barokowych uniesień po współczesne opowieści. W programie wieczoru rozbrzmiewają najpiękniejsze arie i pieśni, często inspirowane tematyką miłości, wykonywane przez wybitnych artystów w atmosferze intymności i blasku świec. Jagoda Sokołowska‑O’Donovan – mezzosopran, Yaryna Rak - sopran, Ewa Pelwecka - fortepian.

Bilety: https://fryderyk.events/pl/pianist/gala-sylwestrowa-la-belle-nuit/3785?_gl=1*zhogyb*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiA6NTJBhDEARIsAB7QHD0rUfWljBEq3C1NXzHNE_Q-NCWQimCy617JhXRBJv1Idn_tZ3g0jloaAouLEALw_wcB&gbraid=0AAAAA99RWfHvUtfmAv2D80M6rk7rp-llK#description

Expo XXI Warszawa, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14

Największe sylwestrowe wydarzenie halowe w Polsce powraca. Już 31 grudnia w warszawskim Expo XXI odbędzie się Festivaland 3 – wyjątkowa noc, w której muzyka, energia i niesamowite show poprowadzą prosto w Nowy Rok. Na uczestników czekają aż trzy sceny muzyczne i starannie wyselekcjonowany line-up, który gwarantuje niezapomniane emocje. Gospodarzem wydarzenia Festivaland 3 będzie oczywiście THE M – polski DJ i producent, a także główny pomysłodawca Festivaland.

To właśnie on zadba o to, by uczestnicy poczuli wyjątkową atmosferę i otrzymali sylwestrowe doświadczenie na światowym poziomie. Do Warszawy zawitają także międzynarodowe gwiazdy muzyki elektronicznej, takie jak: Nervo, Bassjackers, Kaaze oraz czołówka polskiej sceny EDM: Tribbs, C-Bool, Skytech, DJ Kuba & Neitan, Blinders, Fafaq i wielu innych, którzy wspólnie stworzą niezapomnianą sylwestrową noc. Przez całą noc czeka na uczestników potężna dawka muzyki elektronicznej, spektakularna oprawa wizualna i niepowtarzalna atmosfera.

Bilety: https://www.festivaland.world/#start

Jassmine, ul. Wilcza 73

Ostatni dzień w 2025 i pierwszy w 2026 w Jassmine połączy jedno wydarzenie – New Year’s Eve Jazz Cats, czyli wyjątkowa, sylwestrowa edycja uwielbianego cyklu Kuby Więcka. Kuba Więcek jest saksofonistą i kompozytorem koncertującym z czołowymi przedstawicielami światowego jazzu. W kameralnym gronie i w intymnej atmosferze o północy zostanie wzniesiony toast przy jam session w nowojorskim stylu.

Bilety: https://jassmine.com/concert/new-years-eve-jazz-cats-2/

Kino Muranów, ul. gen. W. Andersa 5

Kino Muranów po raz kolejny będzie gospodarzem balu sylwestrowego i szykuje prawdziwą filmową ucztę (i nie tylko filmową). Pierwsze skrzypce podczas tego wyjątkowego wieczoru będzie grał najnowszy film Paolo Sorrentino „La Grazia", który zostanie wyświetlony przedpremierowo. To najnowsze dzieło jednego z najważniejszych reżyserów włoskiego kina. Mistrzowsko skonstruowana i głęboko poruszająca opowieść z nagrodzoną w Wenecji, wybitną rolą Toniego Servillo.

Laureat Oscara Paolo Sorrentino powraca z przewrotną, pełną subtelnego humoru historią o dylematach i uczuciach, które nie dają spokoju. O tym, jak pod ciężarem odpowiedzialności odnaleźć lekkość i drogę do wewnętrznej harmonii. Po seansie na gości będzie czekać poczęstunek w formie szwedzkiego stołu i open baru oraz zabawa taneczna w hallu kina. A po tańcach jeszcze jeden pokaz filmowy - tym razem niespodzianka.

Bilety: https://kinomuranow.pl/film/sylwester-20252026

Kinoteka, pl. Defilad 1

Foto: mat. pras.

Kinoteka zaprasza na filmową noc sylwestrową w samym sercu Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki. Na gości czekać będzie wyjątkowe połączenie kina, muzyki, dobrej energii i sylwestrowych toastów. W programie: pokazy najgorętszych premier nadchodzącego sezonu, taneczna impreza z DJ-em, open bar oraz przekąski. Idealny plan na noc dla wielbicieli kina i nie tylko. Będzie można wybrać dwa filmy z 8 tytułów:

Pierwsza runda filmów: „Wartość sentymentalna”, „Wielki Marty”, „Father, Mother, Sister, Brother”, „Pomoc domowa”.

Druga runda filmów: „La Grazia”, „Wielka Warszawska”, „Słodkie życie”, „Wielkie piękno”.

Bilety: https://kinoteka.pl/film/filmowy-sylwester-w-kinotece/?date=2025-12-31